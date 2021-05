Corona zette ons winkelgedrag serieus op z'n kop. Maar hoe meer het 'normale leven' dichterbij komt, hoe meer het geld zal rollen. Ruim drie op de tien Belgen zijn van plan om meer geld uit te geven deze zomer. Want online shoppen bleek toch niet helemaal hetzelfde, en velen hebben best wel wat geld kunnen sparen.

Corona deed ons massaal online shoppen, maar de goesting om offline geld uit te geven, groeit met de dag. Hoe meer dat verdomde virus uit ons leven verdwijnt, hoe meer we zullen spenderen, blijkt uit een bevraging van handelsfederatie Comeos, in samenwerking met de Thomas More-hogeschool, bij meer dan 2.200 Belgen. "Bijna één op de drie zegt te verwachten vanaf de zomer meer of veel meer offline te zullen uitgeven. Dit is lichtjes ten nadele van de onlineverkoop", zegt Comeos-econoom Wim Van Edom.

En dat doen we niet alleen om de koopwaar te 'voelen' en meteen mee naar huis te kunnen nemen, maar ook door de sociale belevenis die shoppen voor velen toch is, zo blijkt uit de antwoorden.

Al kent de econoom van Comeos nog een verklaring: "Hoewel we veel uitgaven aan renovaties en de herinrichting van de tuin, werd er ook en masse gespaard - nooit stond er meer geld op onze spaarboekjes (volgens de recentste cijfers een recordbedrag van 320 miljard euro, red.). Doe-het-zelf-, tuin- en interieurzaken beleefden gouden tijden, maar heel wat andere aankopen werden uitgesteld. Het ziet ernaar uit dat er vanaf de zomer weer stevig gespendeerd zal worden, met een grote boost vanaf september, wanneer de meesten zijn gevaccineerd."

Eten, drinken en reizen

Ons geld zal eerst gaan naar alles wat we zo lang hebben moeten missen. De horeca staat ruim bovenaan de lijst bij de bevraagden: ruim één op de twee (57 procent) verwacht meer te zullen uitgeven op café of restaurant eens de Covid-maatregelen dat ook echt toelaten. Reizen staat op nummer twee, kort gevolgd door vrije tijd en evenementen. "Ook de kledingwinkels kunnen zich in de handen wrijven: 29 procent zegt opnieuw meer te zullen uitgeven aan mode als alles weer een beetje zoals vroeger is. Wellicht profiteert die zwaar getroffen sector dus mee als horeca en evenementen weer draaien, en we om terug naar kantoor te gaan meer nodig hebben dan een trainingspak of onesie."

Bang voor besmettingen

Comeos peilde eveneens naar wat er ons eventueel van weerhoudt opnieuw een winkel binnen te stappen. Wat blijkt? Klanten haken niet zozeer af door maatregelen zoals een tijdslimiet van 30 minuten of het verplicht alleen winkelen, zoals nochtans lang door de sector zelf aangehaald. "Wel de angst voor het virus zelf, en dan vooral de hoge besmettingscijfers, schrikken af." Winkeliers kunnen dan ook geen beter nieuws krijgen dan dat het aantal nieuwe gevallen drastisch afneemt, aldus Van Edom.

Meer dan de helft van de shoppers geeft wel aan (grote) moeite te hebben met drukte. 67 procent van de ondervraagden mijdt drukke winkelstraten. Ongeveer een even groot deel zegt ook niet in een wachtrij te gaan staan om een winkel binnen te kunnen.

Parking minder van tel

Prijs en productaanbod blijven belangrijke factoren, die bepalen of we al dan niet een welbepaalde winkel binnenstappen. Daar veranderde Covid niks aan. Maar door de epidemie is veilig kunnen winkelen nu een extra factor die door shoppers mee in overweging wordt genomen. "Sterker nog: coronaveilig winkelen is vandaag zelfs belangrijker dan parkeergelegenheid in de buurt, wat voor Covid toch steevast een van de belangrijkste criteria was."

Dat we ons ook tijdens het winkelen wellicht nog een hele tijd aan regels zullen moeten blijven houden, vinden shoppers dan ook niet zo erg. Integendeel: ze geven massaal aan de maatregelen belangrijk te vinden. Drie op de vier gebruiken steeds de alcoholgel aan de ingang en houden afstand van personeel en andere klanten. We raken de winkelwaar bovendien niet meer aan dan nodig, zeggen we. "We nemen niet zozeer aanstoot aan de maatregelen op zich, wel aan medeshoppers die ze niet volgen", aldus Van Edom. "Zo ergeren zeven op de tien er zich aan wanneer anderen in de winkelstraat geen afstand bewaren."