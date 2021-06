Echolocatie, plaatsbepaling door middel van geluid, blijkt niet exclusief te zijn voor vleermuizen of walvissen. Ook blinde en slechtziende mensen kunnen er hun voordeel mee doen. Dat blijkt uit een Brits onderzoek waarvan de uitkomsten woensdag zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

