Turkije is in de ban van de YouTube-filmpjes van Sedat Peker. Met zijn onthullingen over drugshandel, verkrachting en zelfs moord is 'de Turkse Al Capone' een ware plaag voor de elite.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met een reeks van tot nu zeven brisante video's op YouTube heeft maffiabaas Sedat Peker de Turkse politieke elite te kijk gezet. Ruim 35 miljoen keer zijn in Turkije de monologen bekeken waarin de Turkse topcrimineel politici uit de entourage van president Recep Tayyip Erdogan beschuldigt van verrijking, machtsmisbruik, drugshandel en zelfs moord en verkrachting. Meer onthullingen zijn aangekondigd.

Peker (49) maakt er een waar spektakel van. Per abuis zeggen inwoners van Istanboel desgevraagd de video's 'op Netflix' te hebben gezien, het kanaal waar ze doorgaans een mix van misdaad, politiek en sensatie krijgen voorgeschoteld. Op sociale media is al een poster van de denkbeeldige Netflix-serie 'Sedat' te zien.

Met een uitdagende grijns houdt Peker zijn tirades, per aflevering een uur lang, gezeten achter een glimmend bureau. Een Turkse Tedje van Es: drie knoopjes onder de boord los, gouden ketting, zwart giletje. Per keer ligt een ander boek vooraan in beeld. Omerta van Mario Puzo, auteur van The Godfather. Een boek over Bob Dylan. De biografie van Leon Trotski, die in ballingschap oppositie voerde tegen Sovjet-dictator Stalin.

Sedat Peker zegt dat hij de video's heeft gemaakt vanwege de huiszoeking in zijn villa. Zijn dochtertjes kregen wapens op zich gericht, zegt hij, zijn vrouw werd tot in haar ondergoed gefouilleerd door mannelijke politieagenten. Minister Soylu zei daarop dat Peker 'zich verschuilt achter het ondergoed van zijn vrouw'. Pekers reactie: 'Ik zal je uitlaten aan een hondenriem. Ik zal je niet op autobanden laten pissen.'

Dubai

Ook Peker is in ballingschap, sinds hij twee jaar geleden Turkije ontvluchtte om uit handen te blijven van justitie. Hij zegt in Dubai te zitten. Daarvandaan bracht hij op 2 mei zijn eerste video, enkele weken nadat de politie zijn villa in Istanboel had doorzocht en op diverse plekken in het land 49 van zijn mannetjes had gearresteerd. Stop die klopjacht, anders breng ik alle smerigheid naar buiten, lijkt hij te willen zeggen.

Met een mix van concrete aantijgingen en vage toespelingen maakt Peker menigeen in de bestuurlijke top verdacht. 'Waarom hebben jullie mij laten vallen?', is samengevat zijn verwijt. Daarmee bevestigt hij een beeld dat al zeker sinds de jaren negentig bestaat in Turkije, dat van een 'deep state': een schimmig samenspel van politici, maffia en hoge staatsfunctionarissen.

Zijn voornaamste doelwit is Süleyman Soylu, minister van Binnenlandse Zaken en de grootste houwdegen in de regering-Erdogan. De ambitieuze Soylu grossiert in stoere taal tegen alles wat hem niet zint, van 's tot Koerdische parlementariërs, maar krijgt nu lik op stuk. Peker zinspeelt op drugshandel en banden met de Russische maffia en zegt dat Soylu's topambtenaren zich hebben verrijkt. Het meest ontvlambaar is zijn bewering dat Soylu hem zou hebben getipt, toen de politie in 2019 op het punt stond hem te arresteren.

Juist vanwege die uitspraak heeft de minister een aanklacht tegen hem ingediend, net als tegen twee journalisten die in de video's beweren dat ze als oliemannetje tussen Soylu en Peker fungeerden.

Justitieel onderzoek

De oppositie is gretig ingesprongen op de affaire en eist een justitieel onderzoek naar de vermeende misdrijven. 'Door de video's is het zonneklaar dat de regering en de maffia nauw verwant zijn', zei oud-minister Fikri Saglar (CHP), die eind jaren negentig met een parlementaire commissie het vergelijkbare Susurluk-schandaal onderzocht.

Vorige maand kreeg dat al voeding door de vrijlating van Alaattin Çakici, een concullega van Peker met 41 moorden op zijn conto, eveneens een van de grote namen in de Turkse onderwereld. Hij behoorde vorige maand tot de criminelen die vanwege corona uit de volle gevangenissen werden ontslagen.

Çakici is sympathisant van de Grijze Wolven, de paramilitaire jongerenafdeling van de ultrarechtse partij MHP, de coalitiegenoot van Erdogan. Na zijn vrijlating werd hij vorstelijk ontvangen door MHP-leider Devlet Bahçeli, die hem 'een idealist die zijn land dient' noemde.

Dat justitie een onderzoek gaat instellen, zoals de oppositie wil, is in het huidige politieke klimaat niet waarschijnlijk. Zeker niet omdat Peker in zijn monologen ook Berat Albayrak een scheerbeurt geeft, Erdogans schoonzoon.

Deze oud-minister van Financiën zou de leider zijn van de Pelican-groep, een ook al schimmig gezelschap dat de rechterlijke macht zou hebben geïnfiltreerd en is vernoemd naar The Pelican Brief, een thriller van John Grisham. Kom er maar in, Netflix!

Een van de 'diensten' die Peker zegt het land te hebben bewezen, is zijn intimidatie in 2016 van academici die een petitie hadden ondertekend voor vrede met de Koerdische PKK. 'Jullie zullen baden in het bloed', zo waarschuwde hij de academici.

Erdogan

Maar ook zonder juridische gevolgen kan de crimisoap slecht uitpakken voor Erdogan. Door de kwakkelende economie en de falende aanpak van de coronacrisis is zijn populariteit geslonken. Volgens een recente peiling zou hij nu zowel de parlements- als presidentsverkiezingen verliezen. De echte verkiezingen zijn in 2023.

Zondag werd de zevende video van maffiabaas Peker uitgezonden. Dit keer werd de zoon van oud-premier en Erdogan-paladijn Benali Yildirim in verband gebracht met drugshandel. Aandachtstrekker was nu geen boek, maar een flipover met het woord IRAN. Via Syrië zou de regering daar drugs, wapens en zwart geld heen hebben gesluisd.

Voor Peker is het niet te hopen dat de Turkse 'deep state' door zijn hint naar Leon Trotski op verkeerde gedachten komt. De Russische revolutionair kreeg in Mexico-Stad door een agent van Stalin een ijshouweel in zijn schedel geplant.

Moord

Pekers broer Atilla is zondag gearresteerd vanwege een moord in 1996 op journalist Kutlu Adali in Noord-Cyprus. In een video zei Peker Atilla te hebben benaderd voor de moord, in opdracht van minister van Binnenlandse Zaken Mehmet Agar, een naam die veelvuldig opduikt in de video's. Kort daarna werd Adali inderdaad doodgeschoten, maar volgens Peker niet door zijn broer.