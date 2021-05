Hutjemutje op elkaar, zwalkend over het terrein van podium naar podium en met duizenden mensen zingen en dansen in een bloedhete tent: het is haast niet meer voor te stellen, maar veel festivals hopen deze zomer door te gaan. Hoe gaat dat eruit zien? Zeven vragen.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. Gaat die festivalzomer eigenlijk door?

Als het aan het kabinet ligt wel: dat hoopt dat vanaf 1 juli grote festivals en andere evenementen met veel publiek weer door kunnen gaan. Wel met een slag om de arm: als de cijfers niet goed genoeg zijn of de vaccinaties niet volgens planning lopen, gaat het feestje niet door.

2. Welke festivals gaan door en welke niet?

Veel festivals gaan er vooralsnog vanuit door te kunnen gaan. De meeste zijn voor de zekerheid wel verplaatst: onder andere Down the Rabbit Hole (DTRH), Zomerkabinet, DGTL, Zwarte Cross en Awakenings zijn verschoven naar een datum later in de zomer. Onder meer Lowlands, Dekmantel en Mysteryland staan gepland op de originele data.

Sommige festivals zoeken manieren om door te gaan in een andere vorm, zoals Into The Great Wide Open en Welcome to the Village. Rondreizend theaterfestival De Parade hoopt een 'gewone' editie te organiseren in Amsterdam, maar gaat voor een afgeslankte vorm in andere steden.

Een paar festivals hebben de knoop doorgehakt en gaan definitief niet meer door. Pinkpop, Defqon.1, Concert at Sea en The Crave lieten dat eerder dit jaar al weten, omdat ze al in juni plaats zouden vinden. Inmiddels worden ook latere festivals geannuleerd, bijvoorbeeld Wildeburg en Welcome to the Future (allebei gepland in juli). Over sommige festivals, zoals Appelsap, is nog niks bekend.

3. En wat nou als de festivals toch niet door mogen gaan als de besmettingen stijgen?

In januari werd bekend dat er een garantiefonds komt van 385 miljoen euro. Organisatoren zouden daarmee veilig kunnen investeren in de voorbereidingen van evenementen na 1 juli. Mocht de overheid het feest toch afgelasten, wordt 80 procent van de gemaakte kosten terugbetaald. Het loket om evenementen aan te melden zou begin mei openen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De garantieregeling is nog niet rond, omdat deze eerst moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Dat gebeurt naar verwachting binnen enkele weken.

4. Waarom worden sommige festivals al afgelast en andere niet?

Vanwege de onzekerheid over het garantiefonds is het financiële risico voor sommige festivals - zoals Wildeburg en Welcome to the Future - te groot. Het is nog niet duidelijk welke festivals in aanmerking komen voor het fonds, en welke kosten worden gedekt. 'We hebben lang gehoopt dat dit fonds ons de zekerheid kon geven om leveranciers, werknemers en artiesten vast te leggen en te werken aan de 2021 editie,' schreef Wildeburg in een verklaring. 'Helaas blijft verdere uitwerking veel te lang op zich wachten.'

Ook andere festivals zijn onzeker over het garantiefonds. Awakenings en Mysteryland - van evenementenorganisator ID&T - gaan vooralsnog door, aldus een woordvoerder. Maar afhankelijk van de invulling van het fonds, wachten de festivals nog met het doorhakken van definitieve knopen. "Hoe langer het duurt tot er duidelijkheid komt, hoe krapper het wordt."

Organisator Mojo heeft besloten alle festivals behalve Lowlands and DTRH te annuleren. Zo gaan hiphopfestival WOO HAH! en Pinkpop niet door. Waarom die andere twee wel? "Dat heeft voor een groot deel met timing te maken," vertelt Marjanne Manders van Mojo. "Het lukte gewoonweg niet om sommige festivals te verplaatsen. Wij werken veel met internationale artiesten, dan ben je ook afhankelijk van de landen om je heen." Om die reden gaat bijvoorbeeld North Sea Jazz niet door.

Mojo heeft besloten DTRH eenmalig te verplaatsen naar het Lowlands-terrein op Biddinghuizen. Dat scheelt productiekosten en extra menskracht. "Zo durven we het aan." Voor Lowlands en DTRH wordt uitgegaan van volledige capaciteit, met respectievelijk 60.000 en 35.000 bezoekers.

Bij Into The Great Wide Open - dat in aangepaste vorm zal plaatsvinden - ligt de reden van annulering elders. "We spenderen liever tijd en energie aan iets waarvan we zeker weten dat het wél kan, in plaats van te gokken op iets waar we de stekker misschien uit moeten trekken," zegt Niek Nellen van ITGWO. Omdat het festival op Vlieland plaatsvindt, moet er ook rekening gehouden worden met de vergunningen en de wensen van de eilandbewoners. "Het gewone festival met 6000 mensen gaat hem gewoon niet worden. We hopen wel kunst en muziek naar het eiland te brengen, over een langere tijd verspreid en voor een kleinere groep mensen."

Festival Grasnapolsky in Groningen, normaal een winterfestival maar nu verplaatst naar eind juli, hoopt door te gaan. "Wij zien juist veel leuke nieuwe mogelijkheden, zo hebben we dit jaar een camping. We zijn sowieso een klein festival en verkopen een beperkter aantal tickets dan normaal. Dus we hebben goede hoop." In Oost-Groningen is veel plek en op het terrein kunnen veel mensen op afstand van elkaar blijven. "Dat willen we op een leuke manier doen: bijvoorbeeld met graancirkels om in te dansen of strobalen maken om op afstand te zitten."

5. En die corona-app of vaccinatie dan?

Veel festivalorganisatoren hopen weer te kunnen opstarten als bezoekers kunnen bewijzen dat ze geen corona hebben, bijvoorbeeld via de corona-app, een vaccinatie of sneltests. "Als sneltesten of vaccinatiebewijzen nodig zijn, dan doen we het," aldus Manders (Mojo). "Bij de Fieldlab-evenementen hebben we gezien dat mensen bereid zijn te testen voor evenementen. Dat was ook logistiek haalbaar. Maar als wij bijvoorbeeld alle sneltests moeten regelen, is het weer een ander verhaal."

Dinsdag werd bekend dat één prik van een coronavaccin voldoende is voor het coronapaspoort dat komende zomer in Europa moet gelden. De Europese Commissie wil het digitale certificaat op 21 juni invoeren. Als het aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ligt, wordt het certificaat niet alleen gebruikt om mee te reizen, maar ook om in Nederland toegang te krijgen tot evenementen. Dat werkt via een app die niet alleen aantoont of je bent gevaccineerd, maar ook of je onlangs bent getest of de ziekte hebt gehad.

In Denemarken hebben ze zo'n app al: daar is de bevolking volop aan het sporten en zitten er mensen in stadions en in bioscopen. Wel hanteert de overheid een maximum van 2000 bezoekers, en 5000 vanaf 1 augustus: het bekende festival Roskilde - jaarlijks goed voor zo'n 130.000 bezoekers - is om die reden geannuleerd.

6. En zijn er nog Fieldlab-festivals waar ik heen kan?

In mei zou Fieldlab weer een testfestival organiseren op het Lowlandsterrein in Biddinghuizen. De datum van dit festival is nog niet definitief. Hier zouden 9000 bezoekers welkom zijn, die kunnen blijven overnachten. In maart werden ook al twee van dit soort festivals georganiseerd, elk met duizenden bezoekers.

7. Komen die feestjes niet te snel?

De cijfers in Nederland dalen: afgelopen week stelde het RIVM 35.142 coronabesmettingen vast. Dat is een daling van 25 procent ten opzichte van een week eerder. De 'R' schoot ook fors onder de 1. Op 3 mei, de recentste datum waarvoor het reproductiegetal berekend kan worden, bedroeg de waarde 0,89. Ook het vaccineren komt meer op gang. Inmiddels zijn er 7 miljoen prikken gezet, nog eens miljoenen mensen zijn naar verwachting immuun doordat ze de infectie hebben gehad.

Die cijfers zijn in lijn met het openingsplan van het kabinet: woensdag gingen de versoepelingen door. "Voorzichtigheid blijft geboden," zei minister De Jonge. "We zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op." Of het genoeg gaat zijn, zal moeten blijken.