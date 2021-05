Nederland is weer aangesloten op het Europese netwerk van nachttreinen, na een periode van meer dan vier jaar zonder reguliere internationale slaapverbindingen over het spoor. Er rijdt voortaan dagelijks een nachttrein van Amsterdam, via Utrecht en Arnhem naar München, Innsbruck en Wenen.

De eerste zogeheten Nightjet uit Oostenrijk rijdt naar verwachting dinsdagochtend om 10.43 uur station Amsterdam Centraal binnen. Hij wordt onthaald door NS-topvrouw Marjan Rintel en demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). Aan boord zit onder anderen de Oostenrijkse minister van Klimaat en Mobiliteit Leonore Gewessler.

De NS beklemtoont dat de nachttrein een klimaatvriendelijke manier is om internationaal op reis te gaan. Het gaat om luxe rijtuigen waarin de reizigers kunnen kiezen voor privéslaapkamers met badkamer. De trein biedt plaats aan vijfhonderd passagiers.

Vergroening

Toen de oude CityNightLine-treinen vanuit Nederland eind 2016 werden gestaakt, leden ze een zieltogend bestaan. Reizigers kozen steeds vaker voor hogesnelheidstreinen overdag of voor het vliegtuig. Dat de spoorwegen nu toch weer met een nachttrein komen, heeft te maken met het streven naar vergroening. Ook de komende jaren zijn lange treinreizen door Europa waarschijnlijk nog niet populair genoeg om de kosten ervan te kunnen dekken met de ticketverkoop. Voorlopig blijven veel nachttreinen in Europa dan ook afhankelijk van subsidie.

Recent was er nog juridisch gesteggel over de nieuwe trein. Onder meer FlixBus heeft bezwaar gemaakt tegen de miljoenensubsidie die de NS hiervoor van de Nederlandse overheid heeft gekregen. De klagende partijen waren ook geïnteresseerd in de concessie en voelen zich gepasseerd. De bezwaarprocedure staat de komst van de trein niet in de weg. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vond het niet nodig om de subsidietoekenning per direct te schorsen.

De Nightjet zou aanvankelijk eind vorig jaar al gaan rijden, maar vanwege de coronapandemie werd dat uitgesteld. Zodra de coronamaatregelen het mogelijk zouden maken, zou de dienst alsnog van start gaan. Volgens de NS is dat moment nu aangebroken. De Nederlandse overheid hanteert voor Duitsland en Oostenrijk nog wel een 'oranje' reisadvies, wat wil zeggen dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. Wie met de nachttrein mee wil, doet er dus verstandig aan even te kijken op de website van de overheid, bijvoorbeeld voor de regels over thuisquarantaine bij terugkomst in Nederland.