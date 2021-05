Precies 81 jaar na het vernietigende bombardement op Rotterdam, is de lijst met namen van de slachtoffers van deze grootste tragedie uit de historie van de Maasstad nog steeds niet compleet. Op dit moment zijn 450 van de naar schatting 850 omgekomen personen bekend. Het Stadsarchief Rotterdam roept nabestaanden op om de doden van 14 mei 1940 alsnog te melden.

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vanmiddag lezen kinderen van de Bahá'í-gemeenschap in de Laurenskerk elf namen op van Rotterdamse kinderen, die tijdens de Duitse bommenregen en het daarop volgende inferno het leven lieten. De hoop is dat door de oproep van het archief volgend jaar een compleet overzicht van de op deze onheilsdag gestorven mensen - voor een groot deel begraven op Crooswijk - kan worden gegeven. De laatste telling stamt uit 2012, toen alle overlijdensakten van 14 mei werden gepubliceerd.

Ziekenhuizen

Dat er nog minstens 400 namen missen, is deels te verklaren, zegt directeur Jantje Steenhuis. "Veel gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Als ze daar zijn overleden werden ze in die plaatsen aangegeven. Daarnaast is niet altijd vast te stellen wie slachtoffer is geweest van het bombardement en wie niet", legt ze uit.

De laatste aangifte dateert van maart 1942. Rotterdammer Martinus Loos geeft dan het overlijden van zijn vrouw - 38 jaar oud - en vijf kinderen tussen de 7 en 15 jaar aan. "Martinus, op dat moment 49 jaar, zet zijn handtekening onder alle akten. De handtekening op die van zijn vrouw, Elisabeth van den Oosten, is gevlekt..."

Puinruimers zijn bezig het Pompenburg weer begaanbaar te maken. Puinruimers zijn bezig het Pompenburg weer begaanbaar te maken. Foto: Stadsarchief Rotterdam

Schoonfamilie

Sinds 1920 is het gebruikelijk dat begrafenisondernemers en lijkbezorgers aangifte doen bij de Burgerlijke Stand. "Maar tijdens de eerste maanden van de oorlog zijn het juist familieleden die sterfgevallen komen melden, zoals vaders, moeders, ooms, man, vrouw, opa, schoonfamilie", klinkt het. "Soms komen er familieleden over uit andere plaatsen om het overlijden van iemand aan te geven."

De omgeving van de voorheen zo sfeervolle Hoogstraat. De omgeving van de voorheen zo sfeervolle Hoogstraat. Foto: Stadsarchief Rotterdam

Het archief hoopt op massale steun van de bevolking voor deze bijzondere actie. Wie familieleden is verloren tijdens het bombardement van 14 mei 1940, kan een mailtje naar brandgrens@gmail.com sturen, met daarbij de naam en de geboortedatum van de betrokkene. "Alleen met uw hulp kunnen we de lijst met slachtoffers van het bombardement compleet maken."

Vak GG op de Algemene Begraafplaats in Crooswijk, een veld waar veel slachtoffers van het bombardement begraven liggen. Vak GG op de Algemene Begraafplaats in Crooswijk, een veld waar veel slachtoffers van het bombardement begraven liggen. Foto: Jan de Groen