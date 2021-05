Zeventien jaar moesten de fans wachten op een reünie van Friends. Morgenavond is er een speciale, eenmalige uitzending. Een kleine cursus om het geheugen op te frissen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. Sugardaddy

Je moet er maar tijd voor hebben. Een superfan, die zichzelf 'Asmilethatkills' noemt, struinde door tien seizoenen en rekende uit wat Joey verschuldigd is aan huisgenoot Chandler. De huur van het appartement in hartje New York, de bezorgde pizza's ('Joey loves food'), de vele koffies in Central Perk, de acteerlessen, stemcoach of zijn herniaoperatie; sugardaddy Chandler betaalde het allemaal. Het komt neer op 120.760 dollar (98.622 euro), en dan is het voer van Joey's huisdieren - chick en duck - niet eens meegerekend.

2. Koffie

Ook gepikt van een Friends-nerd: Phoebe dronk de meeste koffie tijdens de serie, 227 kopjes om precies te zijn.

Rachel en Ross trouwden in Las Vegas Rachel en Ross trouwden in Las Vegas

3. Poker

Op aandringen van de regisseur speelde de Friends-cast in het begin veel poker, om elkaar beter te leren kennen. Het leidde later zelfs tot een 'werktripje' naar Las Vegas. In het hotel waar de acteurs overnachtten, zijn Rachel en Ross later - straalbezopen - getrouwd. De vele pokerspelletjes leverden ook inspiratie op voor de aflevering 'The One With All the Poker'.

4. Pauze?

Ross had zestien vriendinnen in de serie. Eén keer, tijdens zijn relatie met Rachel, ging hij vreemd. Of toch niet? 'We were on a break!'

5. Kapsel

Talloze vrouwelijke Friendskijkers gingen in de jaren 90 naar de kapper voor 'The Rachel'. Dat was de haarcoupe van Jennifer Aniston (Rachel) met opvallende laagjes en highlights. Aniston zelf vond The Rachel 'verschrikkelijk'. "Ik vervloekte de haarstylist elke keer als ik weer moest worden geföhnd. Het kostte wel drie borstels, het leek wel een operatie."

De Friends in Central Perk. De Friends in Central Perk. Foto: Getty Images

6. Bouwpakket

LEGO brengt volgende week een bouwpakket van de appartementen in New York uit. De set kost 159,99 euro, maar dan heb je ook wat: 2048 legoblokjes, een paarse muur en iconische accessoires als de ligstoelen van Chandler en Joey, een kano en Gladys (het griezelige kunstwerk van Phoebe).

7. Bijrol

Bijna niet voor te stellen, maar Phoebe en Chandler zouden aanvankelijk een bijrol spelen.

8. Naam

Ook het bedenken van de naam van 's werelds bekendste sitcom ging niet over één nacht ijs. Friends zou eerst Insomnia Café, Friends Like Us, of Six of One heten.

Ross had veel vriendinnen, maar ging nooit vreemd. Ross had veel vriendinnen, maar ging nooit vreemd.

9. Poedelnaakt

De identiteit van de naakte man, die in het appartementencomplex tegenover Monica en Rachel woonde, werd pas in 2016 onthuld na een jaar (!) spitwerk van een journalist van The Huffington Post. De acteur in kwestie was Jon Haugen. Hij noemde Friends 'de beste tijd van zijn leven'. Overigens stond hij nooit écht poedelnaakt voor Ross. "Ik droeg een boxershort."

10. Barista

Gunther, in het echt óók barista, kreeg zijn eerste tekst pas na 33 afleveringen. Heel verheffend was het niet. Hij zei 'ja'. Gunther werd razend populair onder fans, die hem tot 'the 7th friend' doopten. Om de week, tien jaar lang, liet hij zijn haar blonderen. Na de laatste aflevering huilden hij en zijn eeuwige crush Rachel dikke tranen.

James Michael Tyler alias Gunther. James Michael Tyler alias Gunther. Foto: Brunopress

11. Huisnummer

Het huisnummer van Monica's appartement wijzigde gedurende de serie van 5 naar 20. De makers realiseerden zich dat een hoge verdieping onmogelijk zo'n laag huisnummer kon hebben.

12. Central Perk

Het koffiezetapparaat in Central Perk stond nooit aan. Het maakte te veel herrie.

13. Sollicitatie

Jennifer Aniston (Rachel) en Courteney Cox (Monica) solliciteerden indertijd voor elkaars rol.

Courteney Cox (L) en Jennifer Aniston. Courteney Cox (L) en Jennifer Aniston. Foto: Brunopress

14. Leeftijd

Ross was drie seizoenen lang 29 jaar oud.

15. Hond

Die lelijke witte hond van Chandler en Joey is in werkelijkheid van Jennifer Aniston. Zij kreeg het beeld cadeau van een vriendin, die haar succes wilde wensen aan het begin van de serie.

16. Grapjes

Vrouwen en Chandler: het wordt altijd een ongemakkelijke toestand. De makers lieten zich leiden door de biecht van Matthew Perry dat hij in het echte leven ook onbeholpen grapjes maakt in aanwezigheid van vrouwen.

17. Verslaving

Matthew Perry had een jarenlange verslaving aan alcohol, softdrugs en pijnstillers. Hierdoor kan hij zich de seizoenen 3 tot en met 6 van Friends amper herinneren. "Dus dat zijn niet mijn favoriete afleveringen. Ik was af en toe een beetje de weg kwijt." Volgens Perry was hij nooit high tijdens de opnames, maar was het iedereen wel duidelijk dat hij een probleem had. "Ik was of extreem down of juist extreem hyper." Perry is tot grote vreugde van fans wel bij de Friends-reünie, die morgenavond wordt uitgezonden op tv.

18. Emmy

Courteney Cox was de enige van de zes acteurs die geen nominatie van de Emmy Awards ontving. Het maakte haar onzeker, vertelde ze. "Er waren jaren dat ik dacht: misschien heb ik een kans. Zoals de Monica-Chandler-jaren. Maar ik weet niet wat er gebeurde en waarom... Misschien was ik er nog niet klaar voor."

Rachel en Ross. Rachel en Ross. Foto: Getty Images

19. New York?

Hoewel de serie zich afspeelt in het centrum van New York, werd alles opgenomen in Californië.

20. Draagmoeder

De zwangerschap van Lisa Kudrow werd in de serie geschreven. Al was het verhaal van personage Phoebe een tikkeltje extremer: ze bleek draagmoeder van de drieling van haar broer.

21. Muziek

Scriptschrijver Betsy Borns liet zich voor het nummer Smelly cat inspireren door haar eigen stinkende hond. "Hij stonk zo hard dat ik hem Gouda noemde, omdat zijn geur vergelijkbaar was met die van slechte kaas." Smelly Cat werd zo'n hit dat Lisa Kudrow (Phoebe) nog altijd de vraag krijgt of ze 'm - zo vals mogelijk - wil zingen.

Lisa Kudrow (L) en Paul Rudd. Lisa Kudrow (L) en Paul Rudd. Foto: TBS

22. Opruimen

Courteney Cox had net zo'n opruimdrift als haar personage Monica. Ze ruimde ook de kleedkamers van haar collega's op.

23. Kippenvel

Maggie Wheeler speelde een prominente rol in Friends. Maggie wie? Misschien gaat er een belletje rinkelen bij deze drie woorden: Oh my god!! Wheeler speelde met verve de rol van Janice, de ex-vriendin van Chandler die zo hard en nasaal lacht dat het kippenvel op je arm staat. Voor wie twijfelt: het was een nep-lach.

Friends: The Reunion wordt vrijdag 28 mei om 20.30 uur uitgezonden op SBS6.