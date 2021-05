Iedereen kan een coach zijn. Dat is slecht voor het imago van het beroep, zeggen coachingexperts. Wat zijn de gevolgen voor wie hulp zoekt? En hoe tref je wél de juiste?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Piekeren door problemen op het werk, vastlopen in je carrière of uitgeblust raken door werkdruk: werkstress is al jaren beroepsziekte nummer één. De coronapandemie heeft het er niet beter op gemaakt. Sinds de crisis is zelfs het aantal thuiswerkers met burn-outklachten verdubbeld, meldde vakbond CNV.

In het kader van 'voorkomen is beter dan genezen' bezoeken steeds meer werkenden een coach. Een coach kan helpen bij het krijgen van inzicht in hoe je de situatie beter of anders kunt aanpakken. Aan helpende handen geen gebrek tegenwoordig. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal bedrijven dat coaching aanbiedt, in 2019 met 66 procent is gestegen naar ruim 63.000.

Bruikbaar advies

Die groei is ook niet onopgemerkt gebleven bij Anne de Jong, psycholoog, coach, trainer en oprichter van opleidingsinstituut Nonons. "Er wordt meer gecoacht. Het lijkt normaal geworden om je te laten coachen. Je gaat naar de fysiotherapeut voor je rugklachten en naar een coach als je iemand nodig hebt die met je meedenkt."

Het aantal coaches die echt goed zijn in hun vak, ligt vermoedelijk veel lager, zegt De Jong. Ze ziet de groei dan ook met lede ogen aan. "Iedereen kan zich coach noemen en dat is kwalijk, want je werkt soms met mensen die kwetsbaar zijn. Het is een vak. Sommige mensen zeggen: 'Ik kan zo goed luisteren, ik ben vast een goede coach.' Dat is niet zo."

Tosca Gort is eigenaar van Gortcoaching, het grootste coachingbedrijf in Nederland. Ook zij maakt zich grote zorgen over de opmars van onervaren coaches. "Ik heb tot mijn grote verbazing zien gebeuren dat steeds meer mensen zichzelf ineens coach noemen nadat ze bijvoorbeeld zelf een burn-out hebben gehad. Als je vanuit eigen ervaring mensen gaat coachen, ben je eigenlijk gewoon een mentor."

Dit soort praktijken zijn niet goed voor het imago van coaching, zegt hoofdredacteur van Psychologie Magazine Sterre van Leer. "Op zijn best krijg je van zo iemand een bruikbaar advies, op zijn slechtst een beroerde training. Daar betaal je dan ook nog voor."

Van Leer pleit voor meer goed opgeleide coaches die weten wat ze doen. "De ggz raakt verstopt; coaches zouden goed ingezet kunnen worden om de lange wachtlijsten te verhelpen. Voor levensfaseproblematiek en lichtere klachten kun je prima naar een coach. Dat moet dan wel een goede zijn."

Hoe scheid je het kaf van het koren als je op zoek bent naar een goede coach? Dit zijn vier punten waar je op kunt letten.

1. Opleiding

Gort adviseert in ieder geval iemand te kiezen die ervoor geleerd heeft. "Meestal duren opleidingen zo'n twee of slechts één jaar. Ik weet dat veel mensen uit het vak pleitten voor een langere opleiding van vier jaar."

Want achter coaching zit veel meer techniek dan de meeste mensen denken, zegt Gort. "Je helpt de ander inzicht te krijgen. Die techniek komt uit de therapiewereld of de psychologie. Er zijn duizenden modellen die je kunt inzetten, je moet weten welke je wanneer gebruikt."

De Jong sluit zich daarbij aan. "Goede coaches zijn goed opgeleid en hebben allerlei technieken geleerd." Als coach moet je kunnen analyseren en confronteren, zegt De Jong, en dat is niet iets wat je in een dag leert. Van Leer: "Er zijn zo veel opleidingen... Sommige zien er al snel indrukwekkend uit, maar duren slechts drie weekenden."

2. Ervaring

Een opleiding zegt niet meteen alles over iemands kwaliteiten, het aantal vlieguren is net zo belangrijk. Gort: "Je kunt beter een coach kiezen die al langer dan acht jaar bezig is. Iemand die net is begonnen raad ik niet direct aan. Je wilt iemand die van persoonlijke ontwikkeling zijn of haar levenswerk heeft gemaakt."

Van Leer geeft als tip om bij je oriëntatie te vragen naar iemands achtergrond. "Vraag zelf door: wat heeft iemand na zijn opleiding allemaal gedaan? Is er jaarlijkse bijscholing en is diegene lid van een beroepsvereniging?" De Jong raadt aan om te vragen hoeveel iemand per maand coacht.

"Ik laat me ook niet opereren door een arts die dat een uur per week doet. Een beginnende coach is niet meteen slecht, maar ervaring en jezelf blijven ontwikkelen spelen wel een grote rol. Ik doe nog steeds elk jaar een opleiding. Vraag hoe serieus iemand zijn of haar vak neemt."

Je kunt altijd je eigen omgeving raadplegen tijdens je zoektocht naar de juiste coach, zegt De Jong. Een ervaren coach die vrienden of kennissen goed geholpen heeft, komt volgens haar immers kundiger over. "Als ik een aannemer zoek, vraag ik ook aan vrienden of ze een goede weten. Je wilt toch ook een coach met goede aanbevelingen?"

Gort zou het juist afraden om iemand te nemen die een kennis geholpen heeft. "Uit de praktijk blijkt dat dit vaak uitloopt op een teleurstelling. Jouw kennis heeft meestal andere behoeftes dan jij. Zoek zelf iemand die perfect bij jou past."

3. Klik

Vraag altijd eerst een intakegesprek aan voor je aan het traject begint. De meeste coaches bieden dat gratis aan. "Je moet kunnen bepalen of er een klik is, je legt namelijk wel je hoofd en hart bij iemand op tafel. Er zijn ruim 60.000 coaches in Nederland. Als het niet klikt, zoek je gewoon verder", zegt De Jong.

Vertrouw op je intuïtie, zegt Gort. "Als je echt niet goed in je vel zit, moet je iemand kunnen vertrouwen. Voel of dit de juiste persoon voor jou is. Bij ons krijg je een gratis begingesprek en betaal je daarna per gesprek. Ik vind ook: als iemand er dan uiteindelijk niets aan heeft, dan heb je je werk niet goed gedaan als coach."

4. Geen coach

Een coach kan van een 7 een 9 maken; bij een psychotherapeut moet je zijn als je het leven een onvoldoende geeft. Gort: "Je depri voelen omdat je je baan niet leuk vindt, is heel normaal. Meestal heb je gewoon een plan nodig. Maar zie je het leven behoorlijk somber in, dan heb je andere hulp nodig." Misschien moet je dan eerst onderliggende patronen aanpakken voordat je aan een nieuw plan voor je carrière kunt denken. "Met een stevige depressie hoor je niet bij een coach. Dat zou je coach zelf ook moeten signaleren", zegt Van Leer.

Daar sluit De Jong zich bij aan. Een coach moet altijd weten wanneer iemand niet meer te coachen is en een doorverwijzing naar de psychotherapeut of psychiater beter is, vindt ze. "Je moet als coach weten wat je vak inhoudt. Die verantwoordelijkheid ligt bij jou."