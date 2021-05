Hoe weerhoud je je tiener ervan te gaan roken? Marc Willemsen, hoogleraar tabaksontmoediging, weet raad.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Waarom is roken met name slecht voor jongeren?

"Nicotine tast van alles aan in je lichaam, van je longen tot je hersenen. De hersenen van jongeren zijn extra kwetsbaar omdat ze nog volop in ontwikkeling zijn. Nicotine zorgt bij tieners voor een slechtere concentratie en minder goede leerprestaties. Ook wordt het moeilijker om impulsief gedrag te onderdrukken. Deze hersenschade herstelt niet meer."

"Daar komt bij dat tieners gevoeliger zijn voor het belonende effect dat nicotine al na zo'n acht seconden geeft, waardoor ze eerder verslaafd raken. Gelukkig roken steeds minder jongeren. In 1999 had van de jongeren tussen 12 en 16 jaar 54 procent weleens gerookt, inmiddels is dat percentage gedaald naar 17 procent."

Wat kun je als ouders doen om je kind van het roken af te houden?

"Ouders hebben een grote invloed op het rookgedrag van hun kind. Kinderen zijn gevoelig voor de mening van hun ouders, óók in de tienerleeftijd als vrienden steeds belangrijker worden. Vertel dat je roken bij je kind afkeurt. Geef aan dat je teleurgesteld zou zijn als het toch gaat roken. En stel als regel dat in huis niet wordt gerookt. Geef zelf het goede voorbeeld. Vraag bezoek of ze naar buiten willen gaan als ze een sigaret willen opsteken."

Wanneer moet je beginnen met praten over roken?

"Als je kind naar de brugklas gaat, want veel jongeren krijgen hun eerste sigaret van een klasgenoot. Zoek samen met je kind uit wat voor hem of haar het meest motiverende argument is om niet te gaan roken. Bijvoorbeeld dat het verslavend is, veel geld kost, of dat het milieuvervuilend is omdat sigarettenpeuken plastic bevatten. Sommige kinderen zijn gevoelig voor het argument dat er kinderarbeid bij komt kijken: in onder meer Afrika plukken kinderen tabak."

"Door het hierover te hebben, wordt je kind van binnenuit gemotiveerd om niet te gaan roken. En het heeft ook meteen een argument klaar als iemand een sigaret aanbiedt."

Is het slim om je tiener een rijbewijs te beloven als hij of zij op zijn 18de nog niet heeft gerookt?

"Dat kun je doen, maar zo'n afspraak speelt in op externe motivatie in plaats van interne motivatie, die vanuit het kind zelf komt. Je hebt daardoor meer kans dat je kind stiekem gaat roken. Bovendien denk je als ouders misschien; we hebben een afspraak gemaakt, nu hoeven we verder niks meer te doen. Dat is niet zo."

"Behalve erover praten is het ook verstandig om ervoor te zorgen dat je kind zo weinig mogelijk met roken in aanraking komt. Sinds vorig jaar zijn scholen en schoolpleinen verplicht rookvrij. Maar als je een middelbare school of sportclub kiest, kijk dan van tevoren of er echt niet wordt gerookt."

Wat doe je als je kind toch (stiekem) rookt?

"Zeg dat je dat gedrag afkeurt. Maak geen ruzie en straf niet want dan zal je kind je ontlopen. Blijf er over praten maar maak het niet te zwaar. Het is niet onmogelijk om van roken af te komen, zeker niet als je net bent begonnen. Je kunt samen naar de huisarts gaan en je kind kan de landelijke stoplijn bellen: 0800-1995. Gedragsmatige therapie en eventueel een nicotinevervangend middel kunnen helpen."

"Maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Voel je als ouder daarin gesteund door de overheid, die al verschillende maatregelen heeft genomen. Zo zijn tabaksproducten duurder geworden en de pakjes onaantrekkelijker gemaakt. En vanaf 2024 zijn sigaretten niet meer verkrijgbaar in de supermarkt. Allemaal met als doel het aantal jongeren dat rookt naar nul te brengen."

Houd sigaretten buiten de deur

Toon de cijfers

Kinderen denken vaak dat de meeste van hun leeftijdsgenoten roken, terwijl het in werkelijkheid een minderheid is. Laat je kind de cijfers zien, zodat het ziet dat juist niet roken normaal is.

Verbloem je stoppogingen niet

Rook je zelf, wees dan open over je stoppogingen of worstelingen daarmee. Zo geef je meteen een signaal af dat het moeilijk is om te stoppen, wat voor je kind een extra motivatie is om er niet mee te beginnen.

Regel een rookverbod

Dring als ouder er zelf actief op aan dat er duidelijke rookverboden komen op plekken waar jouw kinderen komen. Zoals speelplaatsen, speeltuinen, kinderboerderijen en attractieparken.