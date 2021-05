Taiwan kampt met een opleving van het aantal coronagevallen. Met man en macht wordt geprobeerd het eiland weer virusvrij te krijgen.

Piloten en stewardessen die toeristen besmetten en oudere mannen die zich laten verwennen in zogeheten theesalons. Zelfs in Taiwan, dat tot voor kort leek te ontsnappen aan de coronapandemie, blijkt het virus niet te temmen. In ieder geval niet als mensen, ondanks een vrijwel sluitend plan van aanpak, de kantjes ervan af lopen.

En het ging zo goed in de eilandstaat voor de Chinese kust. Door direct in te grijpen toen de rest van de wereld amper in de gaten had dat er iets aan de hand was, wist de regering het virus buiten de deur te houden. De intensieve contacten met China, via handel, toerisme en familiebezoek, werden begin vorig jaar al vrijwel stilgelegd. Iedere besmette persoon moest in quarantaine op straffe van hoge boetes en zijn of haar contacten werden grondig nagetrokken.

Zo wist Taiwan het totaal aantal besmettingen tot voor kort op ruim 1200 te houden, op een bevolking van 24 miljoen mensen. Er overleden in die periode twaalf personen aan Covid-19. Ter vergelijking: in Nederland, met minder inwoners, staat de teller op meer dan 17.000 doden.

Geopende cafés en zelfs popconcerten

De prijs die de Taiwanezen hiervoor betaalden? Geen buitenlandse reizen, dat was het wel. Verder ging het leven op het eiland gewoon door, inclusief geopende cafés en restaurants en zelfs met popconcerten. Ook in de hoofdstad Taipei, een metropool waar meer dan zeven miljoen mensen wonen. In veel gevallen moesten wel de mondkapjes op, maar die waren in Taiwan net als in veel andere Oost-Aziatische landen toch al vrij normaal.

Aan het jaloersmakende vrije Taiwanese leven is sinds kort een einde gekomen. Woensdag voerde de regering in het hele land fase 3 in, die al enkele dagen gold in de hoofdstad Taipei. Sportscholen, cafés en bioscopen zijn gesloten, binnen mogen niet meer dan vijf mensen bijeenkomen en buiten maximaal tien. Fase 4, waarbij het land echt in lockdown gaat, is volgens de regering nog niet nodig.

De eerste verontrustende berichten klonken eind april, toen een piloot van de Taiwanese maatschappij China Airlines besmet bleek. De crew had slechts vijf dagen in quarantaine gezeten, een uitzondering op de regel die twee weken voorschrijft na terugkeer uit het buitenland, bedoeld om het werk van vliegtuigpersoneel mogelijk te maken. Die korte periode hadden ze bovendien doorgebracht in een hotel waar ook toeristen zaten.

Charmante dames op leeftijd

Die eerste gevallen konden nog geïsoleerd en getraceerd worden, zoals Taiwan dat steeds met succes heeft gedaan. Maar dat veranderde ruim een week geleden, toen een andere besmettingshaard bekend werd: de uitgaanswijk Wanhua in Taipei. Daar bleken vooral oudere mannen besmet in zogeheten theesalons, waar de drankjes geserveerd worden door charmante dames die zelf vaak ook op leeftijd zijn.

De identiteit van een van de besmette personen lekte uit: een zestigplusser die jarenlang voorzitter was van de lokale Lions Club. Deze man, al snel de ‘Lion King’ genoemd, bleek niet alleen een zeer frequent bezoeker van de theesalons maar ook van allerlei recepties en andere sociale bijeenkomsten. Daarnaast ging hij naar speelhallen, waar soms illegaal gegokt wordt.

Hier dreigt het fameuze Taiwanese systeem spaak te lopen. Want het nagaan van contacten wordt lastig als mensen niet willen vertellen dat ze in de rosse buurt of in een illegaal speelhol zijn geweest. De Taiwanese technologie, met apps die waarschuwen voor besmettingshaarden, is gebaseerd op vrijwilligheid als het gaat om het delen van informatie.

Coronaspeurders hebben het druk

Nu telt Taiwan in een week meer dan duizend nieuwe besmettingen en twee sterfgevallen en draaien de coronaspeurders overuren. Het is de vraag of zij erin slagen alle contacten na te gaan, zeker als die personen hun gangen liever verborgen houden. Ondertussen zijn de theesalons gesloten en worden de straten van Wanhua gedesinfecteerd.

Nog een keer ter vergelijking: Nederland telt duizenden nieuwe gevallen en geregeld tientallen doden per dag – en ondertussen kijkt het hele land reikhalzend uit naar nieuwe versoepelingen. Maar de recente opleving in Taiwan is een tegenvaller voor het principe van ‘zero covid’, het beleid om corona echt buiten de deur te houden. Opnieuw blijkt dat het virus bij een beetje onoplettendheid zo om zich heen grijpt.

Taiwan is niet het enige succesverhaal dat alsnog een vervelende wending krijgt. Ook Singapore, dat op een vergelijkbare manier vrijwel virusvrij bleef, telt recent nieuwe besmettingen. Die lopen in de tientallen, maar toch. Ook Vietnam en Thailand, andere landen die lange tijd gespaard bleven, hebben ineens met nieuwe gevallen te maken.

Taiwanezen zijn vaccinsceptisch

Vaccinatie, waar vrijwel alle westerse landen hun hoop op hebben gevestigd, biedt in deze succesvolle gebieden weinig soelaas. Taiwan heeft veel te weinig vaccins voor de hele bevolking, die bovendien nogal sceptisch is. Tot nu toe was er ook weinig reden om een inenting te willen, behalve voor degenen die graag naar het buitenland reizen.

Het VN-programma Covax heeft ruim 400.000 vaccins toegezegd, naast de 300.000 die al geleverd zijn. Taiwan heeft bij verschillende producenten in totaal 20 miljoen vaccins besteld, maar wacht nog op de levering. Er zijn gesprekken gaande met onder meer de Verenigde Staten. Van grote buur China, die aan veel landen vaccins levert, valt niks te verwachten vanwege de politieke spanning tussen de twee landen.