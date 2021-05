Nederlands-Amerikaanse bloemenkwekers in Californië zijn overgestapt op cannabis. Laat je niet gek maken, adviseert Hans Brand de Nederlanders die binnenkort mogen proefdraaien met legale wietteelt.

Dit artikel is afkomstig uit AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In de Noord-Amerikaanse cannabisindustrie wordt gesmeten met miljarden, nu steeds meer Amerikaanse staten gebruik en productie van marihuana legaliseren. Maar in Carpinteria, even ten noorden van Los Angeles, draait de familie Brand nog steeds elk dubbeltje een paar keer om. Hans Brand uit de Beemster stopte zes jaar geleden met gerbera's en zette zijn wietplanten in exact dezelfde kassen, met dezelfde tafels en potten. "Lekker goedkoop."

Wietkoorts

Hollandse spaarzaamheid gaat er ook na 36 jaar Amerika niet uit. En er komt een dag, denkt Brand, dat Californië geneest van de wietkoorts, de prijzen gaan dalen en er geen zilvervloten meer binnenvaren in de heuvels aan de Amerikaanse westkust.

Dan wil hij kunnen blijven telen, met lage kosten, zodat de zesde generatie kwekers in de familie het bedrijf overeind kan houden. Ruim een eeuw geleden kweekten de Brandjes tulpen en tomaten in Noord-Holland, nu staan er honderdduizend wietplanten in de familiekassen.

Geen lampen nodig

Lampen heeft Brand niet nodig, zijn wiet groeit prima onder de Californische zon. Hij loopt langs manshoge planten waar dikke bloemen in groeien. Hij gebruikt geen pesticiden, maar zet een mix van insecten in om ongedierte uit de planten te houden. "Wat je er ook op spuit, het wordt in de fik gestoken en geïnhaleerd door mensen, dat is natuurlijk niet gezond."

Hans Brand kweekte tot zes jaar geleden gerbera's. Hans Brand kweekte tot zes jaar geleden gerbera's. Foto: Karlijn van Houwelingen

Bloementeelt

In Carpinteria, een charmant stadje aan de Stille Oceaan, streken in de jaren 60 veel Nederlandse bloemenkwekers neer. Het milde, zonnige klimaat is perfect voor de bloementeelt. De Hollanders voorzagen lange tijd zo'n beetje de hele VS van gerbera's en tulpen, maar die markt is ingestort sinds Amerikanen hun boeketten goedkoper uit Zuid-Amerika of Canada kunnen halen. Voor een 'bossie lelies', zegt Hans Brand, kreeg hij ooit 25 dollar. Eenzelfde bos leverde de laatste jaren nog maar 6 dollar op.

Familiebedrijf

Toen de kans zich voordeed, besloten veel telers in Carpinteria een plant te gaan verbouwen die wél iets opbrengt. De omgeving is nu het domein van de cannabiskwekers. Velen zijn van Nederlandse komaf, de rest zijn Amerikanen die Hollandse kassen huren.

De hele familie Brand zit in de cannabis. Hans' broer Barry heeft zijn eigen kwekerij, zoon Johnny en dochter Hanna zijn mede-eigenaar van het bedrijf van Hans. Hun moeder is een telg uit de 'Van Wingerdenclan': het telersimperium van de nazaten van vier broers uit het Westland, die in 1967 in Californië hun geluk beproefden. Veel neven Van Wingerden kweken inmiddels ook cannabis.





Weinig zin

Hans Brand had er eigenlijk weinig zin in om wiet te gaan telen. "Ik heb het nooit gebruikt, in Holland ook niet. Ik hield van een biertje, en daar bleef het bij. Ik was ook een van die mensen die dachten: het is een opstapje naar harddrugs."

Nu vergelijkt hij zijn planten met alcohol: dat mag ook. Drinken veroorzaakt in zijn ogen meer problemen dan cannabis, met agressie bijvoorbeeld, maar het kostte zijn zakenpartner maanden om hem over te halen. Die deed dat onder meer door hem video's te laten zien van zieke kinderen die uitlegden hoeveel baat ze hebben bij medisch gebruik van cannabis.

In 2015 oogstte Brand zijn eerste wiet. "We kunnen allemaal zeggen dat we cannabis zijn gaan telen om patiëntjes te helpen, maar dat is natuurlijk gelul, uiteindelijk hebben we het allemaal gedaan voor de financiële kant. De bloemen, dat was zo moeilijk."





Drugscriminelen

In het begin was de juridische status van zijn bedrijf nog zo onduidelijk, dat hij ineenkromp als hij een helikopter zag overvliegen. De staat Californië stond de teelt van cannabis toe, maar de federale overheid in Washington zag telers zoals Brand als drugscriminelen. Dat is officieel nog steeds zo, maar er is in het Congres steeds meer animo om wiet ook federaal te legaliseren.

Californië maakte in 2018 binnen de eigen grenzen teelt voor recreatief gebruik al mogelijk. De familie Brand kan nu openlijk reclame maken voor potjes wiet en voorgerolde joints van het eigen merk Autumn Brands. Ze werken met influencers, verkopen T-shirts en begonnen een webshop, die alleen toegankelijk is voor inwoners van Californië.

Experiment

In Nederland wordt verkoop in coffeeshops al jaren gedoogd, maar is het verbouwen van cannabis nog steeds verboden. Den Haag overweegt wel legale wietteelt mogelijk te maken. De overheid werkt op dit moment aan een experiment waarbij tien ingelote kwekers de kans krijgen om met toestemming van de overheid te gaan telen. Ze zullen onder streng toezicht staan.



In Californië wordt de kwekerij van Hans Brand 24 uur per dag in de gaten gehouden. Aan elke plant hangt een label met een nummer. In elke groeifase wordt elke plant gewogen.

Al die data moet Brand registreren, zodat controleerbaar blijft of er geen planten verdwijnen naar de zwarte markt. Als het gewicht van zijn gedroogde eindproduct te laag is op basis van het aantal planten waarmee hij begon, komt een inspecteur langs.





Inspectie

"Als we plantjes 10 meter verplaatsen moeten we daar een ladingsbrief van maken en die online indienen. Zodat ze bij de inspectie weten dat wij deze planten van hier naar daar verschuiven. Als je een paar duizend plantjes verplaatst breken er weleens een paar. Die vijf of tien plantjes moeten we ook aangeven, met hun nummer. Deze heeft het niet overleefd, meld je dan. En de resten moeten we nog even bewaren, zodat ze kunnen komen inspecteren. Die mogen we niet weggooien."





Legale markt

De zwarte markt in Californië is nog steeds groter dan de legale, volgens schattingen. "De jongens die vroeger in deze handel zaten, zijn heel moeilijk over te halen om in de legale markt te stappen. Het is een heel goeie markt, maar het is zo moeilijk om dit goed te doen. Er is nog een te grote drijfveer om onder de tafel te verkopen. Over elke pond die ik kweek betaal ik 156 dollar belasting. Als je dat niet betaalt, niet elke plant hoeft te verantwoorden en kunt spuiten wat je wilt, kweek je natuurlijk veel goedkoper."



Brand denkt dat meer handhaving nodig is, en verlichting van de belastingdruk. Zelf zegt hij heel strikt met de regels om te gaan, en zijn 75 personeelsleden op het hart te drukken de voorschriften altijd tot in detail te volgen. De sheriff is al eens binnengevallen bij zijn broer vanwege niet-geregistreerde planten.

"Onze licentie is gewoon veel geld waard. Ik ga niet riskeren die te verliezen om een klein beetje meer te verdienen. Je moet ook eens tevreden zijn in het leven. Ik denk dat die hebzucht je een keer de das om doet."



Houd het hoofd koel, adviseert Brand zijn potentiële collega's in Nederland. De markt belooft gouden bergen - vorig jaar werd in de VS een recordomzet van ruim 18 miljard dollar geboekt, 67 procent meer dan een jaar eerder - maar er zijn enorme investeringen nodig en planten doen niet altijd wat je wilt. Dus pas op je centen en ga niet mee in de gekte, zegt hij.

'Wietoorlogen'

In zijn kassen ruikt het naar vochtige aarde, maar in de ruimte waar vrouwen met haarnetjes en mondkapjes op gedroogde planten knippen en nauwkeurig gewogen joints rollen hangt de geur van wiet.

Enkele inwoners van Carpinteria klagen dat de stank doordringt tot in hun woonkamers, tuinen en parken. Ze stapten naar de rechter om kwekers te dwingen er iets aan te doen. Lokale media noemen het de 'wietoorlogen'.



De familie Brand heeft nu speciale luchtfilters geïnstalleerd in de ruimtes waar marihuana wordt verwerkt. Een vernevelingsinstallatie rond de kassen verspreidt continu geurneutraliserende olie.

Dat lijkt te helpen: voor de poort is niet te ruiken dat in de kassen daarachter een enorme wietplantage zit. Maar sommige kwekerijen in het dorp ruik je nog steeds, erkent Brand. En ook hier kan nog soms een wietlucht ontsnappen als de wind draait.





Stinken

"Het is van belang dat we blijven controleren, want als er eentje stinkt, stinken we allemaal." Maar de regio zal ook moeten leren leven met deze nieuwe vorm van tuinbouw, denkt Brand. Alleen al omdat de gemeente Santa Barbara, waar Carpinteria bij hoort, dit jaar 14 miljoen dollar aan belasting verwacht te innen van de cannabiskwekers. "Dit gaat niet meer weg, de geest is uit de fles."



Hans Brand slikt 's avonds voor het slapengaan inmiddels een beetje van zijn eigen wietolie voor een goede nachtrust. Hij mag dan elke week zevenduizend wietplanten laten oogsten, gerookt heeft hij ze nog nooit. Als hij het eens probeert - misschien van de zomer, zegt hij - moet het schone wiet zijn. "Dat andere kan zomaar uit Mexico komen en daar kunnen ze er wel DDT op hebben gespoten, weet jij veel. Straatspul zou ik nooit roken."