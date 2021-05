We hebben al gauw tien paar schoenen in de kast staan, blijkt uit onderzoek. Zorgen we er ook goed voor? Onderhouden loont absoluut de moeite, want vertroetelde schoenen gaan veel langer mee.

Soms, mijmert de Rotterdamse schoenmaker Ernst de Boer, stond er voor de lockdown zo'n lange rij voor zijn piepkleine zaak in de Koopgoot dat die zelfs langs andere winkels slingerde. "Tijdens het wachten keken de mensen vaak een beetje beteuterd naar het paar schoenen in hun handen. Ik zag het ze denken: is hier nog wel iets van te maken? Nou, je zult er verbaasd van staan. We zagen de mensen dolgelukkig naar huis gaan als ze hun schoenen na een beurt weer ophaalden."

Niet alleen een schoenmaker kan de levensduur van een paar schoenen flink oprekken. De bezitter zelf kan daar ook wat aan doen. "Het is zonde als schoenen snel worden afgedankt, en onnodig ook", zegt De Boer. Een dure Louboutin verdient aandacht, maar een zomersneaker net zo. Onderhouden loont de moeite. "Het hoeft helemaal niet veel te kosten en levert veel op", zegt sneaker- reparateur Freek van Gurp uit Breda. "Je bent eigenlijk een dief van je portemonnee als je het niet doet."

Meteen inspuiten of - beter nog - insmeren

Hoe ga je zelf aan de slag? Wie schoenen koopt, moet direct in actie komen, nog voor je er op gaat lopen. Gebruik die spuitbus dus die je bij de koop van je schoenen dikwijls krijgt aangesmeerd. Toch is er ook een maar. De Boer: "De meeste mensen weten niet dat schoenen in veel gevallen al zijn beschermd. Zeker schoenen als witte leren sneakers, die zijn vaak al afgepoetst met bijenwas. Daar hoef je dus thuis niet nog eens met een spuitbus overheen te gaan."

Een ander minpunt van de aloude spuitbus is de schade aan het milieu. De Boer: "We willen allemaal minder spuitbussen gebruiken, en dat kan. Want het is ook mogelijk om te smeren. Bij de schoenmaker kun je schoensmeer kopen die uitstekend geschikt is om de schoenen te beschermen. Dan wordt de beschermlaag zelfs veel beter."

Het advies van de schoenmaker: "Als je gaat spuiten, doe dat dan buiten", zegt Van Gurp. "Niet één keer spuiten, maar twee, en tussendoor de schoenen een kwartiertje laten drogen. Na de tweede keer inspuiten moet je nog een kwartier wachten en dan kun je ze dragen."

Laat natte schoenen goed drogen

Vooral vocht blijkt de vijand van de schoen. Heeft het geregend en zijn schoenen nat geworden, dan lopen die meteen gevaar. Goed laten op- drogen is dan essentieel. "Keurig je schoenen naast elkaar zetten is dan wat je juist niet moet doen", zegt De Boer. "Dan kan het zelfs aan de onderkant gaan schimmelen. Leg ze daarom op hun kant, en draag ze twee, drie dagen niet meer. Haal het zooltje er uit, laat de schoen ademen. Zo kan de onderkant ook goed drogen - dat is vooral met leren onderkanten belangrijk."

Geduld is daarbij een schone zaak. De Boer: "Wat je nooit moet doen is ze op de verwarming zetten. Dat is dodelijk voor het leer. Schoenen krimpen als je ze te snel laat opdrogen. Bij het opnieuw aantrekken ontstaan er dan scheurtjes in het leer. Dat is zonde."

Laat je All Stars, de beroemde gympen, niet goed drogen dan gaan ze zelfs stinken. En hoe. "Echt, dat wil je niet weten", lacht De Boer. "Je moet die beslist de tijd geven om te drogen." Nog een tip: gooi je schoenen niet in de wasmachine. "Dat is nooit een optie", zegt Van Gurp. "Veel mensen doen dat, maar de lijmlaag tussen schoen en zool laat dan los"

Trap ze nooit uit

Wat je ook zeker niet moet doen als je hoopt op een langer leven voor schoenen is ongeduldig je schoenen uittrappen. De Boer: "Je zult ervan versteld staan hoe snel ze dan van binnen kapot kunnen gaan. Dat kan binnen een dag gebeurd zijn." Gebruik daarom liever een schoenlepel. Die is bij schoenmakers te koop in alle soorten en maten, van oersimpel tot heel luxe. Voor klanten die dat graag willen, graveert De Boer er de initialen van de eigenaar in. "Een beetje personaliseren is leuk."

Naast de schoenlepel is er nog een attribuut dat altijd helpt: de schoenspanner. Die spanner, in de vorm van een voet, stop je in je schoen. Dit werkt vooral goed bij leren schoenen. "Hij zorgt ervoor dat ze in model blijven", zegt De Boer. "Er zijn simpele bij, maar ook heel mooie, van cederhout bijvoorbeeld. Het hoeft helemaal niet veel te kosten. Heel veel mensen gebruiken spanners. We verkopen ze hier soms wel met tientallen tegelijk."

Zo laat je je schoenen weer glimmen

Hoe je schoenen laat glimmen ligt helemaal aan het materiaal. Voor elke type schoen is wel een middeltje te koop of in huis om mee aan de slag te gaan. Wie twijfelt over het materiaal, kijkt aan de binnenkant van de schoen: daar staat altijd aangegeven waar een schoen van is gemaakt.

Een goedkope schoen van imitatieleer maak je makkelijk schoon. Dat doe je simpelweg met een natte katoenen doek. Voor lakleren schoenen is de procedure al iets ingewikkelder. Op die schoenen moet een speciale laklotion inweken, die daarna moet worden uitgewreven met een zachte doek.

Een leren schoen moet goed gepoetst worden. Maak voor je met die poets aan de gang gaat de schoen schoon met een vochtige doek. Vuil dat tussen de randen van de zool zit kun je vervolgens weghalen met een borstel. Daar kun je ook een oude, versleten tandenborstel voor gebruiken.

Doe het poetsmiddel op de poetsdoek en breng dat met draaiende bewegingen aan op de schoen. Hoe langer je dat doet, hoe meer je schoen gaat glimmen. Het beste resultaat krijg je als daarna nog een keer met een schone doek over de schoenen wrijft.

Vipbehandeling voor sneakers

Sneakers zijn een verhaal apart. Die bestaan vaak uit verschillende materialen: leer, katoen en suède. Suède maak je schoon met een speciaal voor schoenen gemaakte suèdeborstel en een speciaal reinigingsmiddeltje voor suède, dat je met water moet vermengen. Daar doop je een borstel in en met die borstel reinig je de schoen. Borstel de suède in één richting, zodat de suède weer rechtop komt te staan.

Na deze opfrisbeurt moet je de schoenen wel weer opnieuw inspuiten of insmeren met het eerder gebruikte beschermingsmiddel tegen regen en vuil.

"Eigenlijk heb je om deze schoenen te onderhouden een setje nodig", zegt Van Gurp. "Een borsteltje, een uitwasbare vezeldoek om vuil af te nemen, een cleaning foam en een midsole cleaner. Die is voor de tong van de sneaker bedoeld, die van een ander materiaal is gemaakt."

Wie aan deze vipbehandeling wil beginnen, doet er goed aan zich te laten voorlichten. Zeker het type borstel verdient alle aandacht. "Ik verkoop in mijn winkel verschillende soorten", zegt Van Gurp. "Je kunt het beste een borsteltje met koeienharen gebruiken. Dat kost pakweg 8 euro en je kunt hem hergebruiken."

Pas op voor nare vlekken

Naast vocht is er nog een andere vijand voor de schoen: de vlek. "Schoenen, zeker sneakers, zijn heel kwetsbaar", zegt Van Gurp. "Neem All Stars, of Air Max 1. Die zijn grotendeels gemaakt van katoen. Koffie, ketchup, dat soort vlekken komen erop." Dat betekent: oppassen met morsen. "Als een vlek daar in trekt, dan is dat thuis niet goed meer op te lossen. Schoenmakers kunnen je dan helpen, bijvoorbeeld met een stoomreiniger."

Maar voorkomen is altijd beter dan blussen. Ga bijvoorbeeld niet met je mooie nieuwe schoenen het klets-natte bos in. "Als je ze ingespoten hebt, zijn ze spatvrij. Dan zul je geen natte voeten krijgen. Maar vocht kan bijvoorbeeld heel lelijk opdrogen in suède. Dan zie je de natte plekken."

Of ze nu duur of goedkoop zijn: alle schoenen verdienen wat liefde, besluit De Boer "Duur is niet altijd het beste hoor, maar koop ook niet de goedkoopste schoenen. Een beetje goede schoen is van leer gemaakt, en met de hand. Daar zit ambacht in. Die schoen verdient dus goede zorg."