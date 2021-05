Het mag pas eind van het jaar, wanneer de wetswijziging naar verwachting door de Eerste en Tweede Kamer is. Maar dan wil het Beek en Donks uitvaartcentrum De Groof klaar zijn om te resomeren, een techniek waarmee stoffelijke resten van mens (en dier) onder druk worden opgelost in water.

De gemeente Laarbeek wil alvast meewerken aan de uitbreiding van de uitvaartonderneming om dat mogelijk te maken, zo liet zij onlangs weten. Bij De Groof zijn ze daar ontzettend blij mee. "Dit is een hele milieuvriendelijke uitvaarttechniek, die in andere landen over de hele wereld al wordt toegepast", verklaart eigenaar Monique de Groof. "Duurzamer dan begraven of cremeren. Er wordt geen gas verbruikt."

De Groof moet nog een bestemmingsplanwijziging aanvragen én gaat omwonenden uitgebreid informeren over de plannen, maar de eerste stap is gezet.

Bij resomeren of 'biocremeren' wordt een overledene zonder kist, gewikkeld in een natuurlijke doek, in een resomeermachine gelegd. Dit is een stalen drukvat dat wordt gevuld met water van 180 graden en een alkalische vloeistof. Door de verhoogde druk en temperatuur wordt het lichaam op een natuurlijke wijze versneld afgebroken.

Poeder over

Het oplosproces duurt drie of vier uur. Na afloop blijft er een volledig steriele, waterige vloeistof en compleet schoon wit poeder over. Het water kan teruggegeven worden aan de natuur en het poeder kan, net als de as na een crematie, worden verstrooid of bewaard in een urn of sieraad.

Voor de resomeermachine is in Beek en Donk extra ruimte nodig. Mede daarom heeft De Groof bij de gemeente Laarbeek gevraagd of die wil meewerken aan uitbreiding van het uitvaartcentrum aan de achterzijde. De gemeente is daarmee akkoord, mits het kleinschalige familiebedrijf een goede ruimtelijke onderbouwing verstrekt én omwonenden goed informeert.

Meer ruimte nodig door corona

"De uitbreiding bestaat eigenlijk uit twee fases", legt De Groof uit. "De eerste is uitbreiding van de Orangerie, de koffieruimte. Dat is vooral nodig omdat mensen door corona vragen om meer ruimte. De familiekamer wordt ook daar naartoe verplaatst. De tweede is de inrichting van de resomeerkamer."

Resomeren is in Nederland nog niet toegestaan, maar het kabinet werkt aan een wetswijziging waardoor dat wel mogelijk wordt. Minister Kajsa Ollongren nam daartoe in november een advies van de Gezondheidsraad over. Het kabinet wil nog voor de zomer met een voorstel komen, waarna het nog door de Tweede en Eerste Kamer moet.