Brutaal voordringen voor een coronavaccin blijkt kinderlijk eenvoudig. Terwijl zestigplussers nog wachten op een prik, hebben tal van jonge mensen dankzij een leugentje of een kleine list al wel een eerste prik gekregen.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Gelderlander sprak met verschillende mensen die al een vaccin in de arm hebben gekregen, terwijl ze eigenlijk nog niet aan de beurt zijn. Sommigen melden zich aan via de GGD en zeggen dat ze door de huisarts zijn aangemeld op basis van een medische indicatie. De uitnodigingsbrief die dat moet bewijzen is formeel nodig op de priklocatie, maar daar wordt dus niet altijd om gevraagd.

Volgens een woordvoerder van de GGD in Gelderland-Zuid, waar er verschillende mensen doorheen zijn geglipt, wordt er op drukke momenten soms alleen steekproefsgewijs gecontroleerd. "Maar in principe wordt er gecontroleerd." De GGD wijst het voordringen af. "Iedereen komt aan de beurt. Ben je nog niet aan de beurt en maak je een afspraak, dan fraudeer je. Je neemt de plek in van iemand die de prik harder nodig heeft."

Ook bij ziekenhuizen kan worden gefraudeerd

Niet alleen via de GGD wordt er voorgedrongen. Ook via ziekenhuizen lukt het, via een aanmeldlink die de ziekenhuizen verspreiden naar hun eigen medewerkers. Deze link blijkt veelvuldig aan te klikken, waardoor ook vrienden van personeelsleden zomaar een afspraak kunnen maken. Als die afspraak online is gemaakt, worden er verder geen vragen gesteld. Verschillende Gelderlanders hebben op deze manier een prik gekregen.

Zo blijkt het vaccinatieplan zo lek als een mandje. Tenminste, voor een deel van de doelgroep. Voor de groep die op dit moment eigenlijk als eerste aan de beurt zou zijn, de zestigplussers, is er wel een strenge controle. Onder die groep is er veel frustratie dat zij nog niet zijn geprikt door de huisartsen, terwijl bij de GGD al wel jongere leeftijdsgroepen aan de beurt komen.

60-plussers worden wel streng gecontroleerd

Als een 61-jarige probeert een afspraak te maken bij de GGD, bijvoorbeeld omdat diegene geen AstraZeneca-prik wil , wordt die wél simpelweg uit het systeem gefilterd, op leeftijd. Vorige week bleek dat de GGD wekelijks drieduizend mensen moet bellen om afspraken af te zeggen. Die snelle leeftijdscheck in de systemen geldt echter niet voor mensen die zeggen door de huisarts te zijn uitgenodigd, dat kunnen immers ook twintigers en dertigers zijn.

Dat er mensen succesvol voordringen wordt bevestigd door een woordvoerder van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. "We krijgen meerdere signalen dat het mensen lukt om voor te dringen."

'Gaan uit van eerlijkheid'

Ook de woordvoerder van De Jonge keurt het gedrag af. Toch zullen er geen extra maatregelen genomen worden om de fraude te bestrijden. "We hebben de keuze gemaakt voor een eenvoudig aanmeldsysteem, zonder veel controles, om snel te kunnen werken. Daarbij gaan we inderdaad uit van de eerlijkheid van mensen."

Bovendien is het probleem niet zo groot, stelt het ministerie. "We zien geen grote verschillen in het aantal mensen dat is uitgenodigd en het aantal mensen dat zich aanmelden. Mocht dat wel zo zijn, dan overwegen we andere stappen te nemen."