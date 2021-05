Een Chinese kok die als schoonmaker moet werken, een medewerkster van een nagelsalon die met giftige producten werkt, een onderbetaalde Poolse champignonsnijder die extreem lange werkdagen maakt. Arbeidsuitbuiting is veel dichterbij dan mensen vaak denken, zeggen specialisten die zich bezighouden met mensenhandel in Brabant. Maar hoe maak je dat zichtbaar?

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De schrijnende zaak speelt 'ergens in Brabant' maar moet nog voor de rechter komen, dus veel kan officier van justitie Els Martens er niet over zeggen. Het gaat om een verstandelijk beperkte man, die wordt uitgebuit op een boerderij. "Hij moest veel langer werken dan hij kreeg betaald, moest allerlei klusjes doen. Ze hadden hem op een nul-uren contract gezet. En als hij niet op kwam dagen of ziek was, werd-ie thuis opgehaald. Deze man werkte al bijna twintig jaar op die boerderij."

Het balletje kwam aan het rollen nadat een hulpverlener van het slachtoffer aan de bel trok. De zaak maakt een aantal dingen duidelijk: arbeidsuitbuiting is niet alleen iets wat arbeidsmigranten 'overkomt', arbeidsuitbuiting blijft vaak onder de radar en alertheid van derden is nodig om signalen op te pikken.

'Ongrijpbaar en onzichtbaar'

In Nederland worden jaarlijks ruim tweehonderd vermoedelijke slachtoffers van arbeidsuitbuiting geregistreerd, staat in de slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019. Daarvan komt 4 procent uit Nederland, 59 procent uit de rest van Europa en 21 procent uit Azië. De vermoedelijke slachtoffers zijn gemiddeld 34 jaar oud en 64 procent is man. Tot veroordeling van de daders komt het nauwelijks.

Hoe groot de omvang van het probleem in Tilburg, Breda, Eindhoven of de rest van Brabant is? Hadeline Vorselaars (specialist op het gebied van mensenhandel in de politieregio Zeeland-West-Brabant) en Lotte Niederer (die gemeenten in Oost-Brabant ondersteunt in de aanpak van mensenhandel), durven er geen slag naar te slaan. Vorselaars: "We willen graag cijfers, maar die hebben we niet." En ja, dat is lastig als je dit probleem wilt aanpakken.

Tot die conclusie kwam Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar eerder ook: er is nog veel te weinig zicht op de aard en omvang van arbeidsuitbuiting. Niederer: "Het is ongrijpbaar en onzichtbaar. Maar het is er en we moeten er aan blijven trekken om er aandacht voor te krijgen."

'Werken met vieze producten'

Tilburg heeft sinds twee jaar een zorgcoördinator die zich bezighoudt met slachtoffers van mensenhandel in bredere zin, dus ook seksuele en criminele uitbuiting. Ze krijgt meldingen over arbeidsuitbuiting, maar veel zijn het er niet. "Toch kom je er veel makkelijker mee in aanraking dan je denkt", stelt Vorselaars. "Koks in de Aziatische horeca, die binnen allerlei regelingen hierheen komen maar helemaal niet gaan koken maar moeten schoonmaken onder slechte omstandigheden."

Niederer noemt een ander voorbeeld dat ze uit de praktijk kent: "Waar ik nooit aan had gedacht: nepnagels, maar ook in nagelsalons kunnen mensen worden uitgebuit." Vorselaars: "Ze werken soms met hele vieze producten, die ongezond zijn om in te ademen."

Sectoren waar uitbuiting het meest voorkomt: landbouw/visserij, transport, horeca, bouw en huishoudelijk werk. "Vaak wordt gedacht aan champignonsnijders, aardbeienplukkers of aspergestekers", aldus officier van justitie Martens. "Maar denk ook aan schoonmaakwerk. Bijna niemand heeft een schoonmaker in huis via een bedrijf. Hier vindt veel zwart werk plaats."

Dag en nacht werken, nooit een dagje vrij

Niet dat zwart werken gelijk staat aan uitbuiting. Maar de controle op misstanden, de constructies waarin mensen werken, wordt er wel een stuk moeilijker door. Daarom is het ook belangrijk dat gemeenten en burgers 'signalen oppikken', zeggen Vorselaars en Niederer. Is die jongen die dag en nacht in de snackbar werkt wel eens een dagje vrij? Krijgt iemand altijd contant uitbetaald? Wonen er niet heel veel mensen in een kamerverhuurpand?

En dan? Waar moet een verontruste burger aankloppen? Niederer: "Stap naar de wijkagent of de gemeente. Dan kan er al een balletje gaan rollen."

Experiment

Het opsporen van misstanden is lastig omdat het toezicht onder meerdere instanties valt. Gemeenten gaan bijvoorbeeld over huisvesting en de Inspectie SZW over de arbeidsomstandigheden. Bijkomend probleem is dat arbeidsmigranten vaak niet in de gemeente wonen waar ze werken. Rapporteur Bolhaar pleit daarom voor een intensievere samenwerking tussen allerlei partijen waaronder gemeenten, Inspectie SZW, provincie, politie en brancheorganisaties.

Tekst gaat verder onder de foto.

De regio Oost-Brabant is door Den Haag aangewezen om dit verder uit te werken. Het project is net gestart en moet een aanpak voor meer regio's opleveren. Door informatie van gemeenten, politie en zorg aan elkaar te knopen, hopen ze slachtoffers van arbeidsuitbuiting beter te vinden. En vooral te kunnen helpen, stelt Niederer: "Pas in tweede instantie gaat het erom de daders te kunnen aanpakken."

Ook in Midden-Brabant wordt gebroed op een data-experiment waarbij gegevens van de Inspectie SZW en gemeenten naast elkaar worden gelegd. Vorselaars: "Krijg je dan een melding, dan kunnen we de controles op werk en wonen beter combineren. Het gaat om weten, weten, weten. Weten bij wie je moet zijn, weten waar je op moet letten, weten wat je kan doen."

Daarnaast valt er volgens haar nog veel te winnen binnen de gemeentelijke organisaties. Scherper controleren op wie er geregistreerd staat als inwoner, meer controleren op kamerbewoning en de soms daarmee gepaard gaande overlast. "Dat kan al een ingang zijn om meer zicht te krijgen op een situatie."