Een inmiddels oud-medewerker van John Beerens heeft voor zeker 811.000 euro naar zijn eigen bankrekening overgemaakt. Het geld dat de bekende kapper verdiende werd door de fraudeur gebruikt voor het aflossen van schulden en het verbouwen en inrichten van zijn huis.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De verdachte kwam in augustus 2018 in dienst bij haarstylist en webshopondernemer John Beerens, die bekend werd door tv-programma's als Holland's Next Top Model en Steenrijk, Straatarm en als kapper van grote sterren. De medewerker moest bij een aantal bedrijven van Beerens administratieve taken uitvoeren.

Hij maakte echter ook ruim 811.000 euro over naar zijn eigen rekening en die van zijn partner. Veel is er niet over van dat geld, lijkt het. Zo werd bijna 214.500 euro aan huis en inrichting uitgegeven, bijna 3 ton ging naar andere privé-uitgaven en met nog eens 3 ton werden schulden afgelost, staat te lezen in een vonnis van de rechtbank. Dat duurde tot 2 april 2020, toen hij door de mand viel en door de politie werd aangehouden.

Minder omzetbelasting

De medewerker heeft na zijn aanhouding bekend dat hij het geld heeft weggesluisd en privé heeft gebruikt. Om te verbloemen dat hij dit deed, gaf de fraudeur ook lagere bedragen op als omzetbelasting bij zowel de Nederlandse en Belgische Belastingdienst.

De man zelf ontkent overigens bewust lagere bedragen te hebben opgegeven bij de diensten, maar de rechter acht hem hier wel voor verantwoordelijk. Hoe hoog deze boetes zijn, moet nog worden bepaald. Ook is er iemand ingehuurd die weer orde op zaken moest stellen bij de bedrijven van Beerens. In totaal, met boetes, naheffingen en inhuur, loopt de totale schade op tot mogelijk 1,3 miljoen euro.

De verdachte is nu door de rechter veroordeeld voor de 'wanprestatie' die hij leverde in een civiele zaak. De verduisterde 811.000 euro moet hij terugbetalen van de rechter, de hoogte van de rest van de schade moet nog worden berekend. "We zijn tevreden met de uitspraak", reageert advocaat Hans Kamerbeek van Beerens. Omdat er nog een hoger beroep volgt, wil hij of John Beerens niet te veel inhoudelijk ingaan op de zaak.

Listig

"Het hoger beroep gaat vooral over de rol van de partner van de verdachte in deze zaak", geeft Kamerbeek aan. Zij is vrijgesproken, omdat de medewerker de schulden voor haar verborgen hield en 'listig te werk ging om de verduisteringen geheim te houden voor haar'.

Toch werd er ook geld op haar rekening gestort. "Wij kunnen bewijzen dat ze wel iets wist", stelt Kamerbeek dan ook. Dat kan mogelijk van belang zijn als de volledige 8 ton niet meer te verhalen is op de fraudeur omdat het geld is uitgegeven. Daarnaast loopt er ook nog een strafzaak tegen de oud-medewerker. Het is niet duidelijk op wat voor termijn die van start gaat.

Beerens knipt al jaren niet meer, gaf hij in 2019 aan. Hij verkoopt nu vooral haar- en beautyproducten in zijn webshop. Het magazijn daarvan, 4500 vierkante meter, staat in Goirle.