Yvette Lejeune vond het als kind al leuk om te koken en te bakken. Dankzij corona heeft ze meer tijd voor haar hobby gekregen met als gevolg dat ze 1 oktober vanuit huis haar eigen bedrijfje is gestart. Die stap hebben meer thuisbakkers genomen.

Dit artikel is afkomstig uit AD Groene Hart. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Yvette Lejeune (28) is niet de enige hobbybakker, die de lockdown heeft aangegrepen haar hart te volgen. Nederland is massaal aan het bakken gegaan tijdens corona, blijkt uit cijfers van BoldData, dat gebruik heeft gemaakt van gegevens van de Kamer van Koophandel en het CBS. In de eerste vijf maanden van dit jaar hebben maar liefst 185 Nederlanders zich inschreven bij de KVK als 'brood- en banketbakker'. Bijna al deze nieuwe bakkers (83 procent) bestieren hun bakkerij vanuit huis.

Broodbakmachines

Bijna één op de vijf Nederlandse bakkerijen is inmiddels gevestigd in Zuid-Holland (22 procent), waarvan een groot deel in het Groene Hart. Op de tweede plaats staat Noord-Holland met 720 bakkers (19 procent). Ook in Noord-Brabant (555) zijn veel bakkerijen te vinden. Samen is in deze drie provincies meer dan de helft (54 procent) van alle bakkers in Nederland gevestigd.

Tijdens de eerste lockdown, maart vorig jaar, was al een enorme vraag naar meel, gist en broodbakmachines. In 2021 waagden een heleboel hobby-bakkers zelfs de sprong naar professioneel bakker, aldus BoldData. Het totale aantal bakkerijen staat inmiddels op 3190, een stijging van 6 procent. Ter vergelijking: dit is meer dan de afgelopen vier jaar bij elkaar. Van 2017 tot 2020 kwamen er landelijk 150 nieuwe brood- en banketbakkers bij.

Volgens Daan Wolff van BoldData heeft de grote groei alles te maken met de coronacrisis. "Een stijging in een traditionele branche in zo'n korte periode komt normaal niet voor. Het lijkt erop dat door de lockdown veel Nederlanders van hun hobby hun beroep hebben gemaakt. Als we inzoomen op het soort bedrijfjes zien we onder de nieuwe bakkers veel taartenmakers. Ook vegan en glutenvrij bakken is populair."

Farmaceut

In het Groene Hart zijn er sinds 1 oktober vorig jaar bedrijfjes bijgekomen met namen als J Flower Cake (Gouda), Ola Pink Home Bakery & Gift (Woubrugge), Sweets & Treats Bakery (Waddinxveen) en het al genoemde Yvette's premium taarten van Yvette Lejeune. Deze Woerdense bakte voor corona al taarten voor familie en vrienden, maar had in haar achterhoofd altijd wel het idee ooit van haar hobby een eigen bedrijfje te maken. "Ik heb de hogere Hotelschool in Maastricht gedaan en vond het als kind al leuk om te koken en te bakken. Ik wil geen kok worden en ook geen klassieke bakkerij beginnen."



Lejeune werkt fulltime voor een farmaceutisch bedrijf, maar kreeg tijdens de lockdown meer tijd om haar hobby uit te oefenen, vertelt ze. "Ik werkte thuis en had geen reistijd meer." Ze bakt nu taarten, cupcakes, macarons en sweets, die klanten online bij haar bestellen en vervolgens thuis bij haar ophalen. Ook werkt ze sinds kort samen met trouwlocaties. Het liefst zou ze fulltime taarten bakken met Yvette's premium taarten & sweets, maar ze heeft een baan er naast nodig om financieel rond te kunnen komen. "Ik doe dit kantoorbaantje omdat ik het kan, maar ik krijg er geen energie van", aldus de in Montfoort geboren Lejeune.

Heel Holland Bakt

Branchevereniging NBOV is de onstuimige groei van het aantal bakkerijen het afgelopen jaar evenmin ontgaan. Ze juicht de ontwikkeling toe. "Het is alleen maar positief als mensen de stap naar het ambachtelijke bakkersvak maken," reageert woordvoerder Martijn Verkerk.

Hij vermoedt dat ook het televisieprogramma Heel Holland bakt een steentje heeft bijgedragen aan de populariteit voor het beroep van bakker.