Waggelt uw kat door het huis? Of korten uw wandelingen in naargelang de hond uitzet? Dan bent u niet alleen. Omdat maar liefst een op de twee huisdieren in België kampt met overgewicht, richtte de UGent een obesitaskliniek op voor katten, honden en paarden.

Elsa (5) is de eerste hond die de praktijk van dierenvoedingsspecialist Myriam Hesta (UGent) komt binnensnuffelen. "Categorie zeven of acht", zo luidt het verdict. Want, net zoals mensen een BMI hebben, hebben huisdieren een lichaamsconditiescore. In totaal zijn er negen categorieën. Elsa scoort hoog boven de gezonde categorieën vier en vijf. Op dieet dus!

"Overgewicht is een onderschat probleem", zegt Hesta. "Volgens onderzoek van voedselproducent Royal Canin kampt een op de twee Belgische huisdieren ermee." Hoewel dat schattig en onschuldig lijkt, waarschuwt de professor: "Dieren gaan manken, worden minder actief of verdragen moeilijker warmte. Katten kunnen zelfs diabetes type twee ontwikkelen, waardoor ze insulinespuiten nodig hebben. Ze leven minder lang en ook hun levenskwaliteit ligt lager dan met een gezond gewicht."

Met de obesitaskliniek voor huisdieren op de Merelbeekse UGent-campus kunnen alle kwaaltjes nu tijdig verholpen worden. Een primeur, want dat bestond nog niet in ons land. "Via de dierenarts komen baasjes op intakegesprek. Op basis daarvan stellen we een dieetplan met doelstellingen op. We volgen het dier steeds goed op", legt Hesta uit. Een eerste sessie kost het baasje 115 euro. De vervolgsessies steevast 30. Die liggen zo'n twee à drie weken uit elkaar.

Elsa moet op dieet.

Net zoals bij mensen vliegen de kilo's eraf via nieuwe eetpatronen en beweging. Wil je overgewicht voorkomen? "Weeg dan porties af, let op met extraatjes en ga geregeld wandelen. Of werk met een antischrokkom, waardoor je hond minder gulzig zal eten. Bij katten kan je beweging stimuleren via voeding, bijvoorbeeld via voedingspuzzels", adviseert Hesta.

Op de loopband

Naast wandelen of spelen kunnen dieren voor meer beweging in fysiotherapie terecht. "Een soort van kinesitherapie voor dieren", vertelt assistente Amber Berwouts. De therapie dient niet uitsluitend om obesitas te behandelen, maar ook om bijvoorbeeld te revalideren. Zo ontmoeten we Elliot (3,5). De pikzwarte viervoeter ondergaat hydrotherapie. Daarbij moet hij in een grote bak water op een loopband stappen. "Dit is zijn vierde van zijn tien beurten", vertelt Berwouts. "Zo meten we zijn beweeglijkheid en brengen we zijn kracht in kaart ."Soms is Elliot de loopband te slim af en zet hij zijn voorpoten op de rand, maar veel kans om vals te spelen krijgt hij van de begeleiders niet.

Miche (11), een kater van 5,5 kilo, moet zijn dieet nog starten. "Nochtans krijgt hij niet veel extraatjes", vertellen zijn baasjes. "Misschien heeft hij er aanleg voor?", vragen ze zich af. Door gezondheidsproblemen vermagerde hij even en schakelde hij over op andere korrels. "Maar die eet hij bijzonder graag. Hij eet er zijn buik mee rond. Buiten gaan bewegen in het slechte weer zint hem niet. Een dieet lijkt de enige uitweg", besluiten zijn baasjes.

Kater Miche weegt 5,5 kilo. Hij moet zijn dieet nog beginnen.

In de gang komen we Carine Leirens (58) tegen. Met een hond op haar mondmasker bedrukt steekt ze niet onder stoelen of banken dat ze hondenliefhebster is. Ze komt met haar hond Marcha (5) voor opvolging. Marcha wist het traject al goed te doorlopen en zag de pijl van de weegschaal van 49 naar 41 kilogram zakken. "Ik ging er al veel mee wandelen, dus voor mij was het dieet niet meteen een grote aanpassing", vertelt Leirens. "Voor haar wel. Ze kreeg minder eten, maar gelukkig kon ze tijdens het dieet haar watermeloen en komkommer blijven eten. Daar is ze gek op."

"In zo'n dieet is inderdaad ruimte voor extraatjes", vult dierenarts Marie Céline Hottat aan. "Marcha viel tussen juli 2020 en februari 2021 liefst 8 kilo af. Een succes." Hoeveel honden, katten en paarden de revue intussen passeerden is onbekend. "Verschillende dierenartsen volgen verschillende dieren op. Daarnaast zijn er ook hier en daar baasjes of dieren die opgeven. Maar cijfers komen nog", belooft Hottat.