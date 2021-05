Hij is rustig, maar zichtbaar ontdaan en zoekt naar de juiste woorden. 'Weet u, ik kan alleen maar hopen dat het kindje niet geleden heeft. Als dat wel zo is, hoop ik op gerechtigheid. Dit is hoe dan ook een tragisch verlies.'

Terwijl forensisch rechercheurs in witte pakken verderop aan de waterkant van het wandelparkje in het voormalige recreatiepark Patersven in het Brabantse Wernhout, bij Breda, minutieus onderzoek doen, wordt de vinder van het babylijkje warm omringd door medebewoners.

Begraven zakken

Hij wil anoniem blijven, maar wel iets vertellen over wat hij woensdag tegen de avond onverwacht aantrof tijdens zijn vertrouwde rondje met de hond door het parkje. Nabij het water viel zijn oog op twee half begraven zakken. Kraaien maakten aanstalten om in de zakken te pikken. De bewoners van Patersven houden het graag netjes, dus trok hij een van de zakken uit de grond, in de veronderstelling dat het vuilnis was.

"Maar toen ik de zak voelde, wist ik meteen dat het wat anders was. Ik zag bloed en vervolgens het lichaampje van een baby. Het kindje was pas geboren. Of het een jongen of meisje is, weet ik niet."

'Alsof ze wilden dat het snel gevonden zou worden'

Hij alarmeerde direct de politie, raakte de tweede zak niet meer aan. Hij heeft het sterke vermoeden dat de persoon of personen die de baby achterlieten, toch wilden dat de pasgeborene snel gevonden zou worden.

"Anders was het echt begraven, maar niet op deze manier. Alsof ze er afstand van wilden doen, maar tegelijkertijd ook weer niet."

De gruwelijke vondst past helemaal niet bij de gemoedelijkheid in woonwijk Wernhoutsburg, zegt John van Dongen die er al 23 jaar woont en zijn medebewoner een hart onder de riem probeert te steken.

De bewoners van de ongeveer 460 huizen en chalets op het park zijn een mengelmoes van nationaliteiten. Nederlanders, arbeidsmigranten met uiteenlopende roots. Gaat allemaal prima samen, zegt Van Dongen.'

Overal agenten en politiebusjes

"Het voelt als vakantie om hier te wonen", vindt Ank de Wit die sinds vorig jaar is neergestreken in een chalet. Maar van de vakantiesfeer was woensdagavond weinig over.

Overal agenten en politiebusjes. De vijver en het park met linten afgegrendeld voor het publiek. Een andere bewoonster meldt dat zij 's middags nog op het bankje zat, vlakbij de plek waar het kindje is gevonden.

Politiehelikopter

Het politieonderzoek gaat nog vele uren door, meldt politiewoordvoerster Pierre-Ine Mattheussens even na half negen. Een politiehelikopter cirkelt boven het wijkje om het gebied fotografisch nauwgezet in kaart te brengen.

Ondertussen is ook een politiehond gearriveerd om het terrein af te speuren. De 'witte pakken' maken de ene foto na de andere.

Mattheussens bevestigt slechts de vondst door een 'voorbijganger' van een babylijkje nabij de oevers van de vijver. De politie roept iedereen die mogelijk iets opmerkelijks heeft gezien op om zich te melden.

Buurtonderzoek

Een buurtonderzoek vindt ook plaats. "Uiteraard is de voorbijganger enorm geschrokken. Dit is gruwelijk om mee te maken", beseft Mattheussens.

Dat het hem niet in de koude kleren gaat zitten, is wel een understatement, bevestigt de vinder. De bewoners kunnen slechts gissen naar het hoe en waarom. Oordelen doen ze niet. Dat is te makkelijk. "Je weet nooit wat er voor gezinsdoding's achter de voordeur plaatsvinden", aldus De Wit.