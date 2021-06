De nieuwe tournee van Coldplay zal groen zijn of niet zijn. De beroemde popgroep wil een statement maken en treedt voortaan enkel nog op als dat ecologisch verantwoord kan. Is een klimaatneutrale concertindustrie dure toekomstmuziek of kleuren podia en dansvloeren straks overal groen?

