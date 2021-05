Er zitten nog altijd veel minder vrouwen dan mannen achter het stuur in het openbaar vervoer, terwijl er wel een enorme behoefte is aan vrouwelijke machinisten en buschauffeurs. 'Je moet tegen een seksistisch grapje kunnen, je moet je aanpassen aan die mannelijke wereld.'

"Kijk, met deze trein gaan we zo richting Groningen Europapark." Treinmachinist Sylvia de Jong (52) -donkerblauw uniform, gekleurd sjaaltje om haar nek - staat op het perron van station Zwolle en wijst naar de Kahol Lavante trein die voor haar staat. De Zwolse wil net koers zetten richting de cabine, in spoorwegjargon ook wel 'bok' genoemd, wanneer een collega haar met een kopje koffie tegemoet loopt. Ze begroet de man terwijl ze het smalle trapje opklimt.

Meester

Ze kent vooral mannelijke collega's, vertelt ze. "De aanspreektitel van machinist is 'meester', óók als je een vrouwelijke machinist bent. Dat zegt wel iets over hoeveel vrouwen er vroeger machinist waren. Nu zijn het er gelukkig iets meer, maar nog steeds niet veel." Zelf gebruikt ze de term 'meester' nooit. "Ik noem mezelf gewoon machinist."

Treinmachinist Sylvia de Jong. Treinmachinist Sylvia de Jong. Foto: Frans Paalman

Ondertussen zit ze in de zwartleren stoel die midden in de cabine staat. Of het haar uitmaakt dat er zoveel mannen zijn? Ze is even stil. "Nee, ik zit hier toch alleen." Ze gebaart naar alle knopjes en schakelaars voor zich. "Kijk, met deze schakelaar regel ik de stroom. En met deze regel ik de lampen." Ze glimlacht. "Ik heb het mooiste kantoor van heel Nederland. Ik kan mijn geld verdienen met lekker uit het raam kijken. Je ziet veel onderweg: wilde dieren, mooie luchten. Elke dag wisselt het weer."

6 procent

Bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) werken ruim 19.000 mensen, van wie 31 procent vrouw is. Maar het aandeel vrouwelijke machinisten is een stuk lager: 6 procent. Er zijn niet alleen weinig vrouwelijke treinmachinisten, ook bij buschauffeurs is het aandeel vrouwen erg laag. "Jammer", noemt persvoorlichter Laura Steur van Transdev Nederland het. "Want het is zo'n leuk vak. In het openbaar vervoer hebben wij een dikke vierduizend mensen werken, van wie zo'n 15 procent vrouw." Bij busmaatschappij Keolis is zo'n 15 procent van de buschauffeurs vrouw.

Dat het merendeel van de buschauffeur man is, is zichtbaar in de kantine van Keolis, vlak bij de IKEA in Zwolle. Buschauffeur Manon Mallinckrodt (42) uit Zwolle wandelt in haar pauze de kantine even binnen voor een kopje koffie. "Er komt alleen soep of chocomel uit", bromt een mannelijke collega haar toe, terwijl ze op het knopje van de koffieautomaat drukt. Aan zijn tafel zit nog een zestal mannen, aan de tafel daarnaast ook. "Ja, het traditionele beeld van de buschauffeur is toch een man", verklaart Mallinckrodt wanneer ze een bekertje met chocolademelk vol laat lopen. "Maar ik heb ook echt wel vrouwelijke collega's, hoor! Het is echt niet alleen een mannenwereldje."

Pas als een beroepsgroep voor meer dan 15 procent uit vrouwen bestaat, gaat er echt iets veranderen aan de bedrijfscultuur, vertelt Greetje Timmerman, socioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Als je daar nog onder zit, zijn vrouwen eenlingen en gaan ze het niet redden in de mannelijke bedrijfscultuur. Dan blijven ze een uitzondering en zijn ze genoodzaakt zich aan te passen aan de dominante cultuur, of te vertrekken." Bij Keolis en Transdev gaat het dus de goede kant op, bij NS moet het aandeel vrouwelijke treinmachinisten nog een stukje omhoog om de mannencultuur te doorbreken.

Wervingsacties

Dat het aandeel vrouwelijke chauffeurs al boven die 15 procent komt, komt mogelijk doordat busorganisaties flink inzetten op een groter aandeel vrouwen binnen hun korps. Zo organiseerde Keolis een paar jaar geleden nog een grote wervingsactie voor vrouwelijke buschauffeurs. Buschauffeur Malinckrodt is door die wervingsactie bij Keolis gekomen. "En heel veel andere vrouwelijke collega's ook." Ook Transdev organiseert zulke wervingsacties speciaal gericht op vrouwen.

Als Mallinckrodt even later richting haar bus loopt, groet ze drie vrouwelijke collega's, die een voor een langslopen. Glimlachend: "Zie je wel! Echt niet alleen maar mannen. Maar wel méér mannen." Ze wijst naar een witte bus die in het midden van het terrein staat. "Daar staat hij! M'n elektrische bus. We gaan zo beginnen met een rondje Wehkamp."

Buschauffeur Manon Mallinckrodt in ‘haar’ bus. Buschauffeur Manon Mallinckrodt in ‘haar’ bus. Foto: Frans Paalman

Zoveel te winnen

Ook de NS zet in op meer vrouwelijke machinisten, vertelt persvoorlichter Anita Middelkoop. "We hebben nu een vrouwelijke president-directeur, die echt inzet op diversiteit. Bijna de helft van ons bestuur is vrouw. Dus we hopen dat dat in de toekomst gaat uitwerken op de rest van ons bedrijf." De NS roept dan ook op om je als vrouw te melden als je het beroep machinist ziet zitten. "Het is echt wel tijd dat meer vrouwen gaan solliciteren. Er is nog zoveel te winnen!"

De Jong ziet al dat er een verschil is met 'vroeger'. Ze is intussen weer even uit de cabine geklommen om nog even een kopje koffie te drinken. De trein is klaar voor vertrek: ze heeft de remmen en het licht gecontroleerd. "Ik werk al 32 jaar bij de NS, en 8 jaar als machinist. Toen ik net begon, was er vrijwel geen enkele vrouw als machinist. Nu kom ik ze af en toe wel tegen."

Ze gebaart naar de overkant van het spoor. "Kijk, daar aan de overkant staat Yvonne, een collega." Even later loopt ze nog een vrouwelijke mede-machinist tegen het lijf. Verbaasd: "Normaal kom ik nooit zoveel vrouwelijke collega's tegen! Het is alsof het zo heeft moeten zijn."

Flink aan hendels trekken

Het is belangrijk is dat er genoeg vrouwelijke ov-bestuurders zijn, vertelt socioloog Timmerman. "Het openbaar vervoer vervoert zoveel mensen. Het moet er voor iedereen zijn." Dat het ov nog zo weinig vrouwen aantrekt, heeft volgens Timmerman te maken met de geschiedenis van technische beroepen. "Iets met grote apparaten of machines wordt van oudsher gezien als mannelijk. Maar de moderne tijd heeft nieuwe definities van mannelijkheid, en die gedachte is - natuurlijk - achterhaald."

Dat herkent machinist De Jong. "Ja, het wordt nog wel gezien als een mannelijk beroep. Ik heb naast een rijdienst ook een rangeerdienst. Dan moet ik treinen combineren, bijvoorbeeld. Als dat niet lukt, moet ik flink aan hendels trekken. Dan word ik flink smerig." Ze toont naar haar roodgelakte nagels. "En dan springt mijn nagellak er wel eens af, ja."

"Mijn nagellak springt er wel eens af, ja." "Mijn nagellak springt er wel eens af, ja." Foto: Frans Paalman

Seksistische grapjes

Een andere reden dat openbaar vervoer nog zoveel mannelijke werknemers heeft, heeft volgens Timmerman te maken met de zogenaamde 'beroepssocialisatie'. "Het beroep gaat gepaard met bepaalde opvattingen over hoe je je gedraagt, welke waarden en normen je hebt."

Als je niet 'meedoet' met die opvattingen, kun je je buitengesloten voelen. Timmerman: "Je moet tegen een seksistisch grapje kunnen, je aanpassen aan die mannelijke wereld. Dan kan voor sommige vrouwen moeilijk zijn." Volgens de socioloog is er een manier om die bedrijfscultuur te doorbreken. "Werf niet een voor een vrouwen, maar op groepjes tegelijkertijd. Dan verander je de dominante mannencultuur."

De Jong heeft niet zoveel moeite met de seksistische grapjes, vertelt ze. Ze haalt haar schouders op. "Je moet af en toe een beetje meekletsen, en niet raar opkijken van bepaalde opmerkingen." Ze is weer op de bok geklommen en kijkt naar de tijd. "Nog twee minuutjes, dan gaan we." Even later schalt het fluitje van het conducteur over het perron. Langzaam laat De Jong de trein optrekken, tot hij uit het zicht is verdwenen.