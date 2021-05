Samen voor Eindhoven hoopt deze zomer ouderen weer plezier en gezelligheid te kunnen bieden, na een coronajaar vol zorgen en eenzaamheid. Philips gaat hen helpen om de wensen van honderden bewoners van zorgcentra van Vitalis, Oktober en Archipel te vervullen.

"De tijden worden weer beter", zegt Hans de Jong, president van Philips Nederland. Hij heeft begin deze week alle medewerkers intern opgeroepen om zich als vrijwilliger op te geven.

"We hopen dat andere bedrijven ons voorbeeld volgen", zegt De Jong. Directeur Esther Hofstede van Samen voor Eindhoven hoopt dat ook: "Philips is een partner waar wij al jaren op kunnen rekenen, in goede en in slechte tijden. We zijn blij dat ze, nu er weer meer mogelijk wordt, opnieuw voor ons klaar staan. De aanmeldingen stromen binnen. We zijn nu druk bezig matches te maken."

Rondgeleid in Philips Museum

"We bestaan 130 jaar, en om dat te vieren gaan we in ieder geval ook 130 wensen vervullen", zegt De Jong. "Hopelijk worden het er een stuk meer. Zelf ga ik ook meedoen. Twee bewoners van Archipel Landrijt hebben de wens om rondgeleid te worden in het Philips Museum. Dat vind ik natuurlijk bijzonder leuk om te doen." Op dit moment zijn musea nog dicht. "Maar ik hoop ze in juni of juli is ons museum te mogen verwelkomen, gezien de versoepelingen van het kabinet. Tenzij het kabinet weer op de pauzeknop drukt natuurlijk."

Samen voor Eindhoven heeft het uiterste best gedaan om nieuwe, creatieve manieren te vinden om ouderen in de eerste en tweede coronagolf te helpen, bijvoorbeeld door maatjes via WhatsApp contact te laten houden. Maar ze werd net als veel andere organisaties wel zwaar getroffen door de gevolgen van de pandemie. Veel oudere vrijwilligers bleven thuis, veel vormen van vrijwilligerswerk werden door de coronamaatregelen tijdelijk onmogelijk. Daarbij komt dat Samen voor Eindhoven zich vooral richt op het activeren van werknemers van bedrijven. Maar door de crisis hadden die tijdelijk minder oog voor maatschappelijk ondernemen.

70 procent minder vrijwilligers

Hofstede: "Normaal groeien we elk jaar met 30 procent. Maar het afgelopen jaar hadden we 70 procent minder vrijwilligers dan normaal." Nu de vaccinatiecampagne versnelt en veel ouderen in zorgcentra hun prik hebben gehad, ziet ze weer kansen voor herstel.

Lenny Kuhr levert ook een bijdrage aan Hart Verwarmend Samen. Lenny Kuhr levert ook een bijdrage aan Hart Verwarmend Samen. Foto: Eddie Mol

"Eenzaamheid onder ouderen is het afgelopen jaar groot geweest. Vitamine A van aandacht is in deze tijd belangrijker dan ooit", zegt Hofstede. "Daarom zijn we de de campagne Hart Verwarmend Samen gestart, met Lenny Kuhr als ambassadeur. Bij 28 woonzorgcentra locaties van Archipel, Oktober en Vitalis ontvingen op Valentijnsdag ruim 3.500 bewoners een tas met koekjes in de vorm van een hartje én een wenskaart."

Samen voor Eindhoven heeft alle wensen nu in kaart gebracht. Naast Philips zullen ook bedrijfsvrijwilligers van o.a. ASML, DLL en NXP die in de loop van deze zomer in vervulling brengen, verwacht Hofstede. "Wat mij het meeste opvalt aan die wensen, is dat ze heel eenvoudig zijn. Een keer samen wandelen, samen koken of een visje halen op de markt."