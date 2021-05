Dieven die koplampen uit Mercedessen slopen zoals in Enschede, je hele auto strippen zoals een tijd terug in Enter, of boeven die inbreken om je airbags te stelen; het is de laatste jaren schering en inslag. Hoe zorg je ervoor dat jouw auto-onderdelen níet worden gestolen? Vijf tips!

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. Beveilig je velgen met slotbouten

Koplampen, navigatieapparatuur, velgen; als je niet oppast, ontmantelen dieven je hele auto. Maar diefstal van laatstgenoemde onderdelen kun je gemakkelijk voorkomen. Door slotbouten aan je velgen te bevestigen!

Deze bouten draai je net als 'normale' bouten vast in het wiel, maar er is één verschil: er is een speciale sleutel nodig om ze weer los te draaien.

Slotbouten zijn niet superduur. Voor twee of drie tientjes koop je al een setje van vier. Eenmaal aangeschaft? Bewaar ze dan uiteraard niet in je auto.

2. Koop geen (of een goede) keyless auto

Keyless autodiefstal - het jatten van auto's waar je geen sleutel voor nodig hebt om 'm te openen of de motor te starten - neemt een enorme vlucht. Volgens deskundigen zijn vrijwel alle auto's van 2017 en ouder met zo'n systeem simpel te jatten.

Internet staat vol met video's van criminelen die bij de voordeur van een huis staan te scannen op een signaal van een autosleutel. Deze kunnen ze vervolgens klonen of versterken en met een ander apparaat aan de auto doorgeven waardoor de deuren openen en ze ermee kunnen wegrijden.

De Britse firma Thatcham Research heeft een testmethode ontwikkeld om te bepalen hoe gevoelig nieuwe auto's zijn voor keyless diefstal. De meerderheid van de nieuw geteste auto's wordt beoordeeld als 'slecht'.

3. Richt die camera bij je huis ook op je auto

Een camera ophangen om je huis te beveiligen tegen inbraak mag. Een camera richten op de openbare weg of het huis of de tuin van je buren mag niet. Maar mocht je een beveiligingscamera hebben, dan kun je natuurlijk wel een beetje creatief zijn bij het ophangen.

Zo tipt Wouter Verkerk, de directeur van Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV): "Als je camera's bij je huis hebt, richt die dan (ook) op je auto." VbV is een initiatief van Nederlandse schadeverzekeraars om onder meer voertuigcriminaliteit te bestrijden.

Plaats ook een bord bij je woning waarop je melding maakt dat er beveiligingscamera's bij je woning hangen.

4. Bouw een alarmsysteem in

Zelfs je lelijke eend van voor 1990 kun je zelf beveiligen. Simpelweg door een alarmsysteem in te laten bouwen. Zorg dan wel even dat je een auto-alarm hebt met het CCV-keurmerk (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).

Het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging staat voor kwaliteit van de ingebouwde beveiliging door inbouwbedrijven. Het zegt verder iets over de vakkundigheid van het personeel en de wijze waarop zij hun werkzaamheden uitvoeren.

5. Parkeer je auto op een verlichte plek

"Zet je auto's alsjeblieft binnen", is het advies van de al eerder genoemde Verkerk aan garagehouders en particulieren

Maar wat als je nou geen garage hebt? "Dan zou ik de auto op een goed verlichte plek zetten."

Een voor de hand liggende tip misschien, maar wel een heel nuttige. Want: 'Een goed verlichte, openbare parkeerplaats doet het over het algemeen minder goed bij dieven dan een donker hoekje in een zijstraatje. Daarnaast wordt zeker de helft van de autodiefstallen in de avond gepleegd', stelt bijvoorbeeld autoverkoopsite OSW.