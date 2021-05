Avondklok geschrapt, terrassen open. Nu de coronamaatregelen langzaam worden afgebouwd, krijgen we steeds meer vrijheid. Maar hoelang duurt het verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur nog?

Wie een fles wijn of kratje bier wil halen bij de supermarkt, slijter of avondwinkel, moet dat nog altijd voor 20.00 uur doen. Op sociale media vragen steeds meer mensen zich af of het bestaan van de maatregel misschien vergeten is door demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge. Op de persconferenties is het geen onderwerp van gesprek.

Inmiddels mag weer volop alcohol worden geschonken op het terras. Het tijdstip waarop dat afgelopen moet zijn, 20.00 uur, is volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een belangrijke reden om de maatregel voorlopig te handhaven. Een woordvoerder legt uit dat het onwenselijk is dat mensen na sluiting van de horeca nog een fles drank halen. Met het 'alcoholslot' wil het kabinet de kans dus verkleinen dat de borrel bij iemand thuis nog voortduurt.

Het 'alcoholslot' kan volgens het versoepelingsplan bij de volgende stap verruimd worden. Dan zou het verkoopverbod verschuiven naar 22.00 uur. Pas drie stappen later, als het kabinet de routekaart volledig los durft te laten, vervalt de maatregel. Dat is een hard gelag voor vooral avondwinkels.

Omar Aziz van avondwinkel Van Wou in de Amsterdamse buurt De Pijp vreest dat het inderdaad nog wel even duurt voordat hij weer alcohol mag verkopen na 22.00 uur en noemt dat 'heel zuur' voor zijn winkel. "De supermarkten hier in de buurt gaan om 22.00 uur dicht en mensen komen over het algemeen pas daarna alcohol bij mij kopen." Zolang avondwinkels niet later dan supermarkten alcohol mogen verkopen, is het voor hem haast onmogelijk om winst te kunnen maken met zijn winkel, zegt hij.

Weigeren steeds moeilijker

De ondernemer zegt dat hij de afgelopen weken veel mensen teleur moest stellen, omdat ze nog na 20.00 uur alcohol wilden kopen. "Vooral sinds de avondklok is opgeheven, krijg ik weer meer klanten. En nu het steeds langer licht blijft, zie je dat mensen toch wat later bij je in de winkel komen voor een fles drank. Het wordt steeds moeilijker om het te weigeren, want die omzet heb ik eigenlijk nodig."

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenbehartiger van supermarkten en foodservicebedrijven, hoopt dat de maatregel niet wordt vergeten bij de aankomende versoepelingen. Volgens het ministerie is de routekaart immers 'niet in beton gegoten' en behoort afwijken tot de mogelijkheden.

Volgens een CBL-woordvoerder is elk openingsuur nog altijd hard nodig om klanten goed over de dag te spreiden. "Zaken als het alcoholslot bemoeilijken dit." Ook zorgt de maatregel voor extra werk in supermarkten, waar na 20.00 uur het deel van de winkel waar alcohol staat moet worden afgezet.

Inge van Akkeren van De Avondwinkel in Amsterdam-West meent ook dat het alcoholslot 'nadelig' is voor haar winkel. "Zeker in de zomerperiode moeten wij het hebben van de verkoop van een flesje drank of bier van 22.00 uur tot 00.00 uur." Tot problemen heeft het nog niet geleid in de winkel, al ziet ze dat de 'rek er wel wat meer uit is'. "Je ziet dat mensen toch minder met de regels bezig zijn en daardoor ook wel wat vaker na 20.00 uur nog drank proberen te kopen. Maar we gaan ervan uit dat we alles nog steeds doen om zo snel als mogelijk weer naar het oude normaal te gaan."