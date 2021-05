Waarschijnlijk is er geen ander volk ter wereld dat zo graag zegels spaart als Nederlanders. Soms is het nog ouderwets likken en plakken, maar ook in zegeltjesland heeft de digitalisering haar intrede gedaan. Levert het eigenlijk nog wel wat op?

Dankzij Appie, de app van Albert Heijn, hoef je bij deze grootgrutter allang niet meer te likken om zegels te sparen. Laat je bonuskaart scannen bij de kassa en de zegels worden automatisch op je account bijgeschreven. Spaarkaart vol? Dan kun je het spaargeld meteen verrekenen met de boodschappen of, als je dat liever wilt, laten uitbetalen.

Inmiddels telt Albert Heijn zo'n 600.000 klanten die op deze manier sparen. Paul Moers, onafhankelijk retaildeskundige, is er duidelijk over. "Zegels sparen is een vreemde, heel erg Nederlandse gewoonte. 'Daar kan ik aan verdienen', denkt de Nederlander. Je kunt als consument sparen voor cadeaus, cash, of je auto laten wassen voor de helft van het geld: uiteindelijk krijg je er altijd iets voor terug. Maar Nederlanders vinden het vooral gezellig, zo'n boekje volplakken."

Hoe rendabel zijn die zegels? Daarvoor moeten we eerst onderscheid maken tussen programma's met spaarzegels en die met koopzegels. Bij bijvoorbeeld Airmiles en Douwe Egberts spaar je punten voor producten als servies of handdoeken. Bij koopzegels zoals je die in de supermarkt krijgt, betaal je voor zegels die je uiteindelijk meer geld opleveren dan dat je er aan uitgeeft.

Spaarzegels: lang sparen en niet altijd duidelijk

Uit een onderzoek van de Consumentenbond van vorig jaar blijkt dat je bij programma's met spaarzegels lang moet sparen voor een product dat in de winkel vaak voordeliger is. Zo kun je bij Douwe Egberts een koffieglas ter waarde van 3,99 euro betalen met 800 spaarpunten. Daarvoor moet je veertig pakken Senseo-pads of roodmerkkoffie kopen (20 spaarpunten per pak.) Een vergelijkbaar glas koop je volgens de Consumentenbond voor 0,59 euro bij IKEA. Maar goed, dat pak koffie koop je misschien toch wel. En het aantal waardepunten staat op de verpakking, dus het is helder wat je spaart. Dat geldt ook voor het aantal punten per liter brandstof dat je bij het benzinestation krijgt.

Bij het Airmiles-spaarprogramma van AH, Shell, Praxis, Etos, Essent, en Mastercard is het minder helder waar je precies voor spaart en wat je ervoor terugkrijgt. Producten in de Air Miles Shop zijn vaak twee keer zo duur als in andere winkels. En je betaalt hoge bezorgkosten. Uiteindelijk ben je bij dit soort punten-spaarprogramma's afhankelijk van wisselkoers, prijsstelling, bezorgkosten en assortiment, concludeert de Consumentenbond, die koopzegels een 'eerlijker en transparanter systeem' noemt.

Koopzegels: investeren met rente

"Koopzegels kun je zien als een loyaliteitsprogramma van je supermarkt", zegt Marjan Heemskerk, accountant en blogger van The happy financial. "Elke keer dat je afrekent, betaal je iets meer en in ruil daarvoor krijg je zegels, die je op een kaart plakt, of, tegenwoordig, digitaal spaart. Een volle kaart is geld waard: als je die inlevert krijg je niet alleen het geld terug dat je hebt geïnvesteerd door elke keer iets meer af te rekenen, maar nog iets extra's. Dat is je rendement."

Maar hoeveel is dat rendement nu eigenlijk? Heemskerk: "Een rekenvoorbeeld: bij Albert Heijn kun je bij elke door jou uitgegeven euro een koopzegel kopen voor 10 cent. In plaats van 1 euro, reken je dus 1,10 euro af. Je spaarboekje is vol wanneer je 490 zegels hebt geplakt. Dit boekje lever je vervolgens in en dan krijg je 52 euro terug. Je investering is dan 49 euro en je rendement 3 euro. Dat is dus 6 procent: meer dan op je spaarrekening."

Een rendement van 6 procent! Dat klinkt fantastisch, maar feitelijk gaat het om slechts 3 euro. Het Nibud stelt dat een gezin met twee kinderen jaarlijks gemiddeld 5570 euro kwijt is aan voedsel. Daarmee krijg je elf spaarkaarten vol. Dat is 33 euro winst per jaar.

Plus claimt dat zijn koopzegels de meest winstgevende zijn: een rendement van 50 procent. Dat is natuurlijk een prachtig percentage: je investeert 4 euro en krijgt 6 euro terug. Maar omgerekend maak je bij Plus 1 euro winst op 100 euro aan boodschappen, tegen 1 euro op 163,33 euro aan boodschappen bij AH en 1 op 250 euro bij Jumbo en Coop. Anders gezegd: je moet sowieso heel wat geld uitgeven voordat je een euro winst maakt.

Supermarkten Vomar en Hoogvliet bieden ook een spaarsysteem aan. Bij Vomar krijg je met het Klant-is- koning spaarsysteem volgens de website een rendement van 6 procent. Bij Hoogvliet zie je op je kassabon hoeveel punten je hebt gespaard en daar krijg je van de supermarkt ook 6 procent voor. Heemskerk: "Je mag die spaarpunten elk moment verzilveren, je hoeft dus niet te wachten op een volle spaarkaart. AH en Coop accepteren overigens ook gedeeltelijk volle spaarkaarten."

Biedt sparen altijd voordeel? Als je ergens toch al boodschappen doet, kun je hier prima mee sparen, zegt zowel de Consumentenbond als budgetvoorlichter Nibud. De organisaties benadrukken wel dat het alleen voor vaste klanten handig is. 'Doe je gewoonlijk bij een goedkopere supermarkt je inkopen, blijf dat dan doen', raadt het Nibud aan. 'Daar bespaar je uiteindelijk meer mee. Koopzegels vind je namelijk niet bij de discounters, maar eerder bij duurdere supermarkten.'

Wees je ook bewust van de psychologische effecten bij het sparen van koopzegels, zegt retaildeskundige Moers. "Mensen focussen op hun kaart, omdat ze die vol willen hebben. Ze letten dan niet meer op wat ze precies kopen en of ze dat wel nodig hebben."

Daarnaast raken mensen zegels en volle kaarten soms kwijt, of vergeten ze die in te leveren. Moers: "Het voordeel is hoe dan ook voor het bedrijf. Ze binden de klant aan hun winkel, en het levert ze ook nog eens goedkope financiering op. Uiteindelijk betaal je het als consument allemaal zelf."

Tips van spaarders

"Ik had te weinig zegeltjes gekregen en geen bonnetje gevraagd bij de Jumbo. Ik belde op en ze zochten het voor me uit. Ik kreeg ze alsnog, plus een reep chocolade. Tip: tel ze na en vergeet je bonnetje niet!"

- Daan Landwehr Johan (47), Utrecht

"Ik spaar de gratis zegels van Lidl. Niet voor mezelf, maar om ze te verkopen op Facebookgroepen of Marktplaats. Vaak krijg je nog een paar euro voor een vol velletje, zeker als de actie bijna is afgelopen."

- Emma Mouthaan (25), Wageningen

"Mijn moeder spaarde bij AH en het leukste vond ik de zegeltjes te plakken in het boekje. Als het vol was, gaf dat een euforisch gevoel, ook al kreeg ik er niets voor. Nu spaar ik ze zelf."

- Marieke Brasser (47), Maarssen

"Ik doe al een tijdje boodschappen bij de AH voor een zieke vriendin en zag dat je via de app kon gaan sparen. Ik kom er niet heel vaak, dus het gaat heel langzaam. Maar als ik straks mijn kaart vol heb, zie ik het als een extraatje. Het is een beetje vergelijkbaar met geld terugkrijgen van de energierekening."

- Jozzy Rubenski (54), Nijmegen

Bij welke supermarkt krijg je het meeste rendement?

Rendementen per supermarkt kunnen nogal verschillen; daarom heeft Heemskerk de grote ketens op een rijtje gezet.

Supermarkt

AH Jumbo Coop Plus

Zegel bij iedere

euro1 euro1 euro0,50 euro1

Prijs per zegel

euro0,10euro0,10 euro0,05 euro0,02

Aantal zegels vol boekje

490 250 500 200

Kosten

euro49 euro25 euro25 euro4

Waarde

euro52 euro26 euro26 euro6

Rendement

6 procent 4 procent 4 procent 50 procent