Zelfs een raket die door de dampkring raast krijgt minder te verduren dan de wand van een fusiereactor. Het is er daarbinnen net zo heet als de zon. De TU Eindhoven en onderzoeksinstituut Differ werken aan een wand die daartegen bestand is.

Hun vondst: een muur met daarin vloeibaar metaal. "Met een solide muur loop je altijd het risico dat de wand smelt of erodeert bij extreme hitte", zegt projectleider Thomas Morgan van Differ. "Als je een vloeibare wand hebt, gebeurt dat niet." Ga maar na: iets dat vloeibaar is, kan niet smelten of scheuren.

De universiteit en Differ ontwikkelen een muur van wolfraam met daarin gaatjes gevuld met een vloeibaar metaal zoals tin of lithium. Morgan: "Welk vloeibaar metaal het beste werkt, onderzoeken we nog. De muur moet als een soort spons fungeren." Alleen zuigt de spons geen water op, maar metaal.

Hitteschild

Het is de bedoeling dat de vloeibare muur uiteindelijk een hitteschild vormt in een fusiereactor. Zo'n reactor gebruikt waterstof als primaire energiebron, produceert veel minder radioactief afval dan een kernreactor en kan bovendien geen meltdown krijgen.

De techniek achter fusiereactoren is nog volop in ontwikkeling. Op dit moment wordt in Frankrijk een grote reactor gebouwd. "Dat is de eerste die als doel heeft meer energie op te wekken dan hij verbruikt. Het is een onderzoeksreactor die nog geen elektriciteit afgeeft aan het netwerk", zegt Morgan. In 2025 starten naar verwachting de eerste testen met de Franse reactor. "Hopelijk start daarna de bouw van de eerste reactor die ook echt stroom levert."

Thomas Morgan bij Differ's onderzoeksfaciliteit Magnum-PSI in Eindhoven. Thomas Morgan bij Differ's onderzoeksfaciliteit Magnum-PSI in Eindhoven. Foto: Differ

Zo heet als de zon

Maar dan moeten die reactoren dus wel een muur hebben die niet smelt als de hitte oploopt. En die kan ook bij de wanden behoorlijk oplopen, tot bijna evenveel hitte als door het oppervlak van de zon stroomt.

Het probleem van de vloeibare wand van Morgan: hij bestaat nog helemaal niet. Het is een concept. Een idee dat op papier werkt, maar alleen nog in kleine opstellingen is onderzocht. Om te testen of het echt werkt, gaan Differ en de universiteit een 3D-printer maken die wolfraam met gaatjes print. En een plasma-opstelling die kan testen of de vloeibare wand het houdt. De wand wordt dan bestookt met plasma, een heet gas.

Om het project te financieren kregen Differ en de TU/e deze week 2,5 miljoen euro subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Morgan hoopt in 2025 de eerste onderzoeksresultaten te presenteren. "We moeten eerst alles bouwen. We hebben bijvoorbeeld al wel een concept van de plasma-opstelling, maar we moeten 'm nog wel ontwikkelen."