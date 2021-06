Geen land werd in januari harder door het coronavirus getroffen dan Portugal. Met dank aan een keiharde lockdown verwelkomen de Portugezen weer voorzichtig toeristen. Maar de geleden schade is feeststad Albufeira aan te zien. 'In deze straat zijn vier winkels failliet.'

Log in op NU.nl en lees gratis artikelen uit andere media Log in op NU.nl om verder te lezen Terug