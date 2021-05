Een uur geleden zat hij nog in de beveiligde ruimte in zijn huis vlakbij Tel Aviv. 'Alleen vanmorgen al is zo'n elf keer het luchtalarm afgegaan', zegt Rudie Elferink. De geboren Langevener woont al veertien jaar in Israël. De huidige beschietingen zijn de heftigste die hij heeft meegemaakt.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat het Hemelvaartsdag is in Twente en er dauwtrappers fietsen door vredige landschappen, lijkt voor Elferink op deze donderdagmiddag onwezenlijk ver weg. Sinds twee dagen staat het leven van hem, zijn vrouw Shirley en dochter Shirleen volledig in het teken van het als een steekvlam opgelaaide conflict tussen Israël en de Palestijnen. Reshion Lezion, de stad waar hij woont, ligt in een gebied dat in 2014 doelwit was van de eerste langeafstandsraket van Hamas.

Voortdurend in de vuurlinie

"Dat allereerste projectiel kwam hier 100 meter verderop terecht. De flat waarin we woonden, trilde op zijn fundamenten. Sindsdien liggen we voortdurend in de vuurlinie, de ene keer wat heftiger dan de andere. Maar wat er nu gebeurt, heb ik nog nooit meegemaakt. Steeds opnieuw gaat het luchtalarm, en steeds opnieuw gaan we de trap af naar de beveiligde ruimte die iedere woning hier sinds 2014 heeft."

Elferink (60), geboren in Langeveen, deed vooral in de eerste nacht geen oog dicht. "Het schieten ging maar door. De tweede nacht was het iets minder, maar in tegenstelling tot andere keren blijven die raketten nu ook overdag komen. Minder dan 's nachts, maar ze komen wel. Vanochtend alleen al elf keer. De meesten worden gelukkig onschadelijk gemaakt door het Israëlische Iron Dome Systeem, maar een aantal komt wel degelijk neer. Bij de familie van mijn aanstaande schoondochter aan de overkant was er gisteren een inslag."

Rudie Elferink in de beveiligde ruimte van zijn huis in Rishan lezion. Rudie Elferink in de beveiligde ruimte van zijn huis in Rishan lezion. Foto: Familie Elferink

Veertien jaar alweer woont hij in Israël. Als logistiek en administratief medewerker van de Verenigde Naties vestigde hij er zich in 2007. Voor diezelfde organisatie werkt hij momenteel in Zuid-Soedan, al blijft Israël zijn thuisbasis. "Ik ben toevallig twee weken geleden teruggekomen, onder meer voor het huwelijk van mijn dochter. Dat staat voor 18 mei gepland. Het is eerder uitgesteld vanwege corona, en kan ook nu vermoedelijk niet doorgaan."

Steeds alert

In hun appartement op de zesde verdieping van een flat proberen Elferink en zijn gezin zoveel mogelijk door te gaan met hun gewone leven. Bang zijn ze niet, zegt hij, wel voortdurend alert op alles wat er in hun omgeving gebeurt. "Je leeft met het nieuws, met het geluid van het luchtalarm. Zo gauw de richting van een raket is bepaald, wordt het mogelijke inslaggebied gewaarschuwd. Iedereen weet dan ook wat hem te doen staat. We zijn eraan gewend. Gevaar hoort hier bij het leven. De kunst is om nuchter te blijven en na te denken. Het klinkt bizar, maar ook de gewone dingen gaan hier door. Vlak voordat het laatste alarm ging, zaten we hier prinsheerlijk op het balkon."

Elferink is het gewend in risicogebieden te leven. Veertig jaar geleden werkte hij als Nederlands militair voor de VN-vredesmacht in Libanon en later in de Sinaï-woestijn. "Daar zag ik ook voor het eerst mensen met blauwe emblemen op hun jas. Ze deden het werk achter de schermen, administratief, technisch en logistiek. Na mijn afzwaaien als militair heb ik gesolliciteerd door een brief te sturen naar de VN in New York. Tot mijn grote verbazing werd ik aangenomen."

Gepantserd glas

De beveiligde ruimte in zijn huis is een klein vertrek met betonnen muren, een raam van gepantserd glas, en een zware vergrendelbare metalen deur. Het kwam in de plaats van de collectieve schuilkelder waarmee de meeste flatgebouwen in Israël zijn beveiligd. Om de bedompte sfeer wat op te vrolijken heeft hij er het gesigneerde Oranjeshirt opgehangen dat hij als Heracles-supporter in 2010 kreeg in het kader van het WK in Zuid-Afrika.

"Gelukkig zitten we er steeds maar kort. Tien minuten, een kwartier hooguit, dan is het meestal voorbij. Tot het volgende alarm komt, en je weer naar die ruimte moet. Wat we van die raketten merken zijn de explosies als ze worden neergehaald. Je ziet ook voortdurend de lichtbollen van de Iron Dome. Zonder dat systeem waren er hier duizenden doden geweest."

Raketten afgevuurd in Gazastad. Raketten afgevuurd in Gazastad. Foto: AFP

Hoe lang het conflict nog gaat duren? Elferink heeft geen idee. Als VN-medewerker wil hij zich liever niet uitspreken over de Palestijns-Israëlische kwestie. "Wat ik hier zeg, is persoonlijk. Laten we in hemelsnaam hopen dat er heel snel een bestand komt. Andere keren gebeurde dat meestal al na een paar dagen, of het nu ook zover komt betwijfel ik. De Israëlische regering lijkt dit keer vastbesloten om door te gaan. De rellen die er nu overal zijn, helpen zeker niet. Ook hier in de buurt ging het mis. Het gevoel dat het gevaar nu ook van binnenuit komt, zorgt bij iedereen voor grote onzekerheid. Het is diep tragisch wat hier gebeurt, voor beide kanten."

Ooit oplossing

Zelf hoopt hij in juni weer te kunnen vertrekken naar Soedan. Wat hij daar de afgelopen maanden zag, sterkt hem in de overtuiging dat er ook tussen Israël en de Palestijnen ooit een oplossing zal komen.

"Vijftig jaar geleden was het nog bonje tussen het Noord- en Zuid-Soedan. Noord, dat waren de Arabieren, zuid de Afrikanen. Nu bestaan ze min of meer als vreedzame staten naast elkaar. De huidige problemen zijn meer intern in Zuid-Soedan, tussen noord en zuid gaat het relatief goed. Stap voor stap, met vallen en opstaan, is er in dit uitzichtloze conflict toch iets bereikt. Ik hoop nog steeds dat het ook met Israël en Palestina zover zal komen."