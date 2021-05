New York verwacht een zomer om nooit te vergeten nu gevaccineerde bewoners de remmen los gooien. De stad maakt zich op voor een bacchanaal: 'Iedereen maakt het uit met zijn partner.'

Ze heeft al haar datingapps verwijderd, zegt Serena Kerrigan (27) uit New York. Vorige jaar startte Kerrigan nog een populaire datingshow op Instagram: Let's Fucking Date. Terwijl zij virtueel op vijftig pandemiedates ging, konden haar volgers live meekijken en commentaar geven. Maar die show maakt ze niet meer. "Nooit meer", zegt ze. "Ik wil iemand ontmoeten in een bar, niet op m'n computerscherm. Deze zomer wil ik leven, vrienden zien, seks hebben, bruin worden, reizen als het kan. Alsof het m'n laatste zomer is."

Ze heeft het gevoel dat het veilig kan, vanwege de hoge vaccinatiegraad in de VS. In New York kan iedereen die ouder is dan 16 sinds begin april een prik halen. Bij de apotheek om de hoek en om zoveel mogelijk twijfelaars over de streep te trekken, zelfs op metrostations. Ongeveer de helft van de leeftijdgenoten van Serena, New Yorkers van 25 tot 34 jaar, heeft ten minste één prik gekregen. De lokale autoriteiten schrappen deze week bijna alle coronarestricties.

In de rij voor een vaccinatie net buiten het American Museum of Natural History in Manhattan, New York.

Nachtleven

Het nachtleven mag een comeback maken. "Dit wordt de zomer van New York", voorspelde burgemeester Bill De Blasio toen hij aankondigde dat het echt gedaan zou zijn met de virusbeperkingen. "We kunnen allemaal weer gaan genieten van de stad, en mensen uit het hele land zullen hierheen komen om deel te zijn van dit geweldige moment."



De stad die vorig jaar een apocalyptische corona-uitbraak doormaakte en meer dan 32.000 inwoners verloor, kijkt nu uit naar wat in de Amerikaanse media de 'hot vax summer' is gaan heten, of de 'whoring twenties' - de hoerige jaren 20, vrij naar de roerige jaren twintig van de vorige eeuw, toen de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse Griep verleden tijd waren. Alleenstaande gevaccineerde New Yorkers, kopte de New York Post, zijn klaar voor een 'sletterige zomer'.



Op sociale media is de sfeer alvast uitgelaten. Restauranteigenaar Ashwin Desmukh zag in uitgaansbuurt Soho een stel naar buiten geëscorteerd worden vanwege 'geintjes' op het toilet. "Ze hebben elkaar een uur geleden buiten ontmoet", merkte hij suggestief op. De tweet van een man uit de omgeving van New York die een vrouw luid hoorde verklaren dat ze vaxxed, waxed and ready for action was - gevaccineerd, glad geschoren en klaar voor actie - werd zo populair dat inmiddels T-shirts met die tekst te koop zijn.

Amerikaanse drogisten melden dat ze 'substantieel' meer condooms verkopen. Onderzoeksfirma IRI zag tussen eind maart en begin april een toename van ruim 23 procent. Bedrijven proberen de opwinding nog wat aan te wakkeren, met onder meer plakkerige reclamecampagnes. Suit Supply, het Nederlandse pakkenmerk, viel in de VS op met foto's van in elkaar verweven naakte, zwetende ledematen. Het is het 'nieuwe normaal', volgens de makers.

Sjansen

"Iedereen om me heen maakt het uit met zijn partner", ziet Serena Kerrigan. Ze bespeurt het overal onder jonge New Yorkers; de drang om samen te zijn, te dansen en zorgeloos te vozen en sjansen. "Ik ben een belangrijk jaar van mijn jeugd verloren. Ik denk dat veel mensen van mijn leeftijd het gevoel hebben dat ze tijd moeten inhalen."

Het gebeurde in de geschiedenis wel vaker, dat een lading opgekropte seksuele energie vrijkwam na een pandemie, volgens Nicholas Christakis, een socioloog aan de Yale-universiteit, die onlangs een boek publiceerde over het leven na COVID-19. Toen datingsite Match.com vorig jaar de stemming peilde zei 71 procent van de vijfduizend ondervraagde singles dat ze geen seks hebben gehad in de pandemie. Overigens verwacht socioloog Christakis dat de wilde jaren 20 pas echt losbarsten als de hele wereld heeft meegedeeld in de vaccins, en economieën zich hebben kunnen herstellen. De 'roaring twenties' beginnen rond 2024, schat hij.

Vaste relatie

De grote baas van datingapp Hinge ziet vooralsnog een andere trend: opvallend veel gebruikers kijken niet uit naar losbandigheid of seks, maar zijn juist op zoek naar een vaste relatie, zei Justin McLeod in gesprek met Business Insider. Dat bleek ook uit een onderzoek van het Kinsey Instituut, dat in Indiana seks en gender bestudeert - de meeste Amerikaanse singles zoeken post-pandemie naar vastigheid.

Andrew Yang, kandidaat in de burgemeestersverkiezingen van New York, hield het erop dat een 'Summer of Love' in aantocht is. Met de terugkeer van het daten en het nachtleven is New York overigens niet helemaal de oude. Veel New Yorkers leven nog altijd met desinfecterende handgel en mondkapjes. Ze lijken niet van plan die pandemie-accessoires snel op te geven, gevaccineerd of niet. De theaters op Broadway verkopen weer kaarten, maar openen pas in september.

Een flink deel van de New Yorkse economie draait op de uitgaven van kantoortijgers, toeristen en zakenreizigers. Het kan nog jaren duren voordat al die forenzen en bezoekers terugkeren.

De stad probeert dan ook openlijk toeristen te lokken met de vaccinatieweelde. Iedereen kan in New York geprikt worden, bazuint het stadsbestuur rond - ook als je er alleen maar op bezoek bent. Maar hoe graag de rest van de wereld misschien ook naar New York wil, de grenzen van de VS zijn voor de meeste Europeanen vooralsnog gesloten.