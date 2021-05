Als deze week het songfestival bij 200 miljoen kijkers binnen rolt, gaat voor Marc Pos een wens in vervulling. Want hij is een van de regisseurs van het grootste televisiespektakel op aarde.

Een gek idee is het wel. In de tuin van Marc Pos (52), in Cromvoirt, zou je nú al kunnen zien hoe het Eurovisie Songfestival 2021 eruit ziet. Het tv-spektakel dat straks 200 miljoen kijkers aan de buis zal kluisteren, staat grotendeels in de steigers. Via het mobieltje van de regisseur kun je de laatste repetities, inclusief de juiste camerashots en lichteffecten bewonderen.

Natuurlijk gaat Marc Pos die beelden nog niet laten zien. Zoals hij zelfs niet al te veel over de shows wil verklappen. "Er zit een aantal verrassingen in. Als ik daarover iets vertel, is het effect weg." Morgen zal Europa het live meemaken. Dan is de eerste halve finale in de Rotterdamse Ahoy. Donderdag volgt de tweede halve finale, gevolgd door de grote eindstrijd op zaterdag.

Eindelijk gaat het dan toch gebeuren. Pos, die ruim anderhalf jaar geleden al als één van de regisseurs gepresenteerd werd, is er lange tijd alleen in zijn hoofd mee bezig geweest. Nu wordt het écht. We spreken Pos een paar dagen voor Hemelvaart, als er nog net tijd is voor een interview in Cromvoirt, de woonplaats die hij afwisselt met Amsterdam. De dagen daarna zal dat er niet meer inzitten. Dan leeft hij alleen nog maar in het parallelle universum van het songfestival.

Het wordt mooi

Ook al wil Pos niet te veel verklappen, zijn ogen verraden dat het mooi wordt. In de bubbel van Ahoy heerst een soort Oranjegevoel, vertelt hij in zijn tuinstoel.

"Het gevoel dat we dit met zijn allen aan het doen zijn. Die gezamenlijkheid vind ik heel mooi. We krijgen ook allemaal berichten van vakgenoten die heel graag zouden doen wat wij nu aan het doen zijn, maar ons alle succes toewensen. Of het druk geeft? Daar ben ik totaal niet mee bezig. Die 200 miljoen kijkers zeggen me niks. Bij een miljoen kan ik me al niks voorstellen."

Het songfestival telt dit jaar drie regisseurs, van wie Pos er één is. De andere twee regisseurs, Marnix Kaart en de Zweed Daniel Jelinek, regisseren de acts. Belangrijke kanttekening daarbij is dat de landen zelf de baas zijn over hun eigen optreden. Wil het land een camerashot, overgang of lichteffect anders zien, dan hebben Kaart en Jelinek zich daarnaar te voegen.

Pos heeft van dat soort machtsverhoudingen minder last. Hij regisseert de opening en de zogeheten intervalacts. Dat zijn optredens 'tussendoor' die Nederland als gastland zelf mag invullen. Israël koos er twee jaar geleden bijvoorbeeld voor om superster Madonna voor veel geld te laten overvliegen; zij zong vervolgens ook nog vals. Nederland daarentegen, geeft talent van eigen bodem een kans.

Zo staan zangeres Davina Michelle en actrice Thekla Reuten dinsdag op het menu. Zij gaan volgens Marc Pos 'op een zeer poëtische manier de Nederlandse relatie met water vertalen'. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van augmented reality; dat is het vermengen van de werkelijkheid met virtuele beelden.

Balletdanser en BMX'er

Likkebaardend verklapt Pos verder details over een optreden op donderdag: balletdanser Ahmad Joudeh en BMX-fietser Dez Maarsen voeren dan een dans uit, die met topchoreografen tot stand kwam. Ze verbeelden een relatie die 'met een knal' op de klippen loopt, maar daarna door grote liefde toch weer heelt. "En dat op een klassiek stuk waar muziekproducer Eric van Tijn en ik een soort enigma-achtige track van hebben gemaakt (een soort new age, red.)."

Zaterdag is het de beurt aan dj Afrojack en zangeres Glennis Grace. Ook hun optreden wordt vermengd met eerder gemaakte beelden. "Er zit durf in alle acts", vat Pos samen. "We willen de wereld vakmanschap, innovatie en creativiteit laten zien. De afzender van iets zijn waar iedereen plezier aan beleeft."

De Verraders

Door corona moesten sommige ideeën de prullenbak in en werden andere ideeën geboren, vertelt de regisseur verder. Ook de setting in de Ahoy is bijvoorbeeld anders dan normaal. Voor het podium zitten de artiesten en hun gevolg, in de zogeheten greenroom. Daaromheen staan de tribunes met publiek. Ditmaal dus géén mensen die met vlaggetjes voor het podium staan.

Zelf is Pos ook een songfestivalkijker, zij het niet van het soort dat alle feitjes uit het hoofd kan reproduceren. "Maar gewoon, lekker met mijn eigen gezin, kijken naar wat mooi of soms juist best vreemd is." Uiteindelijk is het songfestival puur entertainment, zegt hij. Een reizend circus, waarvan Pos voor één keer deel mag uitmaken. Dat is schitterend, zoals zijn hele jaar al bijzonder is.

De regisseur is bedenker en producent van tv-programma De Verraders, dat bij RTL een megasucces werd en inmiddels ook aan andere landen verkocht is. Hij ging een samenwerking aan met productiemaatschappij IDTV, waar hij creatief directeur werd.

En hij maakte de veelgeprezen documentaire Veerkracht: een gevecht tegen corona. Daarin wordt het indringende verhaal van het Udense ziekenhuis Bernhoven tijdens de coronacrisis verteld.

Pos noemt het zijn belangrijkste werk tot nu toe. "Met de meeste impact bedoel ik. Wat voor een verhalenverteller een grote ambitie is. De impact van het songfestival is ook groot, maar toch anders, het is regelrecht vertier."

Niettemin is Pos als de dood om, vlak voor het moment suprême, zelf nog besmet te raken. ,Ik ben supervoorzichtig." Ook al is alles tot in detail voorbereid, het moment van de live uitzending beschouwt hij als pure magie. "Dat er in een regiewagen naast de Ahoy zoveel lijnen samenkomen. En dat er dan één signaal met heel Europa gedeeld wordt, dat heb ik altijd een magisch begrip gevonden."