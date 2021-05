Gerrit en Bea van 't Hull uit Wezep streden maandenlang voor een verbod op de nieuwe designerdrug 3-MMC, ook wel bekend als 'Poes' of 'Miauw Miauw'. Hun zoon Gerjan (26) besloot na gebruik van deze drug zelfmoord te plegen in oktober 2020. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS en minister Grapperhaus namen vanmorgen het verbod op de drugs in de Opiumwet op. Gerrit van 't Hull: "Dit mag niemand meer overkomen."

Het nieuws kwam hard aan bij vader Gerrit: "Onze burgemeester appte naar mijn vrouw: 'houd het nieuws in de gaten'. Toen eindelijk bekend werd dat er een verbod kwam op 3-MMC, draaide de tijd weer terug, ons gezin is er erg emotioneel onder. Wat is blijdschap? We staan nog steeds op met dit verdriet en gaan er mee naar bed. We krijgen hier onze zoon niet meer mee terug, maar voor ons voelt het wel alsof we een stukje strijd hebben gewonnen."

Hij heeft nog steeds slapeloze nachten, na die bewuste dag in oktober, waarop Gerjan uit het leven stapte. "Het is moeilijk, maar we hebben nog een dochter om voor te strijden, we helpen elkaar als gezin en krijgen ook veel steun van familie, vrienden en buren die elke dag met ons bezig zijn. Ook de psycholoog van mijn werkgever staat ons heel goed bij om dit een plekje te kunnen geven."

Geschreeuwd om hulp

Na maandenlang drugsgebruik zagen Gerrit en Bea hun zoon steeds verder afglijden. Hulp vanuit de ggz schoot in hun ogen tekort: "Wij hebben geschreeuwd om hulp. Niemand kent zijn kind beter dan de eigen ouders. We hebben gevraagd: 'Moeten we soms wachten tot er een zwarte lijkwagen voor de deur staat?' Gerjan had een zorgmachtiging waarmee hij direct opgenomen kon worden als dat nodig was, maar dit heeft de zorginstelling nagelaten. We kunnen niet zeggen dat zijn dood voorkomen had kunnen worden, maar voor ons gevoel is die noodzakelijke hulp die hij had moeten krijgen ons wel ontnomen. Dit is wat ons op dit moment nog het meeste bezig houdt, er is een onderzoek geweest naar de handelswijze van ggz en de waarheid moet absoluut boven tafel komen."

De ouders van Gerjan gaven bij zijn uitvaart aan dat de strijd van Gerjan gestreden was, maar niet die van zijn ouders. "We hopen dat ouders en jongeren gaan inzien hoe gevaarlijk 3-MMC is. We hebben veel reacties ook gekregen van ouders van kinderen die aan de drugs waren geraakt en gelukkig ook weer op het goede pad zijn gekomen en op tijd het gevaar hebben ingezien. Ze zien dat het hen ook had kunnen overkomen."

Nachtmerrie

Hij denkt wel dat door hun brief dit verbod er gekomen is. "Ik heb het er met mijn vrouw over gehad, dat wij door het schrijven van een brief aan de staatssecretaris toch een groot aandeel hebben gehad in het verbod op 3-MMC. We schreven hem dat dit de ergste nachtmerrie is die ons is overkomen. Dit mag daarom niemand meer overkomen."

Gerjan aan het vissen. Gerjan aan het vissen. Foto: Gerrit van 't Hull

Verbod

Nu het verbod er is, blijft Gerrit samen met Bea strijden. "We hebben twee weken nadat we de brief aan Paul Blokhuis hadden geschreven, wel een uur lang met hem gebeld. We krijgen veel aandacht van de media, en eigenlijk hoeft dat van ons niet zo, maar er moet aandacht voor deze rotzooi komen."

Dankzij dit verbod kan volgens hem de jeugd gaan inzien hoe erg het kan worden en hoe ouders 'helemaal kapot gaan'. "Wij krijgen hem niet meer terug, maar dit is een stap in de goede richting. Het is nu nog te vers, maar we willen in de toekomst wel voorlichting gaan geven op scholen om onder de aandacht te brengen hoe gevaarlijk drugs kunnen zijn. Wij hebben de gevolgen immers aan den lijve meegemaakt."