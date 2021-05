Slapen? Dat deed-ie maar een uurtje. Rennen, de rest van de 78 uur en 10 minuten. Addie van der Vleuten (31, foto) uit Best vestigde gisteren een nieuw hardlooprecord op het Pieterpad, een route van 498 kilometer lang.

Van der Vleuten startte afgelopen vrijdag in Pieterburen, om maandagavond iets na achten in het zuidelijkste puntje van Nederland aan te komen, bij de Sint-Pietersberg in Maastricht. Daarmee behaalde Van der Vleuten al zijn persoonlijke doelen, die hij zichzelf voorafgaand aan de tocht had gesteld. Allereerst om het parcours ongeschonden uit te lopen, dan ook nog eens in een zo snel mogelijke tijd. En daarnaast had Van der Vleuten een minimumbedrag in gedachten om op te halen voor het goede doel, het KWF. Ook dat is ruimschoots gehaald. 10.000 euro was het streven, inmiddels staat de teller op ruim 11.000 euro. En er wordt nog steeds gedoneerd.

Motivatie

Van der Vleuten droeg de tocht op aan zijn vader Ad, die twee jaren geleden overleed aan leukemie en zelf bijna alle etappes van het Pieterpad liep. "Dat hielp als extra steun in de rug", zegt Van der Vleuten. "Op de momenten dat ik even instortte, dan dacht ik aan hem. En dat gaf me weer extra energie en motivatie om door te gaan."

De omstandigheden waren behoorlijk pittig, twee nachten met volle bak regen zorgden voor drassige paden, of zoals Van der Vleuten het kort samenvat: "Alles was zeiknat. Dan zijn de kilometers een stuk langer en zwaarder." Ook kreeg de ultraloper daardoor een heleboel blaren. "Maar dat was een kwestie van doorprikken, zwachtelen en weer doorlopen."

Vrijdagavond brak eerst Teun Geurts uit Heeswijk-Dinther met 83 uur en 56 minuten het oude record (was 88 uur en 45 minuten). Maar Van der Vleuten was dus nog rapper. De eerste dag liep hij 173 kilometer, dag twee 134 kilometer, en dag drie weer 147 kilometer. De steun die Van der Vleuten ontving, was overweldigend. "Van alle kanten werd ik aangemoedigd. Tijdens de tocht, maar ook vooral bij de finish, waar de laatste 10 kilometer een man of vijftien meerende. En op de berg zelf stonden nog eens vijftig man te wachten."

Met een snelheid van gemiddeld bijna 6,5 kilometer per uur en in totaal twee keer een half uurtje slaap, zit het erop. Vermoeid, maar trots, kapot, maar voldaan, pakt Van der Vleuten de komende dagen nog flink wat rust om te herstellen: "En dan ga ik daarna vast weer wat nieuws bedenken."