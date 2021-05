Ferry, vanaf vrijdag te zien op Netflix, duikt in het even romantische als gewelddadige verleden van de meest geliefde personages uit de hitserie Undercover. Acteurs Frank Lammers en Elise Schaap begrijpen goed waarom teruggaan in de tijd een fascinerende film kon opleveren.

Veel critici prezen het vervolgseizoen van de populaire misdaadserie Undercover, omdat het 'eens iets heel anders durfde te doen'. Het publiek was voorzichtiger. Best goed, maar...waar waren Ferry en Daniëlle? Het Brabantse camping-echtpaar dat in de eerste reeks aan het hoofd stond van een xtc-imperium, vertolkt door Frank Lammers en Elise Schaap, was toch dé attractie van deze 'Hollandse Breaking Bad'?

Het verhaal vóór Undercover

Voorzichtige ideeën voor een 'prequel' - met een verhaal dat zich afspeelt vóór de gebeurtenissen van Undercover - waren er al. "Maar toen iedereen ging zeuren dat wij zo weinig in serie twee zaten, was de beslissing snel genomen", vertelt Lammers (49) vanaf camping Fazantenhof aan de grens van de Utrechtse Heuvelrug. Een toepasselijke locatie om de pers te woord te staan na een berg rap uitgevoerde coronatesten.

"Het is een zegen dat Netflix op ons pad is. Voor die tijd had je in het Nederlandse film- en serielandschap een beslistraject van al snel vier of soms zelfs vijf jaar. Soms waren creatieve vondsten al verouderd voor je ze daadwerkelijk kon uitvoeren. Ik weet nog die vallende blaadjes in Wilde Mossels (uit 2000). Dat was toch echt eerder bedacht dan de beroemde vallende blaadjes in American Beauty die een jaar eerder in première ging. Het is goddank een beetje veranderd nu. Netflix, samen met de Zuiderburen (zowel Undercover als Ferry betreffen coproducties met België, red.), durft heel snel beslissingen te nemen. Zo kan je ook sneller inspelen op dat waar vraag naar is. Meer Ferry en Daniëlle dus."

Gemankeerde vrouw

In de film, die vrijdag (een half jaar na de laatste Undercover-aflevering) op Netflix verschijnt, gaan we dus terug in de tijd en zien we hoe de twee elkaar leren kennen.

Op een camping, uiteraard. Ferry moet er snel leren schakelen tussen de vlinders in zijn buik en waarom hij daar eigenlijk überhaupt is. Als loopjongen van hasjbaron Brink (Huub Stapel) is hij namelijk op missie om enkele 'dwarsliggers' uit de weg te ruimen.

Tragisch personage

"Ik vond het geweldig mijn karakter verder uit te diepen", zegt Elise Schaap trots. "Daniëlle is een gemankeerde vrouw, een tragisch personage. Achter die vrolijke verschijning schuilt veel treurigheid. Zij zoekt geborgenheid en vindt dat bij Ferry. De prijs die ze moet betalen is wel hoog, want ze stapt ook een levensgevaarlijke wereld binnen. Wat het ook tof maakt, is dat we van het schrijversteam alle vrijheid kregen de scriptteksten naar onze hand te zetten. En te verbrabantsen."

Veel sequenties spelen zich af op de kermis. Een idee van Lammers. "Ik stond daar met mijn dochter. Achter de kassa naast zo'n attractie met van die draaiende bankjes zat een jongen met achterovergekamd haar. Ik zag gewoon een jonge Ferry zitten. Ik maakte een filmpje en stuurde het naar iedereen op. Zo kwam die locatie in het verhaal terecht. Alleen werd besloten Daniëlle er te laten werken."

Energieker en onstuimiger

Hoe anders is Ferry in Ferry? Schaap: "Ik denk dat hij in de film energieker en onstuimiger is. In Undercover is hij natuurlijk ook fel, maar hier zien we zijn jongehondversie. De tragiek van het verhaal is dat je deze mensen ziet afstevenen op rampspoed." En Lammers: "Je ziet meer dat contrast tussen de knuffelbeer en de keiharde kant. Het laat ook zien dat dit milieu verre van zaligmakend is. En het gaat ook over eerlijkheid. Je kan veel zeggen over Ferry, maar niet dat hij niet eerlijk is."

Eerlijk en netjes

Dat laatste leerde Lammers tijdens een uitje in de researchfase. "We zijn ergens heen gegaan om met mensen te praten die vroeger in het milieu zaten. Vooruit, ik kende ze, via via. Zij wisten hoe de hasj- en wiethandel toen in elkaar zat. Ze waren heel helder: het ging er nog 'eerlijk en netjes' aan toe. Er waren nog codes. Tegenwoordig komen ze met wapens langs, schieten ze om zich heen en dat was het." Lammers met een ironische grijns: "Vroeger werden in elk geval nog de juiste personen afgemaakt..."