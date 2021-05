Internetoplichters maken niet alleen vele duizenden euro's buit. Het spoor van vernieling dat ze achterlaten is veel breder: van gestolen identiteiten tot slachtoffers die op hun thuisadres pakketje na pakketje thuisbezorgd krijgen en niet weten wat ze ermee moeten doen. Zo werd Patricia uit Nijmegen slachtoffer. 'We vertrouwen even niemand meer.' En de pakkans? Die is praktisch nul.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Patricia Janssen. Dat is de naam die internetoplichters gebruiken om mij en vele anderen op te lichten met valse internetpagina's na een verkoop op Marktplaats. Door een verkeerde link te gebruiken, wist 'Patricia Janssen' ons gezin 3000 euro afhandig te maken.

Patricia Janssen is ook de naam die een Nijmeegse Patricia (inmiddels gebruikt ze de achternaam Teunissen) heeft op Facebook. En om hun verhaal zo geloofwaardig mogelijk te maken, pakten de oplichters háár foto van Facebook om die vervolgens in hun WhatsApp-afbeelding te zetten. Wie het niet vertrouwt en de naam Patricia Janssen opzoekt, ziet op Facebook iemand die daadwerkelijk bestaat.

Ook wie boos is, weet de echte Patricia te vinden

Oplichters gebruiken een echte naam om vertrouwen te wekken, bevestigt de politie. Maar wie net als ik dankzij phishing bedrogen is door ene Patricia Janssen en duizenden euro's kwijt is, weet dat Facebook-profiel óók te vinden.

En dat zorgde voor heftige momenten voor Theunissen, vertelt ze. "Opeens kreeg ik allemaal boze berichten van iemand uit Zutphen die opgelicht was. Ze begon me voor van alles uit te maken, terwijl ik van niets wist.''

'Moet ik nu niets meer op Facebook gaan zetten?'

Theunissen was toen al aardig in paniek. Ze blokkeerde bankaccounts, deed aangifte bij de politie en durfde eigenlijk even niet meer op internet. "Ik bedacht: dit is veel te groot. Ik ging overal aan twijfelen. Welke gegevens hebben ze van mij? Ook mijn bankgegevens? Is het een bekende van me, die dit doet?''

Toen voor haar eenmaal duidelijk was dat haar gegevens verder veilig waren, was er tijd om woede naar buiten te brengen. "Ze gebruiken iets heel onschuldigs, een foto van je kleinkinderen, om goed vertrouwen bij een ander op te wekken.''

Net zoals bij de mensen die daadwerkelijk zijn opgelicht, heeft het incident haar vertrouwen een flinke knauw gegeven. "We vertrouwen even niemand meer.''

Niet alleen foto's en persoonsgegevens worden misbruikt, ook woonadressen. Patricia Janssen heeft inmiddels heel wat pakketjes opgestuurd gekregen van mensen die er te laat achter kwamen dat ze niet alleen hun pakketje kwijt zijn, maar ook bankgegevens.

Het spoor van de pakketjes leidt onder meer naar een Bruna in Sittard. De eigenaresse van de winkel vertelt dat in de afgelopen maanden misschien wel vijftien pakketjes voor Patricia Janssen zijn bezorgd.

Maar Patricia kwam niet. "Als mensen het pakketje niet komen ophalen binnen een week, dan gaat het retour afzender.'' Ja, ze had al bedacht dat het een vreemde zaak is. Dat het ging om oplichting, had ze nog niet gehoord. Ze schrikt ervan, vertelt ze. "Daar ben ik even stil van."

Weinig hoop dat de zaak 'Patricia' ooit opgelost wordt

Hoe vaak het lukt is niet helemaal duidelijk. Dat er al vijftien pakketjes zijn bezorgd bij de Bruna, belooft weinig goeds. Op internetfora als wieheeftgebeld.nl', maken zo tien mensen melding van oplichting door het nummer van 'Patricia'.

"De schade die mensen lijden aan phishing is alleen al in onze regio maandelijks 100.000 euro'', vertelt Esther Buitenhuis van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Haar eenheid is landelijk gespecialiseerd in phishing.

Veel mensen doen geen aangifte, en dat maakt politiewerk lastig

Het gesprek met Buitenhuis geeft me weinig hoop over mijn eigen zaak. Ik mag dan allerlei mensen hebben gevonden die aan hetzelfde verhaal te koppelen zijn, de politie heeft dat nog niet gedaan.

En dus wordt mijn zaak nog niet verder opgepakt. "Pas als we veel zaken hebben met hetzelfde telefoonnummer of met hetzelfde bankrekeningnummer, dan kunnen wij er echt wat mee.''

En daar zit volgens Buitenhuis het probleem. "Ook al hebben we een landelijke politie, aangiftes komen nog steeds op eenheidsniveau binnen. En internetcriminelen houden zich niet aan grenzen. Die kunnen op hetzelfde moment een bankrekening plunderen van iemand in Maastricht én Den Helder."

Bovendien doen heel veel mensen geen aangifte. Volgens cijfers van de politie doet slechts 8 procent van de mensen die slachtoffer zijn geworden van een vorm van phishing, aangifte. "En dus krijgen wij slechts zelden een compleet beeld", zegt Buitenhuis.

Patricia bellen? Dat kan niet meer

Eens per twee weken worden die aangiftes wel naast elkaar gelegd, maar als er dan dezelfde nummers opduiken, is de politie vaak al te laat om een grootschalig onderzoek uit te voeren. "Als we in een onderzoek een bepaald telefoonnummer hebben dat veel opduikt, kunnen we mogelijk traceren waar een sim-kaart gekocht is. Maar de kans is ook heel groot dat een nummer maar heel kort gebruikt wordt.''

Geldt dat ook voor het nummer van 'Patricia'? Buitenhuis: "Als je nu belt, krijg je vermoedelijk geen gehoor. Of het nummer is alweer aan iemand anders toebedeeld, die er niets mee te maken heeft.''

Ik waag het de proef op de som te nemen. Het klopt. De telefoon staat uit. Meteen klinkt er: 'het nummer dat u belt, geeft geen gehoor.' De internetoplichter is inderdaad alweer met een andere simkaart in de weer.

Politie kan makkelijker een drugsdealer oppakken

Dat vluchtige, het ongrijpbare, zorgt ervoor dat de politie er ook niet snel veel mankracht op zet. Drugsdealers op straat, die zijn nog zichtbaar en daardoor na een nacht posten nog op heterdaad te betrappen. Voor digitale boeven ligt dat anders.

En als het wel lukt, zegt Buitenhuis: wat helpt het opsluiten van een paar internetcriminelen? Het aantal oplichters dat online actief is groeit maar door. "Het liefste willen we de 'panels' uit de lucht halen. Panels zijn de nepwebsites van bijvoorbeeld banken waarmee oplichters werken."

De ene oplichter opgesloten, de volgende is alweer bezig

"Die panels kun je zo kopen op internet, vertelt Buitenhuis. Het wordt ook volop gepromoot. Dat wil je eigenlijk onmogelijk maken.'' Daarvoor is echter verregaande samenwerking tussen banken, politie en webwinkels nodig. Die is er nu nog niet. "Banken zitten er wel steeds meer bovenop. Omdat zij geld kwijtraken als ze een schadevergoeding moeten uitkeren.''

Dat dit allemaal nog moet gebeuren, bewijst hoeveel vrij spel internetcriminelen hebben. Digitale mogelijkheden voor kwaadwillenden op internet groeien met de dag. Door technieken als deep fake - waarbij afbeeldingen én filmpjes worden gemanipuleerd- kunnen internetcriminelen zich steeds gemakkelijk als iemand anders voordoen. Dus durf ik de vraag eigenlijk niet meer te stellen: Gaat 'Patricia' gepakt worden?

Buitenhuis is stellig: "Als ze door blijft gaan wel, dan loopt ze eens tegen de lamp. Dat weet ik zeker. Maar helaas zijn er elke maand ook weer honderden nieuwe Patricia's.''