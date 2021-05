Frank Lammers springt van metershoog een steengroeve in, glijdt over het gruis heen, maakt een paar keer een flinke koprol en eindigt met een gebutst gezicht onderaan, waar zijn rivaal met gebroken been ligt te creperen. Maar wat de kijker niet ziet: het is niet Lammers, maar de Zwolse stuntman JP de Kam (36) die van de steile helling naar beneden rolt. Hij speelt de dubbel van Frank Lammers in de Netflix-film Ferry, een prequel van de serie Undercover.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Al 11 jaar schittert De Kam op het witte doek als stuntman. Of eigenlijk schittert hij niet: zijn rol is om zo onzichtbaar mogelijk te blijven, zodat de kijker gelooft dat de acteur de stunt zelf uitvoert. Zijn dagen zijn dan ook elke dag anders, vertelt de stuntman lachend: "Afwisselend is het zeker. Morgen moet ik een verdrinkingsscène opnemen voor een Noorse film, en volgende week word ik vastgebonden op een stoel en in brand gestoken."



En dat doet hij met succes. De Kam speelde in internationale blockbusters als The Hitman's Bodyguard en Dunkirk, maar ook in Nederlandse films als New Kids Turbo en Bro's Before Ho's. En sinds vorige week is hij te zien als de stuntdubbel van Frank Lammers in de Netflix-film Ferry, waarin te zien is wat voorafging aan de hitserie Undercover (een prequel). Lammers speelt daarin de rol van drugscrimineel Ferry Bouman.

Welke stunts moest je in Ferry uitvoeren?

"Ik moest voor drie verschillende personages stunten: Ferry, en nog twee andere bijpersonages. Voor Ferry moest ik van een berg afrollen. Dat was een pittige stunt. Ik moest telkens mijn snelheid aanpassen, zodat de cameraman het goed kon filmen. Ondertussen moest ik mijn gezicht beschermen, want je mag natuurlijk niet zien dat ik het ben."



"Ook word ik als bijpersonage door Ferry in elkaar getrapt. Geweldige vent, Frank Lammers. Je moet over je eigen grens heen gaan om een stuntman een aantal trappen te kunnen geven. Maar Frank trapt heel overtuigend. Ik werk graag met hem."

En, wat vond je van de film?

"Ja, onwijs tof. Ik vond het zalig om naar te kijken. Lekker veel geweld: daar houden wij stuntmannen wel van. Toen ik net begon, vond ik het lastig om films waar ik in speelde te kijken. Ik was natuurlijk best wel kritisch. Maar ik kan nu wel zien hoe tof het is geworden. Dan zit ik met kippenvel voor de televisie."

Hoe word je eigenlijk stuntman?

"Je moet veel geluk hebben. Ik ben er echt ingerold: ik ben opgeleid tot sportdocent, heb ook jaren voor de klas gestaan. Ik weet hoe ik moet bewegen. Ook ben ik basejumper: ik spring met zo'n wingsuit van bergen af, tussen de bomen door. Bovendien doe ik aan freerunnen en kickboksen en ben ik vuurperformer."

Zo deed De Kam in 2016 mee als vuurspuwer aan Holland's Got Talent. Hij schopte het tot de halve finale. "Op een dag dacht ik, hier ga ik mijn werk van maken. Ik ben in contact gekomen met stuntteam de Beukelaer. Daar ben ik nu al jaren in dienst."

Wat is de heftigste stunt die je ooit hebt gedaan?

Hij is even stil. "Nou, ik heb best veel heftige stunts gedaan. Maar waar ik nu aan moet denken, is een stunt voor de Belgische film D'Ardennen. Ik moest daarvoor vol aangereden worden. Ik lag met mijn gezicht in de modder, midden in de nacht. Dan zie je de twee lampen van een auto aanknippen en hoor je de motor grommen. Ik moest eerst beduusd opstaan en dan moet je nog goed tegen de de auto aankomen. Dat vond ik wel even spannend. Als je je knieën verkeerd knikt, buigen ze de verkeerde kant op. Maar alles ging goed."

Merk je nog verschil tussen internationale en Nederlandse films?

,Zo, jazeker. Er is sowieso al een enorm verschil in budget. Bij Nederlandse films moet een stunt vaak in één keer goed gaan. Als je dan een crash met een auto moet naspelen, heb je maar één auto tot je beschikking. Maar bij The Hitman's Bodyguard (een film waar Samuel L. Jackson en Ryan Reynolds in spelen, red.) hadden ze drie auto's klaarstaan, en ook nog twee om van tevoren mee te oefenen."

"Ook gaan ze bij van die blockbusters heel anders met elkaar om. Bij Amerikaanse producties is er echt een hiërarchie: je praat echt niet met de acteurs, je luistert alleen naar je directe collega's. Bij Nederlandse producties kent iedereen elkaar, dan kom ik op de set en vraagt iedereen hoe het met me gaat. De wereld is veel kleiner en het is een stuk gezelliger."