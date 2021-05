Bob Rekelhof (22) volgt onverschrokken zijn eigen pad als dakloze. Aan geld geen gebrek, maar de dagelijkse sleur die het huisje-boompje-beestje-leven kan brengen, trekt hem niet aan. 'Elke ochtend hetzelfde huis verlaten en 's avonds daar weer thuiskomen, steeds hetzelfde bed opmaken: van zo'n levensstijl ga ik een beetje dood van binnen. Ik doe het anders.'

Volgens Rekelhof lijkt men moeite te hebben met 'andere' levensstijlen. "We kijken raar op van jongens die zich verkleden als prinses of van iemand die dus bewust zonder huis leeft." Maar de Dordtenaar leeft graag buiten het boekje. "Ik maak soms gekke keuzes. Ik lak een keer mijn nagels, fiets soms naar het bos om eens lekker te schreeuwen en ik fietste al eens naar Turkije, zonder planning of geld."

Rekelhof was niet van de ene op de andere dag dakloos. Het gebeurde geleidelijk. "Ik woonde eerst samen met mijn vriendin. Die relatie kwam ten einde en ik vertrok voor een paar maanden naar het buitenland. Bij terugkomst had ik geen woning meer." Kort na zijn terugkeer in Nederland kreeg hij van een vriend een tip voor onderdak. "Die vriend stelde voor dat als ik drie dagen per week bij zijn bedrijf zou werken, ik dan bij hem kon wonen. Ik zag dat wel zitten."

De twintiger woonde en werkte bij die vriend, maar op een gegeven moment werd het weer tijd voor wat nieuws. Rekelhof: "Ik kwam in gesprek met de vader van een vriendin van me. Ik vroeg hem of ik daar kon wonen en hij vond het geen enkel probleem. Ik voerde de katten, maakte het huis schoon en ik kookte." Maar ook dat was een tijdelijk iets. "Nu slaap ik eigenlijk elke week ergens anders."



Werk

Volgens Rekelhof is zijn leven heus niet zo wild als het lijkt. "Ik heb dan misschien geen vaste woonplaats, maar heb ik dat nou écht nodig?" De Dordtenaar benadrukt ook de voordelen. "Ik hoef niet bezig te zijn met de 650 euro huur die ik elke maand moet aftikken. Natuurlijk betaal ik wel wat mee aan de huur van de mensen waarbij ik op dat moment logeer, maar het scheelt enorm als je het samen deelt. Het wonen interesseert me verder niet, zolang ik maar wel ergens kan werken."

Hij heeft ervoor gezorgd dat hij in ieder geval kan werken. "Ik heb een atelier in DOOR op de Spuiboulevard en een kantoor in Utrecht. Ik ben filmmaker en ik voer klussen uit in heel het land." Ook voor zijn werkzaamheden komt het dakloze bestaan niet slecht uit. "Ik hoef niet op en neer te reizen naar plekken voor werk. Waarom zou ik, als ik ook gewoon een week in een stad kan wonen? Ik bespaar tijd, maar ik zie ook wat al die steden te bieden hebben. Ik ontmoet mensen en houd spanning in mijn leven. Die prikkels heb ik nodig."

Vrije uurtjes

Ook in zijn eigen stad, Dordrecht, heeft Rekelhof zijn werkzaamheden. "Ik film nu wat bij de V&D met etalage-art. Ik werk dus voor DOOR en heb wat klussen voor de bibliotheek in het centrum: AanZet." De jonge filmmaker wil de coronacrisis niet bagatelliseren, maar door de maatregelen heeft hij niet heel veel minder werk. "Alles gaat voor mij wel door. Ik let op de maatregelen, maar omdat ik veel werk, heb ik eigenlijk weinig van de pandemie meegekregen. Maar corona is vreselijk en ik heb in mijn omgeving veel ellende gezien. Deze pandemie moet je serieus nemen, daarom ben ik wel voorzichtig."

Rekelhof heeft wel nuttig gebruikgemaakt van alle vrije uurtjes. "Alle tijd die ik overheb, stop ik nu in nieuwe hobby's of kunstprojecten. Mijn leven is eigenlijk 'gekickstart'. Alles lijkt goed te gaan."

Vooroordelen kloppen niet

De jonge videomaker snapt het als mensen zijn levensstijl niet meteen begrijpen. "Ik snap dat mensen bij zichzelf afvragen: je bent afhankelijk van anderen en je profiteert zomaar van anderen, dat hoort toch niet? Die vragen krijg ik ook vaak. Maar naar mijn mening zijn we al afhankelijk van elkaar. Zonder supermarkten is er geen eten, zonder waterzuiveringsbedrijven geen water, zonder energiecentrales geen verwarming."

Volgens Rekelhof lijkt het er in de maatschappij op dat je jezelf bezwaard moet voelen om gebruik te maken van het huis en de gastvrijheid van andere mensen. "Je bent dakloos en dan moet iedereen maar zijn huis voor je beschikbaar stellen, maar dat vooroordeel klopt niet. Mijn vrienden stellen eigenlijk altijd zelf voor of ik blijf slapen. Daarnaast merk ik dat ik een betere band met mensen opbouw, door die afhankelijkheid. Verbondenheid vind ik belangrijk."

Verschillende meningen

Rekelhof staat nu ingeschreven bij zijn moeder, daar gaat zijn post ook naartoe. Zijn moeder vindt de alternatieve levensstijl van zoonlief verschrikkelijk, maar dat mag hun band niet schaden. "Uiteindelijk accepteert mijn moeder mijn keuzes en heeft ze vertrouwen in wat ik doe.''

Wel staat haar mening haaks op die van haar zoon: "Ze heeft het idee dat ik een stabiel thuisfront nodig heb en vanuit daar mezelf verder kan ontwikkelen. Ze denkt dat dat de sleutel is tot geluk." Rekelhof lacht. "Maar dat is juist de hele grap natuurlijk, ik heb die prikkels nodig om gelukkig te zijn. Ik heb al drie jaar lang alleen een backpack en een koffer. Verder heb ik helemaal niks en op deze manier bén ik gelukkig."

Of Rekelhof voor altijd dakloos wil blijven, weet hij nog niet. "Misschien komt er ooit wel een dag dat ik deze levensstijl te heftig vind. Dan kan ik altijd nog een huis nemen. Ik probeer nu vooral mee te gaan met de flow. Eigenlijk is dit ook meer een soort experiment, mijn levensstijl staat niet vast en ik weet niet hoe dingen in de toekomst gaan lopen. Wel weet ik dat door deze keuze mijn leven veel spontaner is geworden."

Hij geniet van zijn huidige leefstijl en maakt zich weinig zorgen om het vinden van onderdak. "Het is belangrijk dat we beseffen dat er ook andere manieren van leven zijn. Maak beslissingen die niet logisch lijken, maar voor jou wel logisch voelen."