Nadat rapper Lil Kleine werd opgepakt voor mishandeling van zijn verloofde is de verontwaardiging online weliswaar groot, maar een paar maanden geleden was de publieke veroordeling van acteur Bilal Wahib veel harder. Waarom werd hij vrijwel direct gecanceld en Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, niet?

Het zijn allebei twintigers, ze maken muziek, zitten bij hetzelfde management en zaten tot voor kort ook bij hetzelfde platenlabel Top Notch. Daar houden de gelijkenissen tussen Bilal Wahib en Jorik Scholten wel op. Of tenminste: beiden zagen de schijnwerpers op zich gericht door een misstap en zijn daar vooralsnog niet strafrechtelijk voor veroordeeld.

Wahib, die bekend werd door zijn rol in Mocro Maffia, was behalve rapper ook presentator van het kinderprogramma Teenage Boss van BNNVara op NPO Zapp. Hij werkte zich eind maart flink in de nesten door een minderjarige jongen tijdens een livestream op Instagram over te halen om zijn piemel te laten zien in ruil voor 17 duizend euro.

Jorik Scholten werd in de nacht van zaterdag op zondag op Ibiza gearresteerd. Hij zou zijn verloofde Jaimie Vaes hebben mishandeld.

Conclusies

Ruim voor een gerechtelijke uitspraak in welke vorm dan ook, trekt de maatschappij conclusies. En daar wordt dan ook naar gehandeld, in ieder geval bij Wahib. Zijn carrière kwam piepend tot stilstand. Top Notch verbrak per direct de samenwerking en BNNVara wil hem niet meer als presentator. Ook radiozenders Qmusic, Slam en de NPO-zenders FunX en 3FM besloten om voorlopig geen muziek van Wahib te laten horen.

Ook op de vermeende daad van Lil Kleine wordt met afschuw gereageerd. Maar sancties? Die blijven vooralsnog uit. FunX draaide op maandag nog drie nummers van Lil Kleine. Platenlabel Top Notch was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar, maar de rapper is nog zichtbaar op hun website.

'Na die Instagramsessie van Bilal duurde het een paar uur voor Ronnie Flex en Top Notch hem lieten vallen. Komt er nu überhaupt een reactie op Lil Kleine? Die al eerder o.a. is aangeklaagd voor mishandeling. En nu dus vastzit omdat hij naar verluidt zijn vriendin in elkaar sloeg,' vraagt schrijver Thomas Heerma van Voss op Twitter. Schrijver en presentator Liesbeth Rasker vindt het 'gênant hoe iedereen stond te schuimbekken om Bilal en al zijn zakelijke relaties hem direct lieten vallen (looking at you Top Notch) maar Lil Kleine lekker op z'n vrouwen mishandelende troon laten zitten.'

Niet te vergelijken

Wahib en Scholten worden hierin met elkaar vergeleken, maar volgens Huub Evers, onderzoeker en publicist op het terrein van de mediaethiek en de interculturele journalistiek, zijn het twee totaal verschillende zaken. "Bij de een hebben we het over een minderjarige, een kind, dat slachtoffer is. Bij de ander gaat het om een ruzie tussen twee volwassenen. Het is allebei niet goed te praten, maar de onrust is doorgaans groter als er kinderen bij betrokken zijn."

Ook hoogleraar Frank Hindriks, die zich bezighoudt met vraagstukken over sociale ethiek, vindt de zaken niet met elkaar te vergelijken. "Ik wil het niet goedpraten, maar binnen een relatie een grove misstap begaan of een kind publiekelijk vernederen zijn twee verschillende dingen," zegt Hindriks. "Daarbij komt dat in het geval van de zaak-Wahib het bewijs publiekelijk toegankelijk was. Iedereen kon zien wat er was gebeurd. Bij Scholten komt er mondjesmaat meer informatie naar buiten, maar niemand heeft hem de misdaad zien begaan."

Het feit dat Scholten al geen voorbeeldfunctie had, speelt ook een rol, aldus imagodeskundige Zabeth van Veen. "Bilal had een positief imago. Hij was een voorbeeld voor velen. Als zo iemand de mist in gaat, dan is de shock groter dan bij iemand die al vaker de fout in ging." Dus diegene die het 'beter' doet, wordt harder gestraft? "Ja, het ligt immers niet in de lijn der verwachtingen dat iemand als Wahib de fout in gaat. Van Lil Kleine kun je zoiets verwachten."

Slippertje

De imagodeskundige neemt Marco Borsato als voorbeeld. "Hij was de ideale schoonzoon. Toen uitkwam dat hij vreemdging was dat een shock voor veel mensen. Iemand die al het etiket heeft van notoire vreemdganger komt makkelijker weg met een slippertje."

Van Veen benoemt ook de olifant in de kamer: "Ik denk niet dat het te maken heeft met het feit dat de een Marokkaanse achtergrond heeft en de ander niet. Wahib heeft het lastiger door wat ik eerder zei: een misstap wordt niet zo snel van hem verwacht. En bij hem was een minderjarige het slachtoffer. Ja, dan ga je gewoon nat. Van minderjarigen moet je afblijven."

Maar er kunnen ook andere dingen spelen, waardoor het lastiger wordt om Scholten te veroordelen, erkent ook de imagodeskundige. Nadat Wahib gecanceld werd, ontstond ook daarover weer maatschappelijke verontwaardiging. Wellicht zijn daaruit lessen getrokken. "En het kan bij het platenlabel ook een centenkwestie zijn," voegt Van Veen toe. "Ik denk dat er door Wahib een gat in de begroting is gekomen en als ze dan ook nog Lil Kleine verliezen…"

Hoewel Van Veen, Evers en Hindriks de zaken niet met elkaar te vergelijken vinden, zijn ze er alledrie voor om minder snel te oordelen. "Ethisch gezien kun je iemand pas veroordelen als het juridische onderzoek is voltooid. Tot dan zou je met de nodige terughoudendheid moeten reageren."

Evers: "Voor een ethisch oordeel is soms minder nodig dan voor een juridisch oordeel. Maar op de feiten vooruitlopen is weer wat anders. Schorsen is bijvoorbeeld een optie. Voor ontslag is meer nodig."