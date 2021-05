De 76-jarige Julia Gieszen begon met fitnessen waar anderen stopten. Inmiddels is de Westlandse met recht een ‘fitgranny’. Opdrukken, squatten, jumping jacks, niets is haar te gek.

Dit artikel is afkomstig uit AD Haagsche Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ouderen in van die super grote, dikke caravans. Op de camping wordt Gieszen er door omringd. Zo nu en dan loopt er een in de ochtendjas naar het eigen toilet, om vervolgens weer zo snel als het kan plaats te nemen in de klapstoel onder een parasol.

"Ze zijn hartstikke gelukkig. Toch zou het mijn geluk niet zijn. Ik wil primitief kamperen - laag bij de grond. Iets dat op mijn leeftijd alleen maar kan als je fit bent."

Vezelrijke muesli

En fit, dat is Gieszen. Na haar ontbijt, een bakje vezelrijke muesli, wordt meteen haar matje uitgerold. Het is tijd voor Nederland in Beweging. Overigens blijft het niet bij dit kwartiertje. De spieren van een ouder iemand vragen om meer, meent de Westlandse. Dus wordt er een intensieve work-out achteraan geplakt.

"Dat is geen wandeling, fietstochtje of het huishouden. Nee", klinkt het stellig. "Dat is liggend met je knie naar je elleboog en terug. Dat is opdrukken. Dat is het doen van vijftig squats. Geen enkele spier blijft bespaard."

"Als je het goed beschouwd, doe ik niet onder voor iemand die twintig jaar is. Sterker nog: er zijn jonge dames die na tien squats instorten. 'Ik kan niet meer', klinkt het dan. Als ze doorzetten komen ze verder, maar dat vraagt om een bepaald fanatisme. Eigenlijk moeten ze net als ik een doel hebben. Dan krijg je er echt plezier in."

Ouderdomsklacht

Gieszen heeft haar hele leven veel bewogen, maar klopte pas toen zij 75 was voor het eerst aan bij de sportschool. Het werd 'Personal Fitness Nederland - Poeldijk'. Wanneer ze hierover vertelt, schiet ze zelf in de lach. "Ik begon waar anderen stopten. Eigenlijk omdat ik een beetje last kreeg van mijn rug. Een ouderdomsklacht. Alleen die term al. Ik heb het nooit willen accepteren."

Bij de sportschool is Gieszen echt op haar plek. "Er is niemand die denkt: wat doet dat oude mens daar? Ik hoor er helemaal bij. Wat ze ook zo goed kunnen is stimuleren - zeker Macy, mijn trainer. Hoe vaak ik haar niet heb bedankt dat ze me weer lekker een uur heeft laten transpireren."

"Ze leerde me ook over goede voeding. Zoet neem ik niet meer. Wel fruit, maar dat zijn andere suikers. Die zijn niet geraffineerd. Wat ook óntzettend gezond is, zijn avocado's. Ik kan er geen genoeg van krijgen."

De Wateringse noemt zichzelf een 'gigantisch geluksmens'. "Ik ben zo gelukkig, omdat ik zo fit ben. Zelfs fitter dan ooit. Als ik naar mezelf kijk, schat ik mezelf geen 76. Eerder zestig. Natuurlijk wordt mijn huid wat schrompelig, dat zie ik zelf ook wel. Toch schaam ik me daar niet voor. Integendeel. Die rimpels draag ik met trots. Letterlijk én figuurlijk steek ik goed in mijn vel."

Tandje lager

De campinggasten zien dat ook. Het is al vaker gebeurd dat Gieszen door hen naar haar geheim werd gevraagd. "Om dat te verklappen nodig ik ze uit een half uurtje mee te doen. Natuurlijk doe ik het dan een tandje lager. Ze vragen om vijftig keer de squat te doen, zou ongezond zijn. Je moet het opbouwen."

Gieszen, die inmiddels ook de Instagram-pagina van haar sportschool siert, zou eigenlijk iedereen op leeftijd willen inspireren om te beginnen met sporten. "Je wordt stijver naarmate je ouder wordt. Daarvoor pillen slikken, helpt niet. Je moet gewoon bewegen. En weet: je bent nooit te oud. Het is verschrikkelijk goed voor elk mens. Kijk maar naar mij."

Dan volgt de enige 'waarschuwing'. "Je moet er wel veel tijd aan besteden. Maar ach, wat maakt dat uit. Als je oud bent, heb je ook zeeën van tijd."