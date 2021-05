U heeft een eigen woning met een hypotheek van 100.000 euro en meer dan 3 ton aan overwaarde. Die overwaarde zou u graag gebruiken om eerder te stoppen met werken en uw pensioen nog aan te vullen. Hoe pakt u dat aan?

Het liefst zeg ik: niet doen. Hou dat werk vol. U bouwt dan meer pensioen op, zodat u ook minder hoeft aan te vullen. Een andere mogelijkheid: ga goedkoper wonen en zorg ervoor dat uw hypotheek minimaal is. Misschien lukt het dan ook nog om een deel van de overwaarde om te zetten in een buffer waarmee u eerder kunt stoppen of uw inkomen kunt aanvullen.

Er bestaan diverse overwaarde-, verzilver- of krediethypotheken waarmee u een maandelijkse toelage of een bedrag ineens kunt krijgen. Bij een bedrag ineens zijn de gevolgen beter te overzien. Voor zo'n hypotheek betaalt u een hoge rente plus extra kosten. Wie meer over deze hypotheken wil weten, kan terecht op consumentenbond.nl of de uitzending terugkijken van AVROTROS Radar van 22 maart 2021.

'Sale and lease back'

Er zijn ook aanbieders die u de mogelijkheid bieden uw woning te verkopen en vervolgens terug te huren. Die zijn financieel nog minder aantrekkelijk dan die hierboven genoemde 'opeethypotheken'. U moet deze 'sale and lease back'-hypotheken alleen overwegen als u echt te weinig geld heeft om van te leven. Wie de overwaarde van zijn woning te gelde wil maken, kiest er feitelijk voor om over te stappen van een koop- naar een huurwoning. Bij een 'sale and lease back'-hypotheek is dat precies wat u doet: u gaat uw eigen woning huren, in ruil voor een extra maandelijkse toelage.

Als u berekent wat u terugkrijgt voor uw overwaarde, merkt u hoe ongunstig dit is. Bij een opeethypotheek is het minder extreem, omdat u eigenaar blijft van de woning. Maar u gaat wel gemiddeld twee keer zoveel hypotheekrente betalen. U betaalt dus flink voor het opeten van de woning.

U heeft de overwaarde te danken aan de overspannen woningmarkt. De woningprijzen rijzen de pan uit. En ze zullen de komende jaren blijven stijgen.

Scheve verhouding tussen koop en huur

Er is een woningtekort én een groot gat tussen de lasten voor huiseigenaren en huurders. Wie erin slaagt een woning gefinancierd te krijgen, is zelden duurder uit dan iemand die blijft huren. Ondertussen is de huiseigenaar vermogen aan het opbouwen, omdat hij de hypotheek aflost. De woningprijzen blijven hoog zolang er geen einde komt aan de scheve verhoudingen tussen koop en huur.

Financieel gezien kunt u het beste vasthouden aan de eigen woning. Verzilver de overwaarde door kleiner te gaan wonen of te verhuizen naar een goedkopere regio. Dan kunt u cashen of profiteren van lagere hypotheeklasten. Overweeg anders een deel van uw woning te verhuren en maak gebruik van de fiscaal gunstige kamerverhuurvrijstelling. Zolang de inkomsten uit verhuur niet meer zijn dan 5.668 euro per jaar, hoeft u hierover geen belasting te betalen.