Twente kent een schrijnend dokterstekort. En arts Nina Oldejans wil terug naar haar geboortestreek. Eén en één is twee, zou je denken. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Nina is niet verzekerd van een regionale opleidingsplek. 'Waarom krijgen jonge artsen geen voorrang?', vraagt ze zich af.

Nina (27 jaar) groeide op in Enschede. Ze wil zich settelen op 'oude grond'. Het is er leuk om te werken, weet ze uit ervaring. Tijdens haar studie geneeskunde in Groningen, koos Nina bewust voor Enschede om coschappen te lopen. Een prachtige tijd was het. Haar vriend is het daarmee eens.

Hij komt ook uit de regio en is bereid zijn vriendin te volgen naar de stad waar zij de opleiding kan beginnen. Momenteel studeert hij nog parttime en werkt daarnaast. Het stel is in een fase in hun leven dat ze blijvend ergens willen neerstrijken. Nina, momenteel werkzaam als basisarts in een verpleeghuis in Gorinchem, volgt haar ambitie en wil in een huisartsenpraktijk aan de slag.

Relaxed en betaalbaar

"Het liefst in Twente dus", lacht Nina. Ze woont nu in Utrecht. "We huren hier voor 1200 euro een krap bemeten appartement. Zonder aparte werk- en slaapkamer en tuin. Stel je voor hoe dat is in coronatijd? Thuis werken en studeren kan lastig zijn. Pogingen om hier iets te kopen waren onbegonnen werk. De volkomen overspannen huizenmarkt demotiveert enorm. Terwijl Twente past. Het is relaxed, betaalbaar en de familie woont er."

Maar verhuizen daar naar waar het dokterstekort groot is, is niet vanzelfsprekend. Volgens de website is de missie van de Huisartsopleiding Nederland om 'voldoende, vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen voor iedereen in Nederland' op te leiden. Toch krijgen de grootste krimpregio's als Zeeland, Friesland, de Kop van Noord-Holland en Twente krijgen geen voorrang bij de plaatsing van kandidaatdokters, zo ontdekte Nina.

Computer maakt eerste selectie

Haar voorkeur gaat uit naar de dependance van de huisartsopleiding van Amsterdam UMC in Hengelo. Maar Hengelo heeft, als enige van de weinige twaalf locaties in het land, maar één in plaats van twee aanmeldingsrondes per jaar. In maart volgend jaar. Terwijl zij in september wil beginnen."

Wacht dan een half jaartje, zou je denken. Maar dat ligt anders. Een half jaar kan zo een jaar worden, als Nina in maart geen plaats in Hengelo krijg toegewezen. Toewijzing gebeurt volgens een geautomatiseerd systeem. De kandidaat vult een voorkeurslijst in. De computer zet die kandidatenlijst vervolgens in willekeurige volgorde. Wie op nummer 1 belandt, mag als eerste naar zijn plaats van voorkeur.

Zo wordt de lijst afgewerkt tot een opleidingsplaats vol is. Gebeurt dat, dan telt voor de volgende kandidaat de tweede plek van voorkeur. Als alle opleidingsinstituten vol zijn, is de kandidaat niet plaatsbaar. Voor de klassen van maart 2021 waren 476 kandidaten voor 384 plaatsen. Er vallen dus kandidaten buiten de boot. De kans dat dit voor Hengelo gebeurt lijkt overigens gering. De dependance wist afgelopen jaren niet altijd alle plekken te kunnen invullen.

"Juist daarom begrijp ik niet dat je vooraf niet verzekerd bent van Hengelo. Zo lossen we het tekort nooit op. Ik las een verhaal over iemand die twee keer niet werd geplaatst in Zeeland. Je mag maximaal twee keer meedoen aan een plaatsingsronde. Ik wil liefst vooraf duidelijkheid. Ik heb Amsterdam UMC gevraagd of ik in september daar mag starten en dan later naar Hengelo. Maar overstappen is niet toegestaan. Daarom heb ik Zwolle als eerste voorkeur aangegeven. Dat is een dependance van Groningen UMC, maar heeft ook enkele opleidingsplekken in Hengelo."

"Ik vind het een gemiste kans dat de krimpregio's niet extra onder de aandacht worden gebracht bij aspirant-huisartsen in de procedure. Mij is geen promotiefolder voor Twente en Friesland onder ogen gekomen. Om nu van de huisartsenkring te verwachten dat ze dit doen, gaat misschien wat ver. Die zijn al mega-druk. Het is eerder een rol voor de opleiding zelf of voor de beroepsvereniging."



De Huisartsenkring Twente is net als Nina Oldejans voorstander om krimpregio's voorrang te geven. Maar vindt volgens voorzitter Ingeborg van Lingen onvoldoende gehoor bij het opleidingsinstituut. "Het lastige is dat onze stem niet goed wordt gehoord in Amsterdam, Utrecht en dergelijke. Wij zouden liefst zien dat twee keer per jaar een klas met eerstejaars start in Hengelo.

Het zou mogelijk moeten zijn om de studie in Amsterdam te starten en later overstappen naar Hengelo. De route andersom moet je afsnijden. Want anders zul je zien dat Amsterdammers hier starten vanwege de open plekken, maar na de opleiding alsnog teruggaan. Dat willen we niet."

Meeloopdag

De Huisartsopleiding Nederland houdt vast aan de notarieel vastgelegde plaatsingsprocedure. Wel bespreekt het binnenkort of de krimpregio's voldoende worden bediend, zegt John van Ochten. De voorzitter van het overleg van opleidingsinstituten noemt het ingewikkeld om voorrang te geven aan kandidaten voor krimpgebieden.

"Nederland kent er steeds meer. In Groningen, Drenthe en de Drechtsteden spelen de tekorten ook. Moet ik dan daar iemand weghalen, ten faveure van Twente? We proberen die regio's te helpen. Vorig jaar huurden we een cabaretier in om kandidaten te interesseren op de mogelijkheid van een meeloopdag in een krimpgebied. Maar het probleem is de beperkte invloed van de opleiding op persoonlijke keuzes van artsen. Sociale factoren, zoals de baan van hun partner, bepalen bijvoorbeeld vaak waar ze voor kiezen."