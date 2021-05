Anna Pavlova, Winston Churchill en Michael Jackson, Hotel Des Indes ontving ze alle drie. Het voormalige paleisje is na 140 jaar nog steeds dé plek voor de groten der aarde als ze Den Haag aandoen. Portier Hemand Ramlal weet waarom. 'Wij lopen net een stapje harder.'

De dienstverlening van het hotel gaat ver. Heel ver. Een van de meest extreme voorbeelden die Ramlal (53), al 24 jaar portier, meemaakte was het volledig leeghalen van een kamer, op verzoek van de gast. "Alles moest eruit, inclusief het bed. Die persoon sliep op de grond." Een prijzig nachtje back to basic. Wat de wens ook is, het personeel van Des Indes stelt geen vragen, maar willigt hem - met glimlach - in.

Het zijn niet de comfortabele kamers, het is niet het historische gebouw en ook niet de ligging aan het statige Lange Voorhout waarom de hooggeplaatsten op deze wereld voor Des Indes kiezen, het is de uitzonderlijke service, zegt Ramlal. "Daardoor voelen gasten zich thuis." Al 140 jaar - het hotel viert dit jubileum het hele jaar onder het motto '140 years of grandeur and elegance' - is het gastenverblijf daarin ongeslagen.

Allereerste gast

Zelfs de allereerste gast ooit, op 26 april 1881, nog vóór de officiële opening, was direct al een grootheid: de Nederlands-Britse schilder Lourens Alma Tadema. Zijn werk is onder meer te zien in het Rijksmuseum en brengt tegenwoordig vele miljoenen op. De gast die in zijn luxe suite op de harde grond sliep was trouwens geen sadomasochist. Het had te maken met cultuur, zegt Ramlal. "In India zijn er miljonairs die op de grond slapen, dat is de gewoonte."

Ramlal kwam 24 jaar geleden in het vijfsterrenhotel terecht en voelde zich er direct als een vis in het water. Hij weet de dag dat hij begon nog uit zijn hoofd ('Ik heb een goed geheugen'), het was 18 augustus 1997. "Ik werkte op de financiële administratie bij KPN en zou een vast contract krijgen, maar het was crisis en er moesten mensen uit. Elke week kwam ik bij het arbeidsbureau. Op een dag zei de consulent: ik heb iets voor je, portier. In een discotheek, vroeg ik, in een bar? Maar nee, het was in een hotel en het leek me wel wat."

Inmiddels zijn we een kwart eeuw verder. Ramlal, aan een frisje in zijn chique donkere portiersjas, is nooit meer weggegaan. Hij heeft liever mensen dan cijfers, weet hij nu. En: mooie auto's. Zo kwamen er op een dag vier flitsende Ferrari's voorrijden. De portier glundert. "In optocht kwamen ze aan, een Ferraridealer en zijn familie."

Maar hij heeft meer karretjes uit het hogere segment weggezet. "Eigenlijk alles wel, van Rolls Royce tot Maybach, Aston Martin, McLaren en Lamborghini. Het is een jongensdroom die uitkomt. Als zulke wagens hier aankomen, zie je mensen allemaal foto's maken."



Aanvankelijk was hij niet alleen portier - degene die de gasten verwelkomt - maar ook conciërge, degene die de gasten helpt met alles wat ze nodig hebben. Later werden dat twee aparte functies. Als hij naar het werk kwam, wist hij nooit wat de dag hem bracht. De ene keer moest hij ergens een kalkoen vandaan zien te toveren ('Een Amerikaanse familie wilde Thanksgiving vieren'), de andere keer moest hij op jacht naar verjaardagsslingers of rozenblaadjes. "De Blokker is dan erg handig."



Alles om de gast dat thuisgevoel te geven. Die kalkoen was nog niet makkelijk, herinnert hij zich. "Die kon je toen niet overal kopen." Is er ook een grens aan de service van het hotel, het regelen van een escort bijvoorbeeld? Nee, zegt de portier. "Ook daar zorgen we voor." In 1925 had het hotel zelfs een primeur door een gigolo aan te bieden, vult perswoordvoerder Amber van Duijne aan. Een gigolo bood in die tijd overigens wel andere dienstverlening dan nu. Het was een danser die de ongetrouwde dames vermaakte, vrij onschuldig.

Voormalig president van Zuid-Afrika Paul Kruger op het balkon van Des Indes in 1900. Voormalig president van Zuid-Afrika Paul Kruger op het balkon van Des Indes in 1900. Foto: Haags Gemeentearchief

Staatshoofden

Als portier verwelkomt Ramlal aan de deur van het statige hotel staatshoofden ('Den Haag is een politieke stad'), hotshots uit het bedrijfsleven en prinsessen. "Heel speciaal", vindt hij. Namen die hem zo even te binnen schieten? Het iconische supermodel Naomi Campbell, de Rolling Stones en de voormalige Franse premier Chirac bijvoorbeeld. De lijst beroemdheden op de Wikepedia-pagina van hotel Des Indes is eindeloos. Er staan er 86 op en ongetwijfeld is het werkelijke aantal een veelvoud daarvan. Het zijn veel leden van koningshuizen en landsbestuurders van over de hele wereld. De invloedrijken op deze aarde.

Het personeel van Des Indes legt ze stuk voor stuk in de watten. Hoe pakt Ramlal dat aan? Daar blijkt zijn al eerder genoemde uitstekende geheugen goed van pas te komen. Het gaat om de kleine dingen, zegt hij. Dat je iemands naam hebt onthouden, dat je nog weet dat een gast het fijn vindt als de koffer wordt uitgepakt en de kleren netjes in de kast hangen.

In 140 jaar is de grandeur en de verfijning altijd gebleven. Tegelijk is het hotel met zijn tijd meegegaan. Ook de 'gewone' Hagenaar komt er nu een kopje koffie drinken of een weekendje overnachten. "De hoge drempel is weg." Daar heeft het hotel hard aan gewerkt, zegt woordvoerder Van Duijne, door bijvoorbeeld de high tea-arrangementen te promoten. "Mensen komen nu naar ons voor een speciale gelegenheid, als ze zich echt willen laten verwennen."

Ze vertellen het in een doodstil hotelrestaurant. Het afgelopen jaar heeft Ramlal de vele internationale gasten niet gezien. "We kregen berichten dat ze ons missen." Maar het einde lijkt in zicht. Ramlal snakt naar die heropening: praatjes maken en misschien weer eens een mooie bolide wegrijden.