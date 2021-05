Na meer dan vijftien jaar ellende en onzekerheid heeft de 33-jarige Chun Sheng Yan uit Groningen eindelijk zicht op een gelukkige toekomst in Nederland. Chun - in Groningen omgedoopt tot 'de man die niet bestaat' - hoorde gisterochtend dat hij een verblijfsvergunning krijgt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Chun werd als tiener het slachtoffer van mensenhandel. Maar omdat hij dat niet kon bewijzen, kreeg hij in Nederland jarenlang geen verblijfsstatus. Ook in China was voor hem geen plek, omdat dat land niet wilde onderschrijven dat Chun de Chinese nationaliteit bezit. Zodoende viel hij jarenlang tussen wal en schip.

Na zijn aankomst in Nederland kwam hij als tiener terecht in de keuken van een Chinees restaurant. Daar maakte hij lange dagen, werd geslagen en kreeg geen loon, vertelde hij later. Na een paar jaar vluchtte hij, meldde zich bij de politie en kwam in 2008 na wat omzwervingen uiteindelijk terecht in Groningen. Daar trok een aantal mensen zich zijn lot aan. Chun kreeg een kleine woning en volgde Nederlandse lessen. Maar verder kon hij, zonder papieren, niets.

Brief

Begin vorig jaar las de Chinees aan tafel bij talkshow Op1 in zijn beste Nederlands een brief voor, waarin hij uitlegde wat er door hem heen ging. 'Ik zie mijzelf verdrietig in de spiegel. De tijd maakt mij helemaal kapot. Ik voel de stilte, die is eng. Ik kan er niets aan doen. Elke dag is hetzelfde. Voor mij is er nooit verandering, ik ben altijd alleen.'

(De tekst gaat verder na de tweet)

Nu, bijna anderhalf jaar later, is die verandering er dan toch, met het bericht over de verblijfsvergunning, die de IND op humanitaire gronden aan Chun toekent. Achter de schermen is daarvoor veel werk verzet. Zo maakten de in 2019 gestopte Groningse burgemeester Peter den Oudsten en zijn opvolger Koen Schuiling zich hard voor zijn lot. Den Oudsten benaderde de toenmalige staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers, met de vraag of die gebruik wilde maken van zijn bevoegdheid om in schrijnende gevallen af te wijken van de regels. Dat gebeurde toen niet.

Ook inwoners van Groningen leefden mee met Chun. Met behulp van een crowdfundingactie werd vorig jaar een onderzoek bekostigd dat moest aantonen dat hij de waarheid sprak over zijn geschiedenis.

Geëmotioneerd

Dat Chun nu eindelijk zekerheid heeft over zijn toekomst maakt heel wat los bij Anne Verdam, die zich al sinds 2008 bekommert om zijn lot. "Ik was geëmotioneerd, toen ik het goede nieuws vanochtend hoorde. Je bent al zolang betrokken bij iemand, ik noem hem altijd mijn neef. Ik vond het zo erg: een jong mens, dat niet de mogelijkheid kreeg om een leven te realiseren. Nu kan dat eindelijk wel."

Vanochtend ging Verdam zijn 'neef' feliciteren, gewapend met een bos bloemen en een mootje haring. "Dat was een oude afspraak tussen ons. Hij heeft zijn best gedaan om het op te eten; Chun houdt helemaal niet van haring. Het ging goed met 'm, hij was enorm opgelucht, maar ook een beetje van de kaart. Het is natuurlijk heel moeilijk voor hem om te bevatten dat het nu eindelijk zover is. Dat zal nog wel even tijd nodig hebben."

De man die geen status had, niets kon of mocht, kan nu nadenken over het opbouwen van een toekomst. "Hij beseft ook wel dat hij niet de leeftijd meer heeft om nog vijftien jaar te gaan studeren", zegt Verdam over Chun, die in China hooguit een paar jaar basisonderwijs kreeg. "Hij vindt het leuk om te koken. Maar op dit moment ligt alles nog voor hem open."