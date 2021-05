Gynaecoloog Jan Wildschut zette met zijn eigen sperma 35 nakomelingen op de wereld. Vrouwen die blind vertrouwden op deze ‘fijne en aardige’ dokter voelen zich nu bedonderd en kinderen blijken een andere vader te hebben dan ze jarenlang dachten. Uit gesprekken en documenten doemt een beeld op van een zeer kundige arts, die heimelijk grenzen overging om radeloze mensen snel te helpen.

Verwachtingsvol neemt Ria* de telefoon op als dr. Wildschut belt. Ze kan een afspraak maken voor een derde poging om zwanger te raken. Er is één probleem, zegt de arts. Hij is het zaad van haar donor kwijt. "Hij kon de spermarietjes niet meer vinden, maar hij had wel iets vergelijkbaars. Nou, toen gingen bij mij alle alarmbellen af."

Ria, die zelf een medische achtergrond heeft, vertrouwt haar arts niet meer. "We waren jaren op zoek naar een donor die wij als vader voor onze kinderen wilden hebben. Iemand die wij als mens heel erg zagen zitten. Die hadden wij gevonden en dan komt Wildschut met zo'n opmerking! Ik hield het toen al voor mogelijk dat hij zijn eigen zaad wel eens kon gebruiken. Nu weten we dat dat inderdaad zo was."

Twijfel

Pas in oktober 2020 wordt bekend dat de vruchtbaarheidsarts in het toenmalige Sophia Ziekenhuis rommelde met donorzaad en zijn eigen sperma gebruikte om zwangerschappen op te wekken. Sindsdien staat het leven van velen op z'n kop. Vrouwen die rekenden op een anonieme donor, zijn gaan twijfelen; lijkt hun kind niet verdacht veel op die Wildschut-nakomelingen die in de media waren?

Zo iemand is Froukje de Vries* uit Zwolle. Haar dochter Chantal* is een buitenbeentje in het gezin. Introvert, bovengemiddeld intelligent. Op zich niet vreemd, want ze is met behulp van Wildschut in 1989 verwekt via een anonieme donor. Althans, dat denkt Froukje al die tijd.

"Mijn toenmalige echtgenoot had zwak zaad. Kunstmatige inseminatie was de enige optie, zei Wildschut." Zo raakte Froukje zwanger en groeide Chantal op zonder te weten hoe ze is verwekt. "Dat had ik met mijn ex zo afgesproken."

Als Froukje de foto's van andere Wildschut-dochters in de media ziet, slaat de twijfel toe. Het zal toch niet?

Verwerpelijk en volstrekt onacceptabel, noemt huidig Isala-bestuurder Ina Kuper de handelwijze van Wildschut. Hoe kon het zover komen in een keurig Zwols ziekenhuis?

Terug naar 1969: gynaecoloog Wildschut krijgt een aanstelling bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waar de eerste spermabank van Nederland komt. Vanaf 1971 legt hij zich toe op kunstmatige inseminatie met vers donorzaad. Stellen die ongewenst kinderloos zijn, kunnen zich melden.

Donorentekort

Het loopt meteen storm, vertelt hij in een interview uit die tijd. Op jaarbasis zijn er honderd aanvragen. Wildschut kan maximaal dertig ouderparen behandelen. Want er is een probleem: het enorme donorentekort. Wildschut moet ze 'met een lantaarntje zoeken', zegt hij.

Stef Bakker* is iemand die het wél aandurft. Hij reageert op een advertentie van Wildschut en levert sperma, zoals anderen bloed geven. "Ik kende mensen uit mijn omgeving die geen kinderen konden krijgen. Dat was echt dramatisch."

Illustere voorgangers

Wildschut behoort tot de tweede golf artsen die zich beroepsmatig toelegt op kunstmatige inseminatie met donorzaad. Illustere voorgangers als de Amsterdamse dr. Swaab en Levi effenden in de jaren veertig en vijftig het pad.

"Zij zwommen als pioniers tegen de stroom in", zegt gynaecoloog Monique Mochtar, als voorzitter van de KID-werkgroep betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en werkzaam in het Amsterdam UMC. Zij deed onderzoek naar kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID) in Nederland. "Hun praktijken werden door alles en iedereen veroordeeld." De stevig verzuilde naoorlogse maatschappij was niet klaar voor deze vorm van ouderschap. "Koud overspel noemden ze dat in die tijd."

Ingang van het toenmalige Sophia Ziekenhuis, waar Jan Wildschut werkte. Ingang van het toenmalige Sophia Ziekenhuis, waar Jan Wildschut werkte. Foto: Frans Paalman

Seksuele revolutie

Door de seksuele revolutie van de late jaren zestig en de tweede feministische golf van begin jaren zeventig - 'baas in eigen buik' - kantelt het klimaat. "De hele maatschappij werd losser", weet oud-huisarts Connie Schreuders-Bias (81) uit Arnhem.

In haar eigen praktijk insemineert zij vrouwen in die jaren met donorzaad, al hangt ze dat niet aan de grote klok. Want algemeen geaccepteerd is het niet, al neemt het verwekken van kinderen met anoniem donorzaad langzaam een vlucht.

Het zijn de jaren waarin Wildschut in Leiden kennis en kunde opdoet, geholpen door wetenschappelijke vooruitgang. In de jaren zeventig raakt invriezen van sperma in gebruik, waarmee de logistiek vergemakkelijkt. Waar met vers sperma één vrouw kan worden bevrucht, kunnen uit bevroren ejaculaat wel tien rietjes worden geprepareerd. In 1978 zet de wetenschap een nieuwe stap - bevruchting buiten het lichaam - en maakt de wereld kennis met de eerste ivf-baby.

Kelder

In die jaren opent de ene na de andere spermabank. Op het hoogtepunt telt Nederland er 21. In het Sophia Ziekenhuis gaan in 1980 stemmen op ook een kliniek te openen voor onvruchtbaarheidsbehandeling.

De Zwolse Maatschap van Gynaecologen trekt Wildschut aan. Deze inmiddels zeer ervaren specialist verruilt Leiden voor Zwolle, waar hij vanaf 1981 vrouwen helpt zwanger te worden. Dit gebeurt vanuit een kelder in het gebouw, waar Wildschut een behandelkamer inricht. Een secretaresse en een maatschappelijk werkster staan hem bij.

De vrouwen die hij behandelt, omschrijven hem als vriendelijk, meelevend. "Een lange man", zegt Ria. "Heel voorkomend." Oud-collega's typeren hem als gedreven arts, prettig om mee samen te werken, al was hij als enige specialist in dit vakgebied veel op zichzelf. Stef Bakker kent de arts nog uit de tijd dat die in Leiden werkte. "Ik was in zijn Leidse tijd één van de eerste donoren." Hij typeert Wildschut als aardige, 'verstrooide' professor, die vooral oog had voor de techniek van inseminatie.

Geen strakke regels

Last van strakke regels en protocollen had Wildschut niet, in die jaren is er niks geregeld rond kunstmatige inseminatie. Artsen houden op papier hun eigen administratie bij. Welk potje hoort bij welke donor? De arts mag er zelf een systeem voor bedenken. Controle van collega's? Is er niet.

In de Zwolse maatschap bemoeien gynaecologen zich vooral met hun eigen specialisme. Pas in 1992 steken Nederlandse KID-artsen de hoofden bij elkaar voor een eerste protocol. Dan is Wildschut al bijna met pensioen.

Het voormalige Sophia Ziekenhuis. Op deze locatie staat nu het nieuwe Isala. Het voormalige Sophia Ziekenhuis. Op deze locatie staat nu het nieuwe Isala. Foto: Frans Paalman

Kleine stap

Het is inmiddels bekend dat Wildschut al in zijn eerste Zwolse jaar zelf sperma doneert. Waarom de in 2009 overleden arts dat deed, is de grote vraag. Kon hij in het oosten niet genoeg donoren vinden? Een oud-medewerker: "Hij wilde mensen helpen." Dat zou zeker kunnen, zegt Monique Mochtar.

"Wanneer je als arts een stel voor je hebt dat geen kinderen kan krijgen, is het moeilijk te zeggen dat je geen donor hebt. Omdat alles toen volstrekt anoniem ging, was het een kleine stap om zelf te doneren. Wie zou daar ooit achter komen? Wat niet weet, wat niet deert. Iedereen werd er blij van. Voor een arts voelt het fijn mensen te helpen."

Een commercieel motief sluit ze uit. "Wildschut was geen Jan Karbaat (vruchtbaarheidsarts die ook zijn eigen sperma gebruikte, red.), die een privékliniek runde. KID-behandelingen waren bepaald geen goudmijn."

Wildschut was in loondienst bij de maatschap. Ze noemt het desondanks laakbaar wat hij deed. "De mensen die hij hielp, rekenden op een donor die voldeed aan een profiel dat ze samen opstelden. Waarin zaken als haarkleur, oogkleur en opleidingsniveau zijn besproken. Dat vertrouwen heeft hij beschaamd. Dat kan echt niet."

Vertrouwen beschadigd

Ook oud-huisarts Schreuders-Bias veroordeelt Wildschuts werkwijze. Schokkend noemt ze het. "Dit strookt absoluut niet met goed medisch handelen. Hij beschadigde het vertrouwen en stelde de beroepsgroep in een verkeerd daglicht. Heel zuur, want we hebben zoveel mensen dolgelukkig kunnen maken met zaad van anonieme donoren."

In maart van dit jaar bleek dat hij ook bij deze stellen - die rekenden op gebruik van eigen zaad - eigen sperma of dat van donoren gebruikte

Zelf werkte ze in de jaren zeventig en tachtig altijd met vers sperma. Aan donoren geen gebrek. "Doordat het anoniem ging, waren veel mannen bereid te leveren." Het idee dat Wildschut zich tijdens een consult terugtrok om zelf sperma te produceren, terwijl de vrouw in de behandelkamer lag, noemt ze onsmakelijk. Precies dat gevoel hield Froukje de Vries eraan over. "Ik voel me vies en gebruikt."

Paradepaardje

In de jaren tachtig gaan de ontwikkelingen in het vakgebied razendsnel. Ook in Nederland maakt ivf een opmars. Door buiten de baarmoeder een embryo te kweken, neemt de zwangerschapskans toe voor ongewild kinderloze echtparen.

Het Sophia Ziekenhuis wil niet achterblijven en trekt Herman Cleine aan, die als klinisch embryoloog de ivf-afdeling opzet. Hij wordt een directe collega van Wildschut. Het ziekenhuis slaagt er zelfs in de Rotterdamse professor Gerard Zeilmaker in huis te halen.

Hij zette in 1983 de eerste Nederlandse ivf-baby op de wereld. "Het was een grote afdeling", zegt een voormalig medewerker. "Die werd als het paradepaardje van het ziekenhuis gezien." In 1987 meldt zich de eerste Zwolse ivf-baby.

Het ziekenhuis heeft als één van de vier niet-academische ziekenhuizen in Nederland een eigen ivf-laboratorium. Pas in 1989 krijgen deze ziekenhuizen hiervoor een ministeriële vergunning. Terwijl de fertiliteitsafdeling van het Sophia alsmaar groeit, ook in personele zin, blijft alleen Wildschut zich concentreren op kunstmatige inseminatie.

Hij werkt niet louter met sperma van anonieme donoren, maar helpt ook met echtparen die wel vruchtbaar zijn, maar niet op natuurlijke manier in verwachting kunnen raken. In maart van dit jaar bleek dat hij ook bij deze stellen - die rekenden op gebruik van eigen zaad - eigen sperma of dat van donoren gebruikte.

De onthullingen zorgen voor spanningen bij oud-patiënten. Zo zat Froukje de Vries maanden in onzekerheid over de afkomst van dochter Chantal. Ze stuurde haar DNA naar het Fiom (specialist in afstammingsvraagstukken) en hoorde enkele weken geleden wat ze diep van binnen al wist: ze is gelinkt aan Wildschut. "We keken er niet van op", zegt Froukje, die het er moeilijk mee heeft. "De emoties schieten alle kanten op. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Maar Chantal vat het sportief op. 'Het is nu eenmaal zo', zegt ze."

Ontzetting

Voor een preciezer beeld van Wildschuts werkwijze, stelde het Isala ziekenhuis, opvolger van het Sophia, een externe onderzoekscommissie in. In afwachting van de uitkomsten reageren oud-collega's van Wildschut terughoudend op interviewverzoeken.

"Wel wil ik benadrukken dat ik met grote verbazing en ontzetting het nieuws heb gevolgd en de handelwijze van dr. Wildschut absoluut veroordeel", zegt oud-gynaecoloog Hans Rethmeier, die jarenlang aan het Sophia en later Isala was verbonden.

"Ik had indertijd nooit reden aan zijn integriteit te twijfelen. Als ik op de hoogte was geweest van deze praktijken, zou de maatschap de samenwerking met dr. Wildschut terstond hebben beëindigd."

Het is niet uitgesloten dat meer artsen uit die tijd met een geheim rondlopen, zegt Monique Mochtar. "Ik hoop dat ze de moed hebben zich te melden bij het Fiom. Ook juich ik het toe dat anonieme donoren van voor 2004 hun identiteit alsnog prijsgeven. Ik ben voor openheid, vooral in het belang van donorkinderen die op zoek zijn naar hun afstammingsgegevens."

Andere tijd

Hoewel ze zijn daden laakbaar noemt, probeert Mochtar met enig mededogen naar Wildschut te kijken. "Het was een andere tijd. Artsen die rommelden met donorzaad konden nooit vermoeden dat we nu dankzij DNA-techniek alles kunnen herleiden. Ze wisten niet beter en dachten goed te doen, door paren met een diep gevoelde kinderwens te helpen, ook al deden ze dat op een onorthodoxe manier. De beloning was groot. Ze zagen dankbare patiënten, kregen vrolijke geboortekaartjes. Het was in hun ogen maar een kleine stap."

* De namen van betrokkenen zijn op hun verzoek gefingeerd.