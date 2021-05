'Skip die trip', dat zeggen 38 gemeenten in Oost-Brabant tegen jongeren om het drugsgebruik terug te dringen. Het wordt een gevecht van de lange adem, want jongeren zijn soft- en harddrugs de afgelopen jaren steeds normaler gaan vinden. Dat moet anders en daarom startte maandag een vierjarige campagne.

Met 'Skip die trip' denkt projectleider Lieke Vogels de doelgroep het beste aan te kunnen spreken. Die doelgroep bestaat uit jongeren van 16 tot en met 27 jaar, die de afgelopen jaren steeds vaker een jointje zijn gaan roken of een pilletje pakten op een festival. De gevolgen voor de gezondheid, de overlast die het veroorzaakt, criminaliteit en veiligheid zijn enorm.

De afgelopen maanden zijn projectleider Vogels en GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant Zuidoost en Novadic Kentron vooral bezig geweest met de voorbereiding van de campagne, het bedenken van de boodschap en het ophalen van informatie en verhalen op bij jongeren en ouders.

Jongeren praten vrij over drugsgebruik

"We zijn bij scholen geweest, hebben focusgroepen georganiseerd, maar hebben ook de jeugd en hun ouders aangesproken in bijvoorbeeld de Eindhovense binnenstad", vertelt Vogels. "De boodschap, Skip die trip, sluit het beste aan bij het taalgebruik van de doelgroep, denken wij."

Wat blijkt uit alle gesprekken? Jongeren praten heel vrij en normaal over hun drugsgebruik, ook met ouders. "Dat gaat ons zeker helpen", vertelt wethouder in Someren Theo Maas. Hij is als bestuurder betrokken bij de campagne en stuurde in 2015 aan op een regionale aanpak van drugsgebruik. "Maar wat nog ingewikkeld is, zie ik bij ouders in Someren, is het gesprek aangaan over bijvoorbeeld grenzen stellen aan het gebruik, wat de invloed is van bijvoorbeeld de vriendengroep en hoe je zo'n gesprek voert als het misgaat."

Evenementen zijn nodig voor grootschalig onderzoek

Om jongeren en hun ouders nóg bewuster te maken van het feit dat drugs niet normaal zijn, wordt dit najaar een grootschalig onderzoek gehouden door Novadic-Kentron. "We willen weten wat nou precies de norm is onder jongeren als het gaat om drugsgebruik", vertelt onderzoekscoördinator Boukje Dijkstra "Waarom gebruiken jongeren? Wanneer doen zij dat en wat gebruiken zij dan precies?"

Om dat onderzoek te kunnen uitvoeren is het wel belangrijk dat er weer evenementen georganiseerd kunnen worden. Daarom is ervoor gekozen om daar in het najaar mee te beginnen "Zo krijgen we een reëlere schets van het gebruik en hebben we er tegelijkertijd de kans om samen met de festivalbranche te zorgen voor een stukje bewustwording onder jongere bezoekers."

Twee ton subsidie

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid. In totaal wordt 200.000 euro gereserveerd om het onderzoek twee keer te kunnen uitvoeren; één keer aan de start van de campagne, en nog een keer aan het einde van de campagne om de voorlopige resultaten te meten.

Het is de bedoeling dat het eerste onderzoek begin volgend jaar klaar is. Daarna wordt gekeken hoe de gemeenten samen duidelijk en eenduidig beleid kunnen maken om de campagne voort te zetten.