Miljarden luisterbeurten op Spotify, een livestreamconcert dat records verbreekt en een eigen cosmeticalijn: de Brits-Kosovaarse zangeres Dua Lipa wint snel aan populariteit, dankzij haar opzwepende melodieën en feministische liedteksten. Is 'La Lipa' de nieuwe queen of pop?

In een zweterige nachtclub verzamelt een groep uitzinnige dansers zich rond Dua Lipa (25). De zangeres brengt tijdens de wervelende show Studio 2054 verschillende nummers uit haar repertoire en spaart daarbij kosten noch moeite. Er zijn indrukwekkende choreografieën, een uitgebreide set met neonverlichting en even later maken gastartiesten als Elton John en Angèle hun opwachting.

De productie van het optreden kost meer dan een miljoen euro en dat is vrij bijzonder: in de zaal is namelijk geen enkele toeschouwer te bespeuren. In plaats van het reguliere publiek tellen vijf miljoen mensen tot 20 euro neer om de show virtueel te volgen. Met het indrukwekkende cijfer breekt Dua Lipa het record van grootste aantal kijkers voor een betalende livestream.

Dat is niet geheel toevallig. De afgelopen jaren groeide Dua Lipa uit tot een van de grootste sterren aan het internationale popfirmament. Na een kortstondige carrière waarin ze covers van popnummers op YouTube plaatste, sloot de zangeres op achttienjarige leeftijd voor het eerst een deal om eigen materiaal te maken bij een professionele platenfirma. Een schot in de roos, want sindsdien bracht ze twee albums vol dansbare nummers uit die gekenmerkt worden door frisse beats, sterke vocale prestaties en liedteksten met vrijgevochten boodschappen. Muziek waarmee ze concertzalen overal te lande deed vollopen en die haar in drie jaar maar liefst acht Grammy-nominaties opleverde. Uiteindelijk mocht ze drie van de trofeeën mee naar huis nemen.

Pukkelpop

Fans van het popgenre en professionals uit de muziekindustrie vinden elkaar in hun waardering voor het werk van Dua Lipa. Eppo Janssen, programmator bij Pukkelpop, schrikt niet van de brede erkenning die de jonge zangeres te beurt valt. Het festival boekte Lipa al in 2016, nog voor ze haar eerste album had uitgebracht.

"We werden overtuigd door haar optreden in een klein zaaltje tijdens een showcasefestival en een vroege versie van haar eerste single 'Be the One'. Onze verbazing was groot toen bleek dat de dancetent tijdens haar optreden afgeladen vol stond, terwijl ze op dat moment nog maar één hit had. Op dat moment was al duidelijk dat Lipa veel in haar mars had."Manu Lammens, muziekcoördinator bij MNM, ziet naast de vele hits nog een andere verklaring voor het succes. Lipa is een sterke persoonlijkheid die de regie over haar muziek en hoe die in de markt wordt gezet stevig in handen houdt. "Ze is niet zomaar een popje dat regels volgt die anderen haar opleggen. Als artiest creëert ze een eigen universum waarover een laagje vernis blinkt, maar dat steeds authentiek aanvoelt."

Feministische boodschappen

Een van de belangrijke pijlers in het muzikale universum dat Lipa uittekent, is de vrouwelijke onafhankelijkheid. In haar hit 'IDGAF' verplaatst ze zich bijvoorbeeld in het standpunt van iemand die na een moeilijke relatie radicaal voor zichzelf kiest, en in de titeltrack van haar album Future Nostalgia wijst ze expliciet op hoe ze zich als artiest van anderen onderscheidt: "I know you ain't used to a female alpha", klinkt het in het nummer.

Janssen waardeert de feministische boodschappen die Lipa in haar muziek verwerkt. "Er zijn weinig popartiesten die vandaag nog louter op blingbling kunnen teren. Als muzikant deinst ze er niet voor terug om uitgesproken standpunten in te nemen zonder daarbij belerend te zijn."

Marie Monballiu, presentatrice bij Qmusic en groot Lipa-liefhebber, wijst daarbij op de authentieke manier waarop de zangeres zich presenteert. "Jaren geleden werden popsterren als Britney Spears nog gedwongen om een rolletje te spelen, maar vandaag toont zij dat het mogelijk is om jezelf graag te zien zoals je bent." Volgens Janssen kan de artiest met die positie haar jonge fans inspireren. "Ze kan boodschappen meegeven aan een generatie die niet zomaar advies van traditionele gezaghebbers aanneemt."

Marketing

Artiesten als Billie Eilish en Dua Lipa presenteren zich inderdaad op een verfrissende en authentieke manier, maar critici stellen weleens dat achter die houding een uitgekiende marketingstrategie schuilgaat. Lammens gelooft wel in het beeld dat Lipa van zichzelf schetst. "Ze deed eerder uitspraken over Kosovo en Albanië waarmee ze zichzelf niet bepaald populair maakte, maar ze zoekt de barricaden niet doelbewust op. De muziek blijft voor haar het belangrijkst."

Janssen ziet Lipa's carrière erg gunstig evolueren. "Ze kan de queen of pop niet meer worden, omdat ze dat vandaag al is. Met haar muziek werkt ze het plastieken imago van de popmuziek weg. En in een tijdperk waarin voortdurend nieuwe nummers op Spotify worden gelanceerd, slaagt zij erin om albums te maken waarop telkens meerdere hits staan."

Lammens sluit zich daarbij aan. "Ze heeft binnen een erg korte tijd zo sterk haar stempel op de muziekindustrie gedrukt dat ik me niet kan voorstellen dat ze zomaar weer verdwijnt."

Dua Lipa's concertfilm Studio 2054 is nog tot en met 27 mei gratis te bekijken op demorgen.be.