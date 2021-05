Slimme technologie kan het welzijn en de gezondheid van werknemers verbeteren. Maar dan moeten ze wel inspraak krijgen, anders wordt het niets.

Wie hard aan het werk is vergeet wel eens voldoende pauze nemen. Er bestaat daarom software om een werknemer op dat moment een melding te sturen: tijd voor een pauze. Persuasieve technologie heet dat, technologie die bedoeld is om het gedrag of de houding van de gebruiker (in dit geval een werknemer) te beïnvloeden.

Die vorm van technologie meet bijvoorbeeld de lichaamshouding, het (online) gedrag, of bepaalde lichaamsfuncties van een gebruiker. Die data worden geanalyseerd door een algoritme dat automatisch feedback terugstuurt. Bijvoorbeeld: neem wat vaker pauze.

Attenderen op arbeidsrisico's

Het inzetten van deze technologie op de werkvloer heeft veel potentie, blijkt uit een recent promotieonderzoek van Elsbeth de Korte aan de TU Delft. De Korte is al jaren werkzaam bij onderzoeksorganisatie TNO en zocht voor haar onderzoek naar bestaande literatuur over de technologie en volgde de ontwikkelingen bij bedrijven die er mee experimenteren.

De resultaten maken haar enthousiast. "De technologie kan de gebruiker attenderen op arbeidsrisico's en hoe daarmee om te gaan, en dat kan de gezondheid en het welzijn van werknemers verbeteren", zegt ze.

De snufjes zijn er in alle vormen en maten. De technologie zit meestal verwerkt in draagbare of makkelijk verplaatsbare items zoals een telefoon of een armband. Denk aan een app op je telefoon die je eraan herinnert water te drinken, tot een armband die trilt om voor een mogelijk gevaarlijke situatie op de werkvloer te waarschuwen, zoals een hittebron.

De Korte: "Er is ook een stoelenfabrikant die sensoren in de stoelen plaatst die opmerken als je verkeerd zit. Op een display in de armleuning krijgt je dan te zien hoe je je zithouding kunt verbeteren."

Populair bij sporters

Het gebruik van deze technologieën is al heel populair bij sporters en in de zorg. "Denk aan armbandjes die de hartslag opmeten, een stappenteller op een smartphone of een app die aangeeft wanneer het tijd is om een bepaald medicijn in te nemen", zegt ze.

Op de werkvloer staat het gebruik van deze technologie nog in de kinderschoenen. Maar het thuiswerken kan de ontwikkeling wel een nieuwe impuls geven, denkt De Korte. "Thuiswerkers zitten bijvoorbeeld veel meer en bewegen minder. Maar dat komt niet snel naar voren in een gesprek met de manager over hoe het thuiswerken gaat", legt ze uit. "Het voordeel van deze technologie is dat die continue aanwezig kan zijn bij de gebruiker, op de werkplek. Waardoor de adviezen direct kunnen worden afgestemd op de persoonlijke situatie. Mogelijke problemen of gevaren worden zo ook eerder voor het voetlicht gebracht."

Om deze technologie grootschalig in te zetten binnen bedrijven is wel meer onderzoek nodig, met name privacy-problemen liggen op de loer, ontdekte ze. "Als je computer op het werk is uitgerust met software die je aanmoedigt pauzes te nemen en te bewegen, kun je het gevoel hebben dat 'big brother' meekijkt. Mensen moeten controle hebben over wat er met hun gegevens gebeurt en daar moeten werkgevers ook honderd procent transparant over zijn."

Veelbelovende technologie

Sowieso wordt het gebruik van deze technologie pas echt een succes als werknemers er al in de ontwerpfase bij betrokken worden. "Dat zorgt voor draagvlak", zegt De Korte. "Zij zijn tenslotte degenen die het moeten gaan gebruiken. "En zij weten ook het beste wat in de praktijk wel en niet gaat werken."

Werknemers moeten er bovendien op kunnen vertrouwen dat ze van dit soort applicaties en apps altijd juist en wetenschappelijk onderbouwd advies krijgen. "Er moeten richtlijnen komen voor wanneer de technologie als betrouwbaar kan worden gezien." Ondanks deze mitsen en maren noemt De Korte de technologie veelbelovend. "Er zit veel potentie in."