Het Ministerie van Justitie en Veiligheid ziet de 33-jarige Arnhemse Syriëganger Mohamed El A. nog als een bedreiging voor de nationale veiligheid en wil dat hij zijn Nederlandse paspoort inlevert. A. verzet zich tegen de intrekking van zijn Nederlanderschap en stapte dinsdag naar de bestuursrechter.

De in Marokko geboren man werd ruim drie jaar geleden onherroepelijk veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. Hij trof in 2013 voorbereidingen om deel te nemen aan de gewapende strijd in Syrië. Het kwam niet zover, hij werd onderweg in Duitsland aangehouden.

Jihadistische propaganda

Hij had onder meer gevechtskleding en veel contant geld bij zich. Op zijn laptop stond jihadistisch propaganda en hij had vlak voor vertrek gesprekken gevoerd met zijn inmiddels overleden broer in Syrië, die actief was bij een rebellengroep met sympathieën voor de Islamitische Staat.

Het gerechtshof legde hem in hoger beroep een gevangenisstraf van acht maanden op na een strafeis van een jaar. Het ministerie van Justitie en Veiligheid startte een procedure om de in Nederland opgegroeide man zijn staatsburgerschap te ontnemen. Die is inmiddels afgerond. De man maakt bezwaar tegen de beslissing dat hij zijn paspoort moet inleveren en vroeg de bestuursrechter in Arnhem om een voorlopige voorziening.

Altijd in Nederland gewoond

Hij vertelde op de zitting dat hij altijd in Nederland heeft gewoond en niet in het bezit is van een Marokkaans paspoort. Hij heeft een partner, een dochter van bijna 4 en een zoon van 7 jaar die hij wil blijven zien. Hij werkte eerst in de zorg, later in een fabriek en momenteel bezorgt hij boodschappen voor een supermarkt. Het besluit betekent dat hij eigenlijk al niet meer mag werken. Ook kan hij geen uitkering krijgen.

De advocaat van de Arnhemmer wees op een reclasseringsrapport waaruit zou blijken dat zijn cliënt tot inkeer is gekomen en geen gevaar meer vormt voor de veiligheid.

Maar volgens de vertegenwoordiger van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid blijkt helemaal niet dat de Arnhemmer zijn leven heeft gebeterd. Hij is weliswaar openhartig geweest bij de reclassering wat betreft werk en omgang met gezin. Maar toen het ging over zijn overtuigingen en gedachtegoed heeft hij zich beroepen op zijn zwijgerecht en ontkent hij dat hij in verband staat met terroristische activiteiten. "Er blijkt dus niet uit dat hij tot een fundamentele inkeer is gekomen van zijn gedachtegoed."

Geen kans van slagen

Verder benadrukte hij dat de man op een lijst staat van het Openbaar Ministerie van mensen die actief worden gemonitord. "Daar kom je niet zomaar op. Hij vormt dus nog steeds een bedreiging voor de nationale veiligheid."

Iemand die is veroordeeld, vormt een ernstig gevaar, zei hij. "Dat blijft zeer lang actueel." Hij noemde 'nieuwe dingen' die daar bij waren gekomen. Wat die nieuwe dingen zijn, zei hij niet. De advocaat zei dat gebleken is dat zijn cliënt twee keer op vakantie is geweest, maar dat daar niet strafrechtelijk op is gereageerd. Hij maakte niet duidelijk wat de vakantiebestemming was.

Volgens de staatssecretaris maakt het bezwaar tegen het besluit het Nederlanderschap af te nemen geen kans van slagen. "Hij heeft door zijn handelen ervoor gekozen de band met Nederland te verbreken", merkte de vertegenwoordiger op.

De Arnhemmer zal op korte termijn echter niet uitgezet kunnen worden. Marokko laat geen mensen toe momenteel en er is geen zicht op wanneer die situatie verandert.

De rechter vroeg zich hardop af of er niet een voorlopige voorziening moet worden getroffen waarbij het vooral over werk gaat. "Dat zou dan het enige recht zijn: dat hij kan werken om in zijn onderhoud te voorzien." De staatssecretaris zou dan uitzetting kunnen gelasten zo gauw Marokko weer mensen opneemt.

De rechter komt binnen twee weken met een beslissing.