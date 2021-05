'Boom, boom, boom, boom', doet de sector van de seksspeeltjes. Uit de verkoopcijfers van het afgelopen jaar blijkt dat de klant luidkeels meezingt: 'I want you in my room.' Heeft de lockdown ons libido op ontdekkingsreis gestuurd?

"We willen mensen vooral niet het gevoel geven dat ze in een of andere louche seksshop staan. Dat ze iets doen wat niet mag", zegt Jolijn Van Eenoo, conceptmanager van de 'prikkelende' winkelketen Tutti Passi. Toch voelt de drempel er iets hoger dan bij de andere winkels van de Gentse Brabantdam. In de eerste ruimte brengen de schappen geen nieuwe zomercollecties maar vibrators in alle kleuren, maten en vormen. Iets verderop - wat meer onttrokken aan het zicht van de toevallige straatpassant - treffen we dildo's, anale plugs of een masturbatiemachine die voor een keukenapparaat zou kunnen doorgaan.

Het is "mijn eerste keer", zeg ik haar meteen, en dat treft. "Dat zijn mijn favoriete klanten", glundert Van Eenoo. Zo heeft ze er het afgelopen jaar een pak zien binnenlopen.

Na de eerste lockdown leek de aarde nochtans te zijn gestopt met vibreren. Op seismologisch vlak dan toch. In 2020 was er tot 50 procent minder 'seismische ruis', hoogfrequente trillingen die onder meer door industrie of vliegtuigen worden geproduceerd. Maar in onze slaapkamers - of elders in huis - werd er serieus wat af getrild. In het lijstje met 'dingen die het afgelopen jaar opvallend vaak werden aangeklikt', mogen seksspeeltjes zich met glans bij de gravelbikes en roeitrainers voegen.

Vibrators

Het Nederlandse EDC Retail, dat met Pabo en EasyToys de grootste webshops in onze contreien bezit, zag de populariteit van sextoys in België samen met de curves omhoogschieten. In april 2020 was de omzet meteen tweeëneenhalf keer zo hoog. Gemiddeld steeg de omzet sindsdien met 40 procent, met de allergrootste piek in november 2020. Bij de Belgische webwinkel Erovibes, iets kleiner van omvang, hetzelfde verhaal: de omzet steeg met ongeveer de helft. Vooral de verkoop van vibrators lijkt wel één langgerekte climax.

Het effect van de coronacrisis op onze seksualiteit is dan ook immens, merkt klinisch seksuologe en relatietherapeute Chloé De Bie. Afspraken in haar praktijk zijn ten vroegste in november mogelijk. "Mensen zijn het afgelopen jaar enorm uitgedaagd om het binnen vier muren plezant te maken of te houden", zegt ze.

Singles kampten met huidhonger, zagen de mogelijkheden op een date - en een wip - in de wachtkamer geplaatst. Koppels die 24 op 7 op elkaars lip zaten, kregen dan weer een serieuze knauw in hun seksuele verlangens. "Breng twee zandkorrels dicht bij elkaar en het schuurt", zegt De Bie. "Je kan niet verlangen naar wat je continu hebt."

Luchtdrukvibrator

De spanning van 'stiekem op de achterste rij in de cinema' is bij veel mensen vervangen door een huiselijk speeltje. Vibrators en seksrobots werden als perziken en aubergines uit de winkelrekken geplukt. Niet alleen online, wat vaak de laagdrempelige, anonieme stap is. "Ik weet nog goed dat er hier op 31 oktober, vlak voor de sluiting van de winkels in het najaar, een grote drukte was", zegt Van Eenoo. "Dan weten we toch weer wat te doen de komende maanden", klonk het bij heel wat mensen. Zelfs de bondage-artikelen verkochten goed. Dan mag je al amper buiten komen, laat je jezelf thuis ook nog eens vastbinden", lacht ze.

Rebecca Verreth: 'Mijn beste dagen heb ik gedraaid in 2020.' Rebecca Verreth: 'Mijn beste dagen heb ik gedraaid in 2020.' Foto: Thomas Sweertvaegher

"Mijn beste dagen ooit heb ik allemaal gedraaid in 2020" , zegt ook Rebecca Verreth, die al een tiental jaar de Mechelse zaak Loveware uitbaat. Voor veel van die ondernemingen bleef het voorbije jaar financieel moeilijk, omdat 'homeparty's' en 'upperdare-feestjes' allemaal wegvielen. Maar als de zaak open was - "vreemd genoeg zijn wij nooit als essentiële winkel bestempeld" - lag de omzet per klant wel een pak hoger. "Vaak hadden ze ook al een heleboel research gedaan, vooraleer ze naar de winkel kwamen", zegt Verreth.

Geen lelijk ding meer

Bij Tutti Passi passeert het hele gamma aan seksspeeltjes voor mijn neus. Daar zitten nog steeds klassiekers bij, zoals de 'anatomisch correcte neppenis' - eerder aan de rechterkant van de Gauss-curve qua grootte, weliswaar. Maar de sextech heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten. Vibrators zijn geen lelijk ding meer, ze zijn ook "zachter voor de clitoris en produceren minder geluid", zegt seksuoloog Wim Slabbinck. "De voldoening bij gebruikers ligt ook een pak hoger." Sommige producten beloven '99 procent garantie op een orgasme'.

De joystick die al die elementen samenbrengt en momenteel het vlotst over de toonbank gaat is de luchtdrukvibrator. In plaats van vibratie, wrijving of trilling wordt er een vacuüm gecreëerd rond de clitoris, die dan gestimuleerd wordt door pulsaties. Volgens Van Eenoo kan je het gevoel een beetje vergelijken met iets te dicht bij de geluidsboxen staan op een festival en overspoeld worden door geluidsgolven, maar dan zonder eventuele gehoorschade. "En in plaats van je hele lichaam, is de sensatie voor het hele clitorale complex bestemd."

Verademing

Het is de 'Pop It' onder de seksspeeltjes, een 'aha-erlebnis' voor heel wat vrouwen die moeilijk tot een orgasme komen, zeggen ook de seksuologen. "Voor vrouwen die nog nooit tot een orgasme zijn gekomen, is het echt een verademing", merkt De Bie in haar praktijk. "Maar ik zie het evengoed aan de reacties online. Meestal gaan mensen geen recensie schrijven over het speeltje waarmee ze zich bevredigen. Wel, ik heb vandaag nog nooit zo veel positieve reviews zien passeren."

Ook "alles vanop afstand" is de voorbije maanden een hit, vertelt Ruud Poppe, die onder het alias Miss Poppie blogt over seksspeeltjes. "Via een app kan je dan het speeltje besturen, vaak een eitje dat de vrouw in de vagina inbrengt. De partner beslist dan hoe hard het speeltje vibreert." Speeltjes die vroeger werden meegenomen op restaurant, bedien je tegenwoordig van aan de andere kant van de landsgrens. "En ik hoorde eveneens van een koppel dat de man de afstandsbediening hanteerde tijdens lockdownwandelingen", vertelt Van Eenoo. "Zo werden die toch iets spannender."

Rebecca Verreth in haar winkel Loveware Rebecca Verreth in haar winkel Loveware Foto: Thomas Sweertvaegher

Falen

Het past allemaal in de evolutie die seksspeeltjes de voorbije jaren doormaken. Ze zijn in de perceptie verveld van viezige voorwerpen tot een vorm van wellness en zelfverzorging. Onder beroemdheden vormen ze zelfs een statussymbool. Gwyneth Paltrow loopt voorop met haar platform Goop, maar ook topmodel Cara Delevingne, zangeres Lilly Allen of actrice Dakota Johnson hebben hun naam aan een seksspeeltje verbonden. En als Kim Kardashian aan de uitgang van de seksshop met een hele lading gadgets door paparazzi 'betrapt' wordt, laat ze zich niet van de wijs brengen: "Ik denk dat ik me hiermee goed ga amuseren."

We zijn dan ook steeds meer utilitair in de beleving van onze seksualiteit, zegt De Bie. "De bol.com-samenleving wil snelheid en efficiëntie." Geen kaarsjes en andere inspanningen om in de mood te komen, maar vijf minuutjes ontlading tijdens een monotone thuiswerkdag - wel de webcam even afzetten dan - of voor het slapengaan om te dutten als een roos. "Het is trouwens logisch dat de vibrator het meest favoriete speeltje is. Zulke trillingen maken, dat kan een man niet, hoor", zegt De Bie, daar snel aan toevoegend: "En een vrouw ook niet trouwens."

Intimiderend

Dat maakt het natuurlijk wel een beetje intimiderend. Wanneer ik door webshops scroll of door de seksshop slenter, borrelt steeds weer dezelfde vraag naar boven in mijn heteroseksuele mannenhoofd: is een seksspeeltje niet ook een beetje een toegeven dat je tekortschiet? Als het goed loopt, heb je zo'n genotsding toch helemaal niet nodig?

Slabbinck hoort het wel vaker: "Vooral de heteroman staat nog een beetje buiten dit verhaal, ze zien zo'n seksspeeltje als een teken van falen. Veel vrouwen zijn toch al voorbij dat punt."

Het assortiment is natuurlijk wat meer afgestemd op de vrouwelijke intieme zones, wat logisch is gezien de orgasmekloof niet meteen in het nadeel van de man is. Maar toch: we zien een überman genre Tom Waes niet meteen met een prostaatvibrator op zijn socials poseren.

Seksuele verlichting

"De meeste mensen gaan nochtans aan de slag met zo'n speeltje vanuit een positief verlangen om te exploreren", zegt De Bie, die stelt dat het 'the real deal' niet in de weg hoeft te staan. Het doorbreekt vooral de sleur, een gevoel dat in tijden van lockdown nooit ver weg is. Alleen: 'sleur' wordt door veel mensen als iets negatiefs gezien.

"Dat is het nochtans niet per se, met eten is dat net hetzelfde. Een pasta van een sterrenrestaurant verbreedt je horizon, het betekent niet dat je grootmoeders spaghetti plots niet meer lekker vindt. Het is vooral belangrijk om af te wisselen. Als je altijd een vibrator gebruikt, gaat je lichaam op den duur die sensatie nodig hebben om te kunnen genieten."

Jolijn van Eenoo: 'Zelfs de bondage artikelen verkochten goed.' Jolijn van Eenoo: 'Zelfs de bondage artikelen verkochten goed.' Foto: Thomas Sweertvaegh

Van Eenoo waarschuwt anderzijds voor het idee dat seksspeeltjes enkel rozengeur en maneschijn zijn, een teken van seksuele verlichting. "Soms gaat er bij klanten ook een enorme onzekerheid mee gepaard." Singles die hun eigen handen nu wel al lang genoeg hebben gevoeld. Mannen die tijdens de seks te snel klaarkomen. Vrouwen die worstelen met vaginisme en geen penetratie, ook niet met de vingers, kunnen ervaren. Speeltjes zijn ook niet altijd een wondermiddel vanaf minuut één. "Het is, zoals met seks, een zoektocht", zegt Slabbinck.

Zoektocht

Wat bij die zoektocht helpt: er is voor elk wat wils. Ruud Poppe stuurt meteen een heel lijstje door van seksspeeltjes die als instapmodel kunnen gelden. Van anale toys tot app-gestuurde vibrators, van toestellen die vooral uitwendig masseren - ook de minder intieme delen - tot speeltjes die perfect samengaan met seks. Zoals de We-Vibe Chorus, waarbij vagina en clitoris gestimuleerd worden terwijl de penis het feestje nog kan vervoegen. Of een penisring die niet alleen de erectie harder en sensitiever maakt, maar ook de kans op vroegtijdig klaarkomen verkleint en ook nog eens de vrouw stimuleert.

Sowieso is het geen ultiem redmiddel voor een relatie, zegt Slabbinck. "Maar het kan de seksuele relatie wel beter maken." Niet onbelangrijk, want seksuele gezondheid is sterk verbonden met mentale gezondheid. De gelukshormonen die vrijkomen bij een orgasme, kunnen zorgen voor minder stress of een betere slaap - nog zoiets waar de lockdown zijn impact op had. "Ik heb zelf drie kinderen", zegt Van Eenoo. "Ik kan je zeggen: vijf minuutjes boven spenderen met mijn luchtdrukvibrator is vaak exact de ontlading die ik nodig heb om weer een goed gevoel vast te krijgen."

Terrasjes

Volgens De Bie gaat het draagvlak voor die seksuele exploratie niet zomaar verdwijnen, en zullen al die ingekochte gadgets dus straks niet op Tweedehands.be verschijnen. "Veel mensen hebben ingezien dat het weleens fijn kan zijn. Wellicht gaat zo'n vibrator gewoon wat minder in gebruik zijn, nu de mensen weer op de terrasjes kunnen gaan zitten."

Weet wel: die twee activiteiten kunnen zelfs met plexiglas en anderhalve meter afstand perfect hand in hand gaan. De Bie: "Tussen alle mensen die daar op hun smartphone bezig zijn, zitten er gegarandeerd een paar de intensiteit van een seksspeeltje aan het bijdraaien zijn."