Bordeelbazen zijn blij, de dames ook. Na vijf maanden mogen ze weer aan het werk. Ook Linda (25) is blij haar collega's weer te zien na een tijd in de illegale prostitutie te hebben gewerkt. 'Met mannen naar huis en hotel, dat was niks voor mij.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Woensdagmorgen om elf uur is het zover. Dan gaat de Linda (haar werknaam) weer aan de slag bij La Cloche aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Met wie ze die morgen haar eerste afspraak heeft, weet ze niet. Hoeft ook niet. "Dat hoor ik dan wel van de gastvrouw."

Linda rolde in het vak toen haar relatie op de klippen liep en ze snel een eigen plek wilde om te wonen. "Ik heb toen wat rondgekeken en ben hierop uitgekomen. Het werk beviel me, de verdiensten zijn niet verkeerd en ik kan helemaal zelf de tijden dat ik werk bepalen. De seks? Ik was altijd al een beetje flirterig, ik hou er wel van."

Taboe

Wel jammer van dat taboe op haar verder afwisselende baan. "Daardoor kan ik het er nauwelijks met de buitenwereld over hebben. Alleen een paar goede vrienden zijn op de hoogte van wat ik doe. Ik zou best willen dat ik het mijn familie kon vertellen, maar ik neem geen risico."

Er zijn ook mindere kanten aan het sekswerk. Een offday kom je op kantoor wel door, maar niet als je intiem moet zijn met een klant. "Die dagen blijf ik daarom thuis. Vervelende mannen? Die zijn er eigenlijk nooit. En als ik iemand niet zie zitten, dan laat ik hem aan me voorbij gaan. Ik mag zelf beslissen aan wie ik me voorstel."

Te gevaarlijk

Toen corona een jaar geleden ervoor zorgde dat La Cloche de deur moest sluiten, besloot Linda om magazijnwerk te gaan doen. "Iets anders vond ik te gevaarlijk. Er was nog te weinig bekend over het virus en ik heb ook opa's en oma's. Het leek me toen beter om een 'gewone' baan te zoeken."

Tegen de tijd dat in december de derde lockdown een feit werd, was dat anders. "Toen was ik veel minder bang. En ik had sterk het idee dat ik al corona had gehad in de periode dat er nog niet getest werd. Bovendien leef ik gezond, dus mijn lichaam kan dat aan."

Kerst en Oud en Nieuw wachtte ze nog even af, maar afgelopen januari koos ze ervoor om voor zichzelf te beginnen in de illegale prostitutie. "Was de sluiting van La Cloche, en ook House of Dreams in Amersfoort, waar ik ook weleens werk, voor vijf weken geweest, dan had ik dat niet gedaan."

Geen cent

Maar het leek er sterk op dat het langer zou gaan duren en van de overheid had ze niets te verwachten. "Te gek voor woorden eigenlijk. Sekswerk is gelegaliseerd, ik betaal netjes belasting en krijg een loonstrook. Maar ik kreeg geen cent ondersteuning. In het magazijn wilde ik niet meer werken, dus liet ik mijn vaste klanten weten dat ze met me konden afspreken."

Ze ging dan met ze mee naar huis, of boekte een hotel. "Nooit sprak ik bij mezelf thuis af. Dat is mijn veilige plek en dat moest het blijven. Ik heb het een maandje gedaan, maar voelde me er toch niet prettig bij. Zo was er iemand die me maar bleef benaderen. Het voelde onveilig en ik werd er onrustig van in mijn hoofd. Ik heb toch liever dat het via een gastvrouw loopt."

Geen geheimen

Linda werkte nog een even bij de klantenservice van een webshop, maar woensdag mag ze weer los in La Cloche. "Daar heb ik absoluut zin in. Het is fijn om weer goed te verdienen, maar ik heb vooral mijn collega's erg gemist en ben blij dat ik ze weer zie. We hebben zelfs een groepsapp waarmee we elkaar door deze moeilijke tijd hebben geholpen. Voor hen hoef ik geen geheimen te hebben."

Vorige week werd Raymond (53) blij. Hij had te horen gekregen dat hij hoogstwaarschijnlijk de zaak weer open mocht gooien. Eindelijk. "Ik was opgelucht. De pandemie is heel zwaar geweest. Al die maanden dat de kosten voor gastvrouwen en panden gewoon door liepen. Het heeft mijn zenuwen én financiële reserves flink aangetast."

Achternaam

Raymond heeft drie zaken voor erotische dienstverlening (naast La Cloche in Utrecht ook House of Dreams in Amersfoort en SM Studio Almere) en ook nog enkele 'gewone' bedrijven. En een achternaam, maar die houdt hij voor zichzelf. "Ook ik heb last van vooroordelen en de dubbele moraal."

Voordat corona haar intrede deed, had hij op bovengenoemde adressen tussen de zestig en zeventig dames aan het werk. Voornamelijk zzp'ers (hoewel dat in deze branche anders heet) en enkele gastvrouwen in vaste dienst. "Maar sinds het virus, waardoor we van de afgelopen 14 maanden er 9 dicht zijn geweest, ben ik het zicht op een aantal dames kwijtgeraakt."

Wat ze zijn gaan doen, weet hij niet altijd. "Een aantal kan ik niet bereiken, wat buitenlandse dames zitten vast door quarantaineregels, anderen moeten eerst hun huidige reguliere baan opzeggen, zijn gestopt, kregen een kind of zijn een ander leven begonnen. Maar ik denk dat vier van de vijf vrouwen die ik aan de lijn krijg graag weer bij me willen beginnen."

Foute boel

Hij wil best een paar heersende vooroordelen noemen: sekswerk is vies, vaak onder dwang en met te jonge meisjes. "Ik durf te stellen dat het maar in 5 procent van de branche foute boel is. Uitzonderingen dus en zelden of nooit in een privéhuis als La Cloche, want bij ontdekking ben je meteen je vergunning kwijt."

De goede verdiensten is maar één van de redenen waarom zijn meiden weer willen werken, zegt Raymond. "Het is beter dan maar thuis zitten en de dames hebben het vaak gezellig met elkaar. Dan babbelen ze over kleding of nemen hapjes mee om uit te delen. Tuurlijk, je moet ook iets met seks hebben. Anders gaat het niet lukken."

Hij mag weer open. Zonder de registratieplicht voor klanten, noch een negatieve coronatest. "Wel doen we weer een gezondheidscheck, meten de temperatuur en desinfecteren de handen. Dat het de komende dagen druk wordt, is zeker. Dan komen de mannen die op ontploffen staan, daarna wordt het weer wat rustiger."