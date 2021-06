Dinsdag kwamen bij een stalbrand in het Limburgse Nederweert 4.600 varkens om het leven. Hoe kan het dat er in Nederland nog altijd gemiddeld 12 duizend dieren per maand sterven bij een brand? Dit zijn de vijf redenen.

Log in op NU.nl en lees gratis artikelen uit andere media Log in op NU.nl om verder te lezen Terug